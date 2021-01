Vakio: Rankasti alipelattu Atalanta varmaksi Serie A:n huippuottelussa

Barnsley voi yllättää cupissa Norwichin, jonka päätavoite on nousta takaisin Valioliigaan. Kupongilla on myös Italian ja Espanjan liigan kohteita.

1 Aston Villa–Newcastle U (1X)

Valioliiga: Aston Villan edustusjoukkue ehti olla lähes kolme viikkoa poissa tositoimista koronaviruksen levittyä joukkueen keskuudessa. Keskiviikkona joukkue kärsi Manchester Cityn vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitun 0–2-tappion. Koronahaasteet on selätetty, mutta lauantain rästiottelusta Cityä vastaan puuttuu korttitilinsä täyttänyt John McGinn sekä pienestä vammasta kärsivä Matt Target.

Newcastlen heikot otteet saivat jatkoa joukkueen hävittyä maanantai-iltana Arsenalin vieraana 0–3. Myös Newcastlen pelillinen esitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi ja kolmen maalin tappiota voi pitää Arsenalin hallitsemaan otteluun nähden ansaittuna. Newcastlelta sivussa jatkaa pelikieltoa kärsivä Ryan Fraser. Pitkään sivussa olleen Allan-Saint Maximin odotetaan palaavan kokoonpanoon lauantaina.

Villa on joukkueista noin kaksi luokkaa laadukkaampi, mutta McGinnin poissaolo sekä lyhyt palautumisaika keskiviikon ottelusta syövät iskukykyä, joka ei myöskään koronatapausten estämän harjoittelun vuoksi voi olla parhaalla mahdollisella tasolla. Villa on silti hieman alle 60 prosentin suosikki. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja kotivoiton rinnalle nostetaan osuessaan rivin arvoa nostava tasapeli.

2 Cheltenham T–Manchester C (2)

FA-cup: Cheltenhamin arpaonni FA-cupissa oli ennen tätä kierrosta suotuisa. Edellisellä kierroksella kaatui Kakkosliigasta tuttu Mansfield jatkoajalla 2–1. Cheltenham pelaa Kakkosliigassa odotuksiin nähden vahvaa kautta sijoituksen ollessa sarjassa kuudes.

Manchester City otti viikolla jo yhdeksännen peräkkäisen voittonsa kaadettuaan kotona Aston Villan 2–0. Vaikean syksyn jälkeen peliesitysten taso on ollut todella laadukasta ja aikaisempaan nähden Cityn vastustajien maaliodottamat ovat pysyneet selvästi matalampina. Cityn vahvan tekemisen ja osin Liverpoolin kompuroinnin myötä se on noussut selkeäksi ennakkosuosikiksi Valioliigan mestaruustaistelussa.

Tasoero on vieraiden hyväksi valtava, vaikka kentällä nähtäneen normaalista Valioliigan avauskokoonpanosta kevyempi miehistö. Vieraiden lähes 90 prosenttinen suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa suursuosikki City on jäämässä alipelatuksi, joten suursuosikki merkataan kyselemättä varmaksi.

3 West Ham–Doncaster (1)

FA-cup: West Ham jatkoi vahvoja otteitaan voitettuaan viikolla kotona WBA:n ansaitusti 2–1. West Hamin edellinen tappio on kuukauden takaa ja alla on neljä peräkkäistä voittoa.

Ykkösliigassa operoiva Doncaster vastasi yhdestä FA-cupin edelliskierroksen isoimmista yllätyksistä voitettuaan vieraissa Blackburnin 1–0. Vahvat otteet jatkuivat viikkokierroksella sarjassa Doncasterin voittaessa kotonaan Rochdalen 2–1.

West Ham on hyvissä asemissa Valioliigassa ja motivaatiota riittänee myös cupin puolelle. Isännät tyytyvät todennäköisesti kierrättämään hiukan normaalia avauskokoonpanoaan, kun palautumisaika jää tiistain ottelun jäljiltä lyhyeksi. Normaalista poikkeavallakin kokoonpanolla isännät ovat noin 70 prosentin suosikkeja. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja suursuosikki on merkattava tässäkin varmaksi.

4 Brighton–Blackpool FC (1X)

FA-cup: Brighton nappasi viikonloppuna isot pisteet voitettuaan vieraissa Leedsin 1–0. Niukka voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Valioliigassa kamppailu putoamisviivan tuntumassa ei vastaa Brightonia kohtaan asetettuja odotuksia, mutta joukkue on ollut peliesityksiinsä nähden todella epäonninen. Brightonin pitäisi nykyisillä peliesityksill nousta kevätkaudella keskikastiin.

