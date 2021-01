Vakio: Roimasti alipelatun Derbyn kotivoitto kierroksen peli-idea

Sheffield-tappion ärsyttämä Manchester United sekä alipelatut Fulham ja Aston Villa nousevat varmoiksi. Manchester Cityn ykkönen viikon runkomerkki.

1 Manchester C–Sheffield U (1)

Valioliiga: City nappasi Valioliigan kärkisijan haltuunsa, kun viikolla kaatui sarjajumbo WBA vieraissa 5–0. Voitto oli jo 11. perättäinen, eikä tahti näytä hidastuvan – oikeastaan päinvastoin. Kevin De Bruynen loukkaantuminen toissa viikolla Aston Villaa vastaan oli ikävä takaisku, mutta mies saattaa kuntoutua ennen huhtikuun lopulla käynnistyviä Mestarien liigan pudotuspelejä. De Bruynen lisäksi loukkaantuneena ovat Sergio Aguero ja Nathan Ake.

Sheffield sai balsamia surkean kauden aikana syntyneisiin haavoihinsa, kun se kaatoi sarjaa vielä viikolla johtaneen Manchester Unitedin vieraissa 2–1. Viime aikoina niin FA-cupissa kuin Valioliigassakin otetut voitot ovat omiaan nostamaan joukkueen ryvettynyttä itseluottamusta. Sivussa viikonloppuna ovat loukkaantumisista kärsivät Sander Berge, Oliver McBurnie, Jack O’Connell ja Jack Robinson.

Joukkueiden välinen tasoero on sarjan suurimpia. Vaikka vieraat saavat ammennettua itseluottamusta viikkokierroksen huikeasta voitosta Manchesterin punaista seuraa vastaan, ei salama iske kahta kertaa samaan paikkaan. Isännät jatkavat voittoputkeaan noin 85 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isännät ovat jäämässä alipelatuksi, joten avauskohde tarjoaa erinomaisen runkomerkin kotivoiton muodossa.

2 Crystal P–Wolverhampton (X2)

Valioliiga: Palace jäi viikonloppuna jyrän alle Manchester Cityn vieraana 0–4-tappioon päättyneessä ottelussa. Heikot otteet saivat jatkoa viikkokierroksella, kun kotiottelu West Hamia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–3. Palace on kärsinyt loukkaantumisista läpi kauden ja edelleen sivussa jatkavat muun muassa James Tomkins, Wayne Hennessey, Mamadou Sakho, Jeffrey Schlupp ja Connor Wickham.

Wolvesin edellisestä Valioliigan voitosta on vierähtänyt jo kuukauden päivät. FA-cupissa joukkue eteni odotetusti neljännesvälieriin Kansallisliigan Chorleyn kaaduttua 1–0. Viikolla pisteet tasattiin Chelsean vieraana tasaisessa ottelussa 0–0, ja peliesitys oli odotuksiin nähden hyvällä tasolla. Wolvesin sairaslistaa miehittävät ainoastaan tutut pitkäaikaispotilaat Raul Jimenez ja Jonny Otto.

Palace on sarjataulukossa niukasti edellä, mutta vieraat ovat vähintään luokkaa laadukkaampi joukkue. Palace palautuu viikkokierroksen jäljiltä pidempään. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Vakiossa isännät on merkitty niukaksi suosikiksi, joten laadukkaampaan vierasjoukkueeseen nojaava pelivalinta on kohteessa paikallaan.

3 West Bromwich–Fulham (2)

Valioliiga: WBA kärsi viikolla 0–5-murskatappion isännöidessään Manchester Cityä. Edeltävällä kierrokselle hävittiin West Hamin vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–2. Putoaminen näyttää koituvan kierros kierrokselta varmemmin WBA:n kohtaloksi. WBA:n kokoonpanosta viikonloppuna puuttuvat vammoista kärsivät Conor Townsend ja Grady Diangana.

Fulhamin peliesitys jäi viikolla odotuksista joukkuee tasattua pisteet Brightonin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Isännät hallitsivat pelitapahtumia selvällä otteella ja Fulham olisi ansainnut hävitä ottelun. Tosin Fulham tyytyi lepuuttamaan ottelussa useita normaalisti avauskokoonpanossa nähtäviä pelaajiaan. Fulhamin kokoonpanosta puuttuu edelleen muutama pitkäaikaispotilas, kuten Tom Cairney. Kolmen pelin pannan kärsinyt Antonee Robinson palaa lauantaina joukkueen vahvuuteen.

