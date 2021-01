Vakio: Arsenalin tasonnosto ei riitä Manchester Unitedia vastaan

Manchester City on kotiottelussa viikon ylivoimaisin runkovarma. Cardiff on esiintynyt tuloksiaan paremmin.

1 Manchester C–Sheffield U (1)

Valioliiga: City käänsi FA-cupissa maalin tappioaseman viimeisen kymmenen minuutin aikana 3–1-voitoksi. Edellisellä Valioliigan kierroksella kaatui kotona Aston Villa 2–0. Sheffield on saanut ryvettynyttä itseluottamustaan kohotettua FA-cupissa, kun viikonloppuna kaatui Plymouth 2–1. Joukkueiden välinen tasoero on sarjan suurimpia. Isännät jatkavat voittoputkeaan lähes 90 prosentin todennäköisyydellä.

2 Crystal P–Wolverhampton (12)

Valioliiga: Palace jäi viimeksi jyrän alle Manchester Cityn vieraana 0–4-tappioon päättyneessä ottelussa. Wolves eteni odotetusti FA-cupin neljännesvälieriin voitettuaan Kansallisliigan Chorleyn 1–0. Edellisestä Valioliigan voitosta on vierähtänyt jo kuukauden päivät. Palace on sarjataulukossa niukasti edellä, mutta Wolves on vähintään luokkaa laadukkaampi joukkue. Palace palautuu viikkokierroksen jäljiltä pidempään. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.

3 West Bromwich–Fulham (2)

Valioliiga: WBA kärsi pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–2-tappion West Hamin vieraana. Fulham hävisi cupissa Burnleylle 0–3 ja edeltävällä Valioliigan kierroksella kotiottelun Manchester Unitedia vastaan 1–2. Joukkueet ovat peräkkäisillä sijoilla ensimmäisellä ja toisella putoajan paikoilla. Fulham on joukkueista laadukkaampi, vaikka edellinen voitto Valioliigassa on kahden kuukauden takaa. Ero perustasossa riittää tekemään Fulhamista marginaalisen vierassuosikin.

4 Arsenal–Manchester U (2)

Valioliiga: Arsenal putosi FA-cupista kärsittyään 0–1-tappion Sotonin vieraana. Manchester United jatkoi puolestaan seuraavalle kierrokselle voitettuaan kotona Liverpoolin 3–2. Arsenalin otteet ovat kohentuneet hieman syyskauden heikoimmista esityksistä, mutta Valioliigaa johtava United on noin luokkaa laadukkaampi. Arsenal saa etua päivää pidemmästä palautumisajasta viikkokierroksen jäljiltä. United ansaitsee vieraissa noin 40 prosentin suosikkiaseman.

5 Southampton–Aston Villa (12)

Valioliiga: Southampton eteni FA-cupin neljännesvälieriin voitettuaan Arsenalin 1–0. Edellisellä Valioliigan kierroksella tuli ansaittu 0–2-tappio Leicesterin vieraana. Villa pääsi jälleen voiton makuun voitettuaan kotona Newcastlen 2–0. Villa oli myös pelillisesti useamman askeleen edellä. Villa on perustasoltaan hieman edellä, mutta Soton saa päivää pidemmän palautumisajan viikkokierroksen jäljiltä. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä.

6 Cardiff C–Millwall (1X)

Championship: Viimeinen kuukausi on ollut Cardiffille tyly. Alla on kuusi peräkkäistä tappiota. Viimeisin näistä oli 0–1-kotitappio QPR:ää vastaan. Millwall hävisi cupissa Bristolille 0–3. Edellisellä sarjakierroksella se voitti Huddersfieldin vieraissa 1–0, vaikkei esiintynyt pelillisesti laadukkaammin. Kumpikin pelaa viikolla, mutta Millwall ehtii palautua päivän pidempään. Cardiff on esiintynyt tuloksiaan paremmin. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä.

7 Sheffield W–Preston (12)

Championship: Sheffield joutui pitämään taukoa peleistä positiivisten koronatapausten vuoksi. Sunnuntain paluussa tositoimiin FA-cupissa tuli 0–3-tappio Evertonia vastaan. Preston tasasi pisteet kotona Readingia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Niukka tappiokaan ei olisi ollut vääryys. Preston on laadukkaampi, mutta isäntien otteet ennen koronatapauksia olivat paranemaan päin. Preston on vieraissa marginaalinen suosikki.

8 Rotherham–Swansea (2)

Championship: Rotherham tasasi viimeksi pisteet kotona Stokea vastaan 3–3. Tasapeliä voi pitää maalipaikkoihin nähden reiluna tuloksena. Swansea nappasi jo neljännen peräkkäisen voittonsa voitettuaan cupissa Forestin peräti 5–1. Edeltävässä sarjapelissä kaatui vieraissa Barnsley 2–0. Kummankin palautumien jää viikolla pelattavien rästiotteluiden jäljiltä lyhyeksi. Hyvävireinen Swansea ansaitsee vieraissakin noin 45 prosentin suosikkiaseman.

9 Huddersfield–Stoke (2)

Championship: Hudds kärsi kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään kotona Millwallille 0–1. Stoken edellinen voitto on reilun kuukauden takaa. Viimeksi hävittiin kotona Watfordille tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Stoke on syytä arvostaa viime tuloksistaan huolimatta selvästi laadukkaammaksi. Huddersfieldin rästipeli antaa ohuen lisäedun Stokelle, joka on noin 40 prosentin vierassuosikki.

10 Nottingham–Barnsley (1X)

Championship: Forest joutui cupissa Swansean löylyttämäksi 1–5. Tätä edelsi ansaittu 1–2-tappio Borolle. Barnsley jatkoi cupissa seuraavalle kierrokselle voitettuaan kotona Norwichin 1–0. Edeltävällä kierroksella sarjassa tuli 0–1-tappio Watfordin vieraana. Barnsley on sarjataulukossa reilusti edellä, mutta esiintynyt kaudella vain hieman paremmin. Vieraat rasittuvat viikolla rästiottelussaan. Forest palaa voittokantaan noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

11 Blackburn–Luton (1)

Championship: Blackburn onnistui yllättämään Boron vieraissa 1–0. Voittoa ei voi kuitenkaan pitää isäntien hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Luton joutui odotetusti taipumaan cupissa 1–3-tappioon Chelsealle. Edeltävällä sarjakierroksella hävittiin Brentfordin vieraana 0–1. Blackburn on vähintään luokkaa laadukkaampi. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta.

12 Derby–Bristol (1)

Championship: Derby nousi kahdella viime viikon voitolla putoamisviivan yläpuolelle. Ensin otettiin 1–0-kotivoitto Bournemouthista ja viikonloppuna kaatui vieraissa QPR niin ikään 1–0. Bristol jatkaa cupissa, kun Millwall hoidettiin vieraissa 3–0. Sarjassa tuli 0–2-tappio sarjakärki Norwichin vieraana. Positiiviset tulokset ruokkivat isäntien itseluottamusta. Vieraat rasittuvat tiistaina rästiottelussa. Kotivoitto toteutuu kerran kahdesta.

13 Birmingham–Coventry (X2)

Championship: Birmingham hävisi kotona Prestonille 0–1, mutta tasapeli olisi kuvannut niukasti maalipaikkoja sisältänyttä ottelua paremmin. Coventry kärsi Readingin vieraana ansaitun 0–3-tappion. Kumpikin sinnittelee putoamisviivan yläpuolella, eikä suurta tasoeroa joukkueiden välillä löydy. Isännät ansaitsevat marginaalisen suosikkiaseman.