Blackpool selätti cupin edelliskierroksella WBA:n rangaistuspotkujen päätteeksi 3–2. Sarjassa haettiin vieraspiste sarjakärki Hullin vieraana 1–1-tuloksella. Isossa kuvassa Blackpoolin kausi on vastannut odotuksia joukkueen kuuluessa Ykkösliigan alempaan keskikastiin.

Tasoero on Brightonin hyväksi selkeä, mutta parasta mahdollista kokoonpanoa ottelussa tuskin isänniltä nähdään. Selkeästä ennakkosuosikista voidaan silti puhua. Kotivoiton todennäköisyys asettuu 65 prosentin tuntumaan. Kohde on Vakiossa melko tarkasti oikein pelattu, joten haetaan todennäköisen kotivoiton rinnalle rivin mahdollista arvoa nostavaa tasapeliä.

5 Sheffield U–Plymouth A (1)

FA-cup: Pahasti Valioliigassa rämpinyt Sheffield voitti cupin edelliskierroksella Bristolin vieraissa 3–2. Sarjassakin päästiin voiton makuun rästipelissä Newcastlea vastaan, mutta paluu arkeen koitti sunnuntain 1–3-kotitappiossa Tottenhamia vastaan.

Plymouth yllätti cupin edelliskierroksella Huddersfieldin 3–2. Viikolla se onnistui yllättämän sarjapelissä itseään laadukkaamman Sunderlandin vieraissa 2–1. Kuluvalla kaudella Ykkösliigaan nousseen Plymouthin kausi on sujunut toistaiseksi selvästi yli odotusten, kun joukkue majailee turvallisesti ylemmässä keskikastissa.

Ero perustasossa puhuu Sheffieldin puolesta ja vieraiden palautumisaika on lyhyempi tiistaina pelaamansa ottelun jäljiltä. Isäntien suosikkiasema asettuu noin 60 prosentin tuntumaan. Vakiossa Sheffield on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten alipelattu ennakkosuosikki tarjoaa laadukkaan varmavalinnan.

6 Barnsley–Norwich C (1X)

FA-cup: Barnsley hävisi viikonloppuna kotona Swansealle 0–2, mutta pistejako olisi kuvannut paremmin tasaisia pelitapahtumia. Haastava otteluohjelma sai jatkoa viikolla, kun vierasottelu Watfordia vastaan hävittiin ansaitusti 0–1.

Norwich jatkoi vakuuttavia otteitaan kaadettuaan viikolla Bristolin 2–0. Peliesitys oli jälleen selkeään voittoon oikeuttavalla tasolla ja asema sarjan piikkipaikalla vakiintui entisestään.

Kumpikin joukkue pelaa omaan tasoonsa nähden vahvaa kautta. Norwichin rahkeet ja motivaatio voisivat riittää etenemään cupissa pitkällekin, mutta nousu takaisin Valioliigaan on luonnollisesti prioriteeteissa ensimmäisenä. Norwich ansaitsee ottelussa noin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa vieraat ovat keräämässä liikaa kannatusta, joten isäntien yllätykseen nojaava pelivalinta tarjoaa kohteessa parhaan edun.

7 Swansea–Nottingham (X2)

FA-cup: Swansea kaatoi viimeksi vieraissa Barnsleyn 2–0, mutta lopputulos ei ollut linjassa tasaisten pelitapahtumien kanssa. Viimeinen kuukausi on sujunut Swansealta ainakin tuloksellisesti erinomaisesti, kun edellinen tappio on joulukuun puolivälin tienoilta.

Forestin kahdeksan ottelun mittaiseksi venynyt tappioton jakso tuli viikkokierroksella päätökseen sen hävittyä kotonana Middlesbroughlle 1–2. Tappio oli myös selkeästi vieraiden hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Swansea on joukkueista hieman laadukkaampi. Forestin otteet ovat viimeisen kuukauden ajan ennen viikkokierroksella kärsittyä tappiota olleet pääsääntöisesti laadukkaita. Swansea välttyi viikolla pelaamiselta ja pääsee otteluun paremmin valmistautuneena. Isännät ansaitsevat noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman, mutta kotivoitto on keräämässä Vakiossa liikaa peliä puoleensa. Otetaan isännistä rohkea ohitus.