Joukkueet ovat sarjataulukossa peräkkäisillä sijoilla ensimmäisellä ja toisella putoajan paikoilla. Fulham on joukkueista laadukkaampi, vaikka edellinen voitto Valioliigassa on kahden kuukauden takaa. Ero perustasossa riittää tekemään Fulhamista hieman yli 40 prosentin vierassuosikin. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä turhan maltilliseksi, joten merkitään Fulham kohteessa varmaksi.

4 Arsenal–Manchester U (2)

Valioliiga: Arsenal kuittasi FA-cupissa kärsityn 0–1-vierastappion Sotonia vastaan tiistaina pelatussa sarjaottelussa, jonka Tykkimiehet vei nimiinsä 3–1. Arsenalin hyökkäyspeli rullasi jälleen syyskauden heikkoihin esityksiin nähden erinomaisesti ja myös maalipaikkoja luotiin kolmen maalin edestä. Arsenalin kokoonpanossa on tulevaa viikonloppua ajatellen useita epävarmoja osallistujia, kun Pierre-Emerick Aubameyangin, Thomas Parteyn, Emile Smith-Rowen, Dani Ceballosin ja Kieran Tierneyn pelikunto selviää vasta pelipäivänä.

Manchester United jatkoi FA-cupissa seuraavalle kierrokselle voitettuaan kotona Liverpoolin 3–2. Viikkokierroksella tuli kuitenkin nolo 1–2-kotitappio sarjajumbo Sheffield Unitedia vastaan. Myös peliesitys jäi odotuksiin nähden vaatimattomaksi. Unitedin odotetaan pääsevän lauantain otteluun ilman merkittäviä poissaoloja.

Arsenalin otteet ovat kohentuneet syyskauden heikoimmista esityksistä, mutta United on noin luokkaa laadukkaampi joukkue. Vaikka Arsenal saa etua päivää pidemmästä palautumisajasta viikkokierroksen jäljiltä, epävarmojen pelaajien jäädessä sivuun voivat poissaolot syödä iskukykyä tuntuvasti. United on vieraskentälläkin noin 40 prosentin suosikki. Vakiossa oikein pelattuun kohteeseen merkitään viikolla ärsytetty United varmaksi asti.

5 Southampton–Aston Villa (2)

Valioliiga: Southampton eteni FA-cupin neljännesvälieriin voitettuaan Arsenalin 1–0. Joukkueiden kohdattua uudestaan tiistaina sarjapelissä kärsi Southampton pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–3-tappion. Loukkaantumiset rasittavat Sotonia edelleen, sillä sivussa ovat normaaleista avauskokoonpanon vaihtoehdoista Jannik Vestergaard, Kyle Walker-Peters ja Moussa Djenepo. Oriol Romeun pelikunto selviää vasta ottelun alla.

Villa pääsi jälleen voiton makuun voitettuaan viikonloppuna kotona Newcastlen 2–0. Viikkokierros toi lunta tupaan Burnleyä vastaan kärsityn 2–3-vierastappion muodossa, vaikka Villa hallitsi pelitapahtumia suvereenilla otteella. Villan terveystilanne on kelvollinen, sillä normaalista avauskokoonpanosta kaikki pelaajat ovat käytettävissä.

Villa on perustasoltaan hieman edellä ja esiintynyt jälleen kahdessa peräkkäisessä ottelussa erittäin vahvasti. Soton nauttii päivää pidempää palautumisaikaa viikkokierroksen jäljiltä, mutta loukkaantumiset ovat rasitteena. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Vakion alustavassa pelijakaumassa vain 30 prosentin kannatuksen keränneessä Villassa on laadukkaan varmavalinnan aineksia.

6 Cardiff C–Millwall (12)

Championship: Cardiff sai kuuden ottelun tappioputkensa poikki tasattuaan viikolla pisteet Barnsleyn vieraana 2–2. Pistejakoa voi pitää myös tasaisiin pelitapahtumiin nähden reiluna. Cardiffin edellinen voitto on kuukauden takaa, mutta vuodenvaihteen molemmin puolin tulleessa tappioputkessa joukkue kohtasi useita hyviä joukkueita, muun muassa sarjakärki Norwichin kahteen otteeseen.

Millwall esiintyi odotuksiin nähden kelvollisesti tasattuaan viikolla pisteet Watfordia vastaan maalittomana päättyneessä kotiottelussaan. Viikonloppuna se putosi FA-cupista hävittyään kotona Bristolille 0–3. Millwallin otteet ovat olleet kauden edetessä hyytymään päin, mutta joukkue olisi silti ansainnut hieman tuloksiaan enemmän.

