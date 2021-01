Jalkapalloseura toivoi paikkaa ulkotreeneille – Kemin kaupunki aurasi vanhan koulun takapihan: ”Onhan tämä tragikoomista”

Kemin Palloseura vetää talvitreenejään askeettisissa olosuhteissa.

Kemiläinen jalkapallo eli vuosina 2016–2018 vahvaa aikaa, kun kaupungin ylpeys PS Kemi pelasi Veikkausliigassa. Kesällä 2019 korkeimmalta sarjatasolta pudonnut seura meni konkurssiin, ja paria vuotta myöhemmin jalkapalloväen olosuhteet pohjoisessa ovat käyneet kovin askeettisiksi.

Kemin kaupungin Liikuntapalvelut kertoi tiistaina Facebook-sivuillaan saaneensa jalkapalloilijoilta useita kyselyjä mahdollisuudesta saada talviharjoittelukäyttöön aurattu ulkokenttä. Nyt toiveisiin oli vastattu: kaupunki ilmoitti auranneensa Takajärven entisen koulun kentän jalkapalloilijoiden käyttöön.

Kemin Palloseuran nelosdivaria pelaava akatemiajoukkue tarttui tällä viikolla kaupungin tarjoukseen. Koronarajoitusten mukaisen kymmenen hengen komppanian ensimmäisiä treenejä ”Takajärven Wembleyllä” veti KePSin junioripäällikkö ja akatemiajoukkueen valmentaja Esa Savolainen.

– Täytyy sanoa, että on tässä sen verran pallonnälkää kerätty sekä koronan että näiden meidän surkeiden harjoitusolosuhteiden vuoksi, että kyllä siellä ihan hymyssä suin mentiin, Savolainen toteaa Ilta-Sanomille.

Kemissä harjoitellaan pakkasessa.­

Facebook-julkaisun kommenttikentässä monet suhtautuivat sarkastisesti kaupungin kädenojennukseen. Savolainen painottaa, että seurassa yritetään ottaa vaikeassa tilanteessa vastaan kaikki mahdollisuudet.

– On tämä osin tragikoomista, mutta jalkapallo on sen verran hieno laji, että sitä voi pelata noinkin. Ei se tietenkään ihan nykyaikaa ole, mutta tällä hetkellä meillä ei muuta saumaa ole. Mieluummin pelaamme tuolla kuin ei ollenkaan.

Treeneissä keskityttiin perusasioihin – koulun takapihalla ei hienostuneita tekniikkatreenejä juuri vedetä.

– Pelasimme lähinnä pienpelejä. Ei siellä tietenkään tekniikka tai taitoa ihan hirveästi voi treenata, kun on liukasta. Sanotaan näin, että liikettä sai ainakin aikaiseksi, Savolainen valottaa treenien sisältöjä.

Jalkapallohallin romahdus on pakottanut pelaajat ulkoharjoituksiin Kemissä.­

Junioripäällikkö on tehnyt parhaansa innostaakseen myös seuran nuorempia ikäluokkia kokeilemaan ”vanhan mallin treenejä”. Vaikka pallon perässä juokseminen onkin aina mukavaa, on seuran tilanne kaikkiaan synkkä.

– Ei tässä kaikki ole varauksettoman innokkaina lähdössä pelaamaan, mutta ehkä tällä saadaan vähän luovaa hulluutta ja intoa toimintaan lisää. Tämä on ollut aika mollivoittoista kun harjoitusvuorot on tiukassa ja niitä on ihan liian vähän. Siinä mielessä tämä voi olla ihan mielenkiintoinen kokeilu ja kokemus, Savolainen pohtii.

– Toivottavasti tämä aukaisee pikkuhiljaa myös päättäjien silmiä, että missä oikeasti mennään. Olemme täällä kaikkinensa ihan suossa, kun ei ole harjoitusmahdollisuuksia. Me emme halua, että jalkapallo loppuu tältä seudulta kokonaan, ja haluamme tehdä kaikkemme asian eteen, joten toivomme, että myös yhteiskunta tulee talkoisiin mukaan.

Ennen Takajärven kentälle pääsyä KePSin joukkueiden treenimahdollisuudet ovat olleet kortilla. Kemiin vuonna 2013 valmistunut ylipainehalli Junkohalli romahti käyttökelvottomaksi kesällä 2019 ja yhtiö meni sen jälkeen konkurssiin. Sisäliikuntapaikan äkillisestä poistumisesta alkanutta ahdinkoa ovat lisänneet Savolaisen mukaan useat homelöydösten jälkeen puretut koulurakennukset, joiden tilalle ei ole rakennettu uusia.

– Jo ennen kuin me jalkapalloilijat menimme koulujen saleihin ja muihin, niitä oli liian vähän futsalin- ja salibandynpelaajille ja muille, jotka niitä normaalisti käyttävät. Nyt meillä on käytännössä yksi sisäpelihalli ja kaksi koulun salia. Niistä saimme junioreille sopivaan treeniaikaan neljä vuoroa viikossa koko seuralle, ja lisäksi meillä on muutamia hajavuoroja Tornion Lappiahallista.

Kesän ajan tilanne on lukuisten nurmikenttien ansiosta hyvä, mutta sillä ei pohjoisessa pitkälle pötkitä: jalkapalloilijoiden kesäkausi kestää Kemissä noin kesäkuun puolivälistä syyskuun alkupuolelle.

– Rehellisesti sanottuna, emme voi tällä hetkellä tarjota paikalliselle nuorelle kilpailullista harrastustoimintaa. Tämä on vain semmoista hengissä säilymistä ja harrastelua. Samalla ovat kadonneet seuran toimintaedellytykset. Aikaisemmin pystyimme palkkaamaan joitakin henkilöitä tekemään seuralla töitä, kun hallissa järjestetyistä turnauksista saatiin tuloja. Kun ne jäivät pois niin tulomme ovat nollissa, ja toiminta on sen mukaista, Savolainen kertoo.

Savolainen kaipaisi kaupungin suunnalta konkreettisia toimia synkän tilanteen korjaamiseksi.

– Kyllä siellä tietoisia ollaan, mutta kummallista radiohiljaisuutta siellä on ollut. Mitään suunnitelmia tulevasta ei ole. Toki sitä toivoisi, että kaupungin puolesta tulisi joitain avauksia. Se toisi meillekin valoa tunnelinpäähän, junioripäällikkö toteaa.

Varmaa on kuitenkin se, että pelit jatkuvat aina kun se on mahdollista. Savolainen ja KePSin akatemiapelaajat suuntasivat Takajärven kentälle myös keskiviikkoiltana.

– Ei me kirvestä kaivoon heitetä, hän lupaa.

IS ei tavoittanut torstaina eikä perjantaina Kemin kaupungin edustajaa kommentoimaan tilannetta.