8 Millwall–Bristol C (1X)

FA-cup: Millwall joutui taipumaan viikonloppuna Forestin vieraana 1–3-tappioon, ja oli myös pelitapahtumien valossa selvästi heikompi osapuoli. Viikolla haettiin 1–0-vierasvoitto Huddersfieldistä, mutta tasapelikään ei olisi ollut tasaisiin pelitapahtumiin nähden vääryys.

Bristol nappasi viikonloppuna 2–0-kotivoiton Prestonista. Vaikka maalin voitto olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin, joukkue ansaitsi voittonsa. Viikkokierroksella Bristol joutui taipumaan Norwichin vieraana 0–2-tappioon, eikä pystynyt haastamaan sarjakärkeä lainkaan.

Millwallin edellinen kotivoitto on lähes kolmen kuukauden takaa, mutta sitä ei silti voi arvostaa ainakaan Bristolia heikommaksi. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isännät ovat jäämässä niukasti alipelatuiksi, joten isäntiin nojaava pelivalinta tarjoaa kohteessa parhaan edun.

9 Bournemouth–Crawley T (1)

FA-cup: Kohde arvotaan. Pelijakauma on vihjeen kirjoitushetkellä 61–21–18, joten vähintään kerran kuudesta arvonnassa merkiksi valikoituva ykkönen on syytä merkata kohteessa varmaksi.

10 QPR–Derby (X2)

Championship: QPR sai kymmenen ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman jakson päätökseen, kun joukkue kaatoi vieraissa Lutonin 2–0. Viikkokierroksella jatkettiin voitokkaana, kun Cardiff kaatui vieraissa 1–0. Tasapeli olisi kuitenkin kuvannut tasaista ottelua vierasvoittoa paremmin.

Wayne Rooneyn ura päävalmentajana sai surkea alun Derbyn kärsiessä kotona 0–1-tappion niin ikään putoamiskamppailussa olevaa Rotherhamia vastaan. Itseluottamus palautui nopeasti, kun viikkokierroksen kotiottelu Bournemouthia vastaan voitettiin 1–0. Derbyn voitto oli kuitenkin tasaisiin pelitapahtumiin nähden onnekas.

Kummankaan joukkueen kausi ei ole toistaiseksi sujunut suunnitellusti. Joukkueiden välille on vaikea muodostaa merkittävää tasoeroa, mutta vieraat nauttivat päivää pidempää palautumisaikaa viikkokierroksen jäljiltä. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Vakiossa paremmassa tuloskunnossa olevia isäntiä on pelattu hivenen liikaa, joten pelivalinta on syytä asettaa Derbyn suuntaan.

11 Milan–Atalanta (2)

Serie A: Vahva kausi pitää Milanin edelleen Serie A:n kärkisijalla. Kauden toistaiseksi ainoa tappio tuli toissaviikolla Juventusta vastaan 1–3. Maanantaina joukkue haki ansaitun 2–0-vierasvoiton Cagliarista. Loukkaantumiset sekä positiiviset koronatapaukset ovat aiheuttaneet Milanille viimeisen kuukauden aikana harmaita hiuksia, mutta niin vain Rossoneri on pitänyt pintansa sarjakärjessä. Lauantaina Milanilta on sivussa varmasti pelikieltoaan kärsivät Alessio Romagnoli ja Alexis Saelemaekers. Tärkeän Hakan Calhanoglun osallistuminen riippuu koronatestien tuloksista. Maanantain peliin väliin jättäneen Theo Hernandezin positiivinen koronatesti osoittautui vääräksi ja tärkeä laitapelaaja on täydessä iskussa lauantaina.

Atalanta on pelannut kaksi peräkkäistä tasapeliä. Sunnuntaina pisteet jaettiin kotona Genoan kanssa maalittomassa tasapelissä ja viikolla rästiottelussa Udinesen vieraana 1–1. Udinesea vastaan joukkue tyytyi kuitenkin kierrättämään kokoonpanoa tärkeää Milan-ottelua silmällä pitäen. Atalantan loukkaantumistilanne on hyvä, sillä ainoastaan pitkäaikaispotilaisiin lukeutuva Mario Pasalic on sivussa.