Millwall nauttii viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempää palautumisaikaa. Cardiff on viimeaikaisista tuloksistaan huolimatta arvostettava laadukkaammaksi. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja runsas rastitus tarpeen.

7 Sheffield W–Preston (X2)

Championship: Sheffield joutui pitämään taukoa peleistä positiivisten koronatapausten vuoksi. Sunnuntain paluussa tositoimiin FA-cupissa tuli 0–3-tappio Evertonia vastaan. Viikolla kärsittiin puolestaan karvas 0–2-tappio Coventryn vieraana ottelussa, jossa Sheffield jäi myös pelillisesti selvästi heikommaksi osapuoleksi.

Preston tasasi viimeksi pisteet kotona Readingiä vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Niukka tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Preston on sarjassa peliesityksiin nähden ansaitusti sijalla 11, mutta otteet ailahtelevat kierroksesta toiseen.

Preston on joukkueista laadukkaampi, mutta kummankin otteissa riittää vaihtelua. Preston on vieraissa hieman alle 40 prosentin suosikki. Vakiossa kohde on alustavasti merkitty tasabookiksi, joten ylipelatun kotivoiton jättäminen ulos riveistä suosii järkipelaajaa.

8 Rotherham–Swansea (1X)

Championship: Rotherham vältti tappion kolmannessa peräkkäisessä ottelussaan yllätettyään viikolla itseään laadukkaamman Boron vieraissa 3–0. Voittoa voi pitää myös niukasti pelitapahtumiin nähden perusteltuna. Edeltävässä ottelussaan Rotherham tasasi pisteet kotona Stokea vastaan 3–3. Tasapeliä voi pitää maalipaikkoihin nähden runsaasti osumia sisältäneessä ottelussa reiluna tuloksena.

Swansean tappiottomien pelien sarja venyi kahdeksaan joukkueen tasattua viikolla pisteet kotona kärkikamppailussa Brentfordia vastaan 1–1. Pelitapahtumien valossa Swansea oli kuitenkin selvästi heikompi ja olisi ansainnut hävitä selvällä marginaalilla. Swansea on sarjassa toisena, mutta ollut paikoin peliesityksiinsä nähden onnekas. Tämä näkyi myös selvänä tasoerona Brentfordia vastaan.

Kummankin palautumien jää viikolla pelattavien rästiotteluiden jäljiltä lyhyeksi. Kumpikin joukkue on kelvollisessa vireessä. Swansea on noin kaksi luokkaa laadukkaampi ryhmä ja ansaitsee vieraissakin noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraat on merkattu yli 50 prosentin kannatukseen, joten etu löytyy kotijoukkueen laidalta. Noin 30 prosentin todennäköisyydellä toteutuva tasapeli on kirjoitushetkellä merkeistä alipelatuin.

9 Huddersfield–Stoke (2)

Championship: Hudds kärsi neljännen peräkkäisen tappio hävittyään viikolla Bristolin vieraana 1–2. Tappio oli pelitapahtumiin nähden todella epäonninen, sillä Huddersfield loi maaliodottamaa lähes kolmen maalin edestä Bristolin onnistuessa maalinteossa lähes ainoiksi jääneistä maalipaikoistaan. Isossa kuvassa Huddersfield miehittää ansaitusti alemman keskikastin sijoituksia.

Stoken edellinen voitto on reilun kuukauden takaa. Viimeksi hävittiin kotona Watfordille tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Lupaavalta syksyllä vaikuttanut kausi on lipeämässä voitottoman jakson takia hyvää vauhtia käsistä, vaikkakin sijoitusta kahdeksantena voi pitää edelleen odotuksiin nähden kelvollisena.

Stoke on syytä arvostaa viimeaikaisista tuloksistaan huolimatta selvästi laadukkaammaksi. Huddersfieldin rästipeli antaa ohuen lisäedun Stokelle, joka ansaitsee noin 40 prosentin vierassuosikkiaseman. Stoke on Vakiossa niukasti alipelattu, joten merkitään vierasjoukkue rohkeasti varmaksi.

10 Nottingham–Barnsley (1X)

Championship: Forest joutui viikonloppuna cupissa Swansean löylyttämäksi 1–5. Tätä edelsi pelitapahtumiin nähden ansaittu 1–2-tappio Borolle. Kahta viime tappiota edelsi kahdeksan ottelun tappioton jakso, jonka aikana nähtiin kenties parasta Forestia koko kuluvan kauden aikana.

