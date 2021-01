Menikö tämä jo liian pitkälle? Urheiluvaatejätti värväsi 8-vuotiaan ihmelapsen

Brasilialaislapsi Kauan Basile on Niken historian nuorin värväys.

Brasilialaislapsi Kauan Basilesta tuli nuorin jalkapalloilija, joka on solminut sopimuksen varustejätti Niken kanssa, kertoo Marca.

Brasilialaisen Santosin futsal-joukkuetta edustava Basile on vasta kahdeksanvuotias.

Hän teki varustesopimuksensa Niken kanssa nuorempana kuin PSG:n brassitähti Neymar, joka oli sopimuksentekohetkellä 13, tai FC Barcelonan Lionel Messi, joka oli 15. Real Madridin lupaus Rodrygo, 20, laittoi nimensä paperiin 11-vuotiaana.

Neymarin ja Niken yhteistyö päättyi vasta viime kesänä.

Marca kertoo, että Basilen sopimus on kolmivuotinen ja sisältää kahden vuoden lisäoption.

Basilelle on perustettu Instagram-tili, jonka perusteella ensimmäinen Niken varustesatsi on saapunut jo hänelle Brasiliaan.

Vanhempien hallinnoimalle sometilille on myös ladattu kuvia ja videoita lupaavasta pelurista futsalkentällä. Pojan jalkapalloperintö on kunnossa: hänen isänsä André Ricardo Barbosa eli Andrezinho pelasi esimerkiksi brassiseura Corinthiansissa.

– Hän on pelaaja, jolla on älytön halu voittaa. Teknisesti hän on hyvin taitava, isä kuvaili poikaansa argentiinalaislehti Clarinille.