Lähtökohdat otteluun ovat todella tasaiset. Atalanta on joukkueista laadukkaampi, mutta kaksi päivää aiemmin pelattu ottelu Udinesea vastaan rasittaa kierrätyksestä huolimatta. Milanin poissaolot syövät iskukykyä ja etenkin kapteeni Romagnolin puuttuminen puolustuslinjasta voi kostautua sarjan laadukkaimpiin lukeutuvaa hyökkäystä vastaan. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti, eikä kumpaakaan joukkuetta pysty nostamaan selkeäksi suosikiksi. Vakiossa Atalantan kannatus on kuitenkin jäämässä alle 30 prosentin, joten selvästi alipelattu vierasvoitto nostetaan kohteessa varmaksi.

12 Udinese–Inter (2)

Serie A: Udinesen vaikeudet jatkuivat, kun vierasottelussa Sampdoriaa vastaan johtoasema kääntyi lopussa 1–2-tappioksi kelvollisesta peliesityksestä huolimatta. Viikolla rästipelissä kohdattiin kotona Atalanta ja pisteet jaettiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Syyskauden raju ottelutahti on verottanut myös Udinesea loukkaantumisten muodossa. Sivussa olevat Stefano Okaka, Fernando Forestieri ja Ignacio Pussetto rajoittavat hyökkäyspään vaihtoehtoja.

Inter otti sunnuntaina ison voiton mestaruustaistelua ajatellen joukkueen kaadettua kotona Juventuksen 2–0. Kahden maalin voitto kuvaa tarkasti Interin hallitsemaa ottelua. Sarjaa johtava paikallisvastustaja Milan on edelleen kolme pistettä edellä. Inter on välttynyt toistaiseksi pahimmilta loukkaantumisilta, ja viikonloppuna sivussa ovat ainoastaan rotaatiovaihtoehtoihin lukeutuvat Matias Vecino ja Danilo D’Ambrosio.

Udinese on ollut yksi kuluvan kauden epäonnisimmista joukkueista, mutta tasoero Interiin nähden on selkeä. Vain kaksi päivää aiemmin Udinesen pelaama rästiottelu Atalantaa vedettiin täysvahvalla kokoonpanolla. Usealle Udinesen avainpelaajalle on kertynyt kierrätysvaihtoehtojen puutteen vuoksi paljon peliaikaa. Ei olisi yllätys nähdä yhden tai useamman Udinesen avainpelaajan aloittavan ottelua vaihtopenkiltä. Inter ansaitsee lepoetunsa myötä noin 62 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu suosikki kelpuutetaan varmaksi.

13 Alaves–Real Madrid (2)

La Liga: Alavesin startti uuden valmennuksen alaisuudessa on alkanut kahdella tappiolla. Cupissa lähtö tuli sarjaporrasta alempana pelaavalle Almerialle kärsityn 0–5-tappion myötä. Viikkokierroksen kotiottelu Sevillaa vastaan hävittiin 1–2. Uuden päävalmentajan Abelardon puolustukseksi todettakoon, että Segundan parhaimmistoon kuuluvaa Almeriaa vastaan kierrätettiin runsaasti, eikä Sevillaa vastaan olisi ansaittu pelitapahtumien valossa hävitä.

Real Madridilla on alla kolme voitonta ottelua. Viimeksi liigassa pisteet tasattiin Osasunan vieraana lumisissa olosuhteissa 0–0, supercupissa tuli tappio Athletic Bilbaolle 1–2 ja viimeisimpänä 1–2-jatkoaikatappio Copa del Reyssä kolmannella sarjatasolla pelaavalle Alcoyanolle. Alcoyano-ottelun heikkoa tulosta ei voi pistää rotaation piikkiin, sillä kokoonpano oli ottelussa vastustajan tasoon nähden vahva. Toisaalta ylimääräisiltä cup-otteluilta välttyminen keväällä on eduksi prioriteeteissa korkeammalla olevia kilpailuja ajatellen. Realin loukkaantumistilanne ei ole optimaalinen, sillä ainakin tulevana lauantaina sivussa ovat Federico Valverde ja joukkueen kapteeni Sergio Ramos.

Alaves on ansaitusti putoamisviivan tuntumassa, mutta Abelardon puolustusorientoituneempi pelityyli ja suoriin kilpailijoihin nähden laadukkaampi rosteri riittänee sarjapaikan säilyttämiseen. Real on sarjassa toisena, mutta eroa pelin vähemmän pelanneeseen Atleticoon on seitsemän pistettä. Vieraat ansaitsevat poissaoloistaan huolimatta noin 66 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa niukasti alipelattu suosikki merkitään varmaksi.