Barnsley jatkoi cupissa seuraavalle kierrokselle voitettuaan kotona normaalia avauskokoonpanoaan säästelleen Norwichin 1–0. Viikkokierroksen rästiottelussa se tasasi kotona pisteet Cardiffia vastaan 2–2. Pistejakoa voi pitää myös tasaisiin pelitapahtumiin nähden oikeutettuna.

Barnsley on sarjataulukossa reilusti edellä, mutta esiintynyt kuluvalla kaudella vain hieman paremmin. Vieraat rasittuivat viikolla rästiottelussaan. Forest palaa voittokantaan hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja pelivalinta kohdistetaan paremmin levänneeseen kotijoukkueeseen.

11 Blackburn–Luton (1)

Championship: Blackburn onnistui viimeksi yllättämään Boron vieraissa 1–0, mutta voittoa ei voi pitää isäntien hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Blackburnin otteissa on nähty ailahtelua, mutta isossa kuvassa joukkue olisi ansainnut jopa hieman tuloksiaan enemmän.

Luton joutui odotetusti taipumaan cupissa 1–3-tappioon Chelseaa vastaan. Edeltävällä sarjakierroksella hävittiin Brentfordin vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–1. Lutonin kausi on sujunut odotettua paremmin ja sijoitus keskikastin tuntumassa on melko tarkasti linjassa peliesitysten kanssa.

Blackburn on joukkueista vähintään luokkaa laadukkaampi. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Vakiossa kotivoiton kannatus on jäämässä alle 50 prosentin, joten Blackburn merkitään pienen edun turvin varmaksi asti.

12 Derby–Bristol (1)

Championship: Derby nousi kahdella viime viikon voitolla putoamisviivan yläpuolelle. Ensin otettiin 1–0-kotivoitto Bournemouthista ja viikonloppuna kaatui vieraissa QPR niin ikään 1–0. Derbyn kausi on sujunut toistaiseksi rankasti alle odotusten, mutta peliesitysten kehitys on kulkenut jo viime vuoden lopulta asti positiivisempaan suuntaan.

Bristol nappasi viikolla 2–1-kotivoiton rästiottelussa Huddersfieldia vastaan. Voittoa ei voi kuitenkaan pitää ansaittuna, sillä Huddersfield suorastaan dominoi pelitapahtumia Bristolin onnistuessa maalinteossa käytännössä ainoista maalipaikoistaan. Bristol on ollut myös isossa kuvassa peliesityksiinsä nähden onnekas, eikä sijoitus kahdeksantena kuvaa joukkueen todellista tasoa.

Positiiviset tulokset ruokkivat isäntien itseluottamusta ja vieraat ovat tiistaina pelatun rästiottelunsa myötä rasittuneemmassa tilassa. Hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuva kotivoitto on unohtunut Vakion pelaajilta täysin, sillä Bristol on alustavassa pelijakaumassa merkitty niukaksi suosikiksi! Roimasti alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen parhaimpiin peli-ideoihin.

13 Birmingham–Coventry (12)

Championship: Birmingham hävisi viimeksi kotona Prestonille 0–1, mutta tasapeli olisi kuvannut niukasti maalipaikkoja sisältäneen ottelun kulkua paremmin. Edeltävässä ottelussaan Birmingham onnistui yllättämään Middlesbrough vieraissa 1–0. Tuon ottelun peliesitys oli odotettua laadukkaampi.

Coventry palasi keskiviikkona voittokantaan kaadettuaan rästiottelussa Sheffieldin kotona 2–0. Coventry hallitsi myös pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Edeltävällä kierroksella joukkue kärsi Readingin vieraana ansaitun 0–3-tappion.

Birmingham tuskailee laadukkaiden maalipaikkojen luomisen kanssa, mutta puolustus pitää verrattain hyvin. Coventry on ottanut isoja voittoja suoria kilpailijoitaan vastaan ja saanut kasvatettua pesäeroa putoamisviivaan. Joukkueiden välille on vaikea muodostaa merkittävää tasoeroa. Normaalia ohuempi kotietu ja vieraiden lyhyt palautumisaika rästiottelun jäljiltä pitävät isännät marginaalisenasuosikkina. Peliprosentit ovat päätöskohteessa alustavasti kohdallaan ja runsas rastitus on tasaisessa ottelussa tarpeen.