Vakio: Korona koetellut Aston Villaa poikkeuksellisen kovalla kädellä

FA-cupin kohteissa on huimia tasoeroja. Manchester City ja West Ham ottavat voiton vaihtomiehilläkin.

1 Aston Villa–Newcastle U (12)

Valioliiga: Aston Villan edustusjoukkue on ollut pian kolme viikkoa poissa tositoimista positiivisten koronatapausten takia. Edellinen ottelu täydellä miehistöllä oli vuoden ensimmäisenä päivänä kärsitty 1–2-tappio Manchester Unitedin vieraana. Newcastle kärsi viimeksi 0–1-tappion Sheffieldin vieraana, mutta joutui pelaamaan valtaosan ottelusta vajaamiehisenä. Villa voittaisi ottelun normaalitilanteessa noin 60 prosentin todennäköisyydellä, mutta koronatilanne vaikuttanee edelleen kokoonpanoon sekä otteluun valmistautumiseen.

2 Cheltenham T–Manchester C (2)

FA-cup: Cheltenhamin arpaonni FA-cupissa oli ollut ennen tätä kierrosta suotuisa. Edellisellä kierroksella kaatui Kakkosliigasta tuttu Mansfield jatkoajalla 2–1. Manchester City voitti viikonloppuna Valioliigassa Crystal Palacen 4–0. Voitto oli taivaansinisille jo kahdeksas peräkkäinen. Tasoero on vieraiden hyväksi valtava, vaikka kentällä nähtäneen normaalista Valioliigan avauskokoonpanosta kevyempi miehistö. Vieraiden lähes 90 prosenttinen suosikkiasema on perusteltu.

3 West Ham–Doncaster (1)

FA-cup: West Ham jatkoi vahvoja otteitaan voitettuaan kotona Burnleyn ansaitusti 1–0. Doncaster vastasi yhdestä FA-cupin isoimmista yllätyksistä voitettuaan vieraissa Blackburnin 1–0. Vahva meno jatkui myös sarjassa, kun Swindon kaatui vieraissa 2–1. West Ham on hyvissä asemissa Valioliigassa ja motivaatiota riittänee myös cupin puolelle. Vahvalla kokonpanolla pelatessaan ansaitsee kotijoukkue lähes 80 prosentin suosikkiaseman.

4 Brighton–Blackpool FC (1)

FA-cup: Brighton nappasi viikonloppuna isot pisteet voitettuaan vieraissa Leedsin ansaitusti 1–0. Blackpool selätti cupissa WBA:n rangaistuspotkujen päätteeksi 3–2. Sarjassa haettiin vieraspiste selvästi laadukkaamman Hullin vieraana 1–1-tuloksella. Tasoero on Brightonin hyväksi selkeä, mutta parasta mahdollista kokoonpanoa ottelussa tuskin isänniltä nähdään. Suursuosikista voidaan silti puhua ja kotivoiton todennäköisyys asettuu hieman alle 70 prosentin.

5 Sheffield U–Plymouth A (1X)

FA-cup: Pahasti rämpinyt Sheffield voitti cupin edelliskierroksella Bristolin vieraissa 3–2. Valioliigassakin päästiin voiton makuun rästipelissä Newcastlea vastaan, mutta paluu arkeen koitti sunnuntain 1–3-kotitappiossa Tottenhamia vastaan. Plymouth yllätti cupissa Huddersfieldin 3–2. Viimeksi sarjassa pisteet tasattiin Crewen vieraana 1–1. Ero perustasossa puhuu Sheffieldin puolesta ja suosikkiasema asettuu noin 60 prosentin tuntumaan.

6 Barnsley–Norwich C (X2)

FA-cup: Barnsley hävisi viikonloppuna kotona Swansealle 0–2, mutta pistejako olisi kuvannut paremmin tasaisia pelitapahtumia. Norwich paransi asemiaan sarjan piikkipaikalla haettuaan ansaitun 2–1-voiton Cardiffista. Kumpikin pelaa omaan tasoonsa nähden vahvaa kautta. Norwichin rahkeet ja motivaatio voivat riittää cupissa pitkällekin, mikäli arpaonni on suosiollinen. Norwich ansaitsee noin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

7 Swansea–Nottingham (12)

FA-cup: Swansea kaatoi vieraissa Barnsleyn 2–0, mutta lopputulos ei ollut linjassa tasaisten pelitapahtumien kanssa. Forest venytti tappiottomien otteluidensa sarjan jo kahdeksaan otteluun voitettuaan kotona Millwallin 3–1. Selkeä voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Swansea on hieman laadukkaampi, mutta Forest pelaa parhaillaan kauden parasta peliään. Isännät ovat noin 45 prosentin suosikkeja.

8 Millwall–Bristol C (1X)

FA-cup: Millwall joutui taipumaan Forestin vieraana 1–3-tappioon ja oli myös pelitapahtumien valossa selvästi heikompi. Bristol nappasi viikonloppuna 2–0-kotivoiton Prestonista. Vaikka maalin voitto olisi kuvannut pelitapahtumia paremmin, Bristol ansaitsi voittonsa. Millwallin edellinen kotivoitto on lähes kolmen kuukauden takaa, mutta se ei silti ole Bristolia heikompi. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

9 Bournemouth–Crawley T (1)

FA-cup: Bournemouth kärsi 0–1-tappion kotona Lutonia vastaan, kun vieraat onnistuivat hyödyntämään yli tunnin kestäneen ylivoimansa. Crawley vastasi cupin edelliskierroksen suurimmasta yllätyksestä voitettuaan kotona Leedsin 3–0. Bournemouthin viime otteet eivät ole olleet parhaimmasta päästä ja motivaation pitäisi olla täysin Valioliigaan nousun tavoittelussa. Tasoero on silti merkittävä ja isännät ovat noin 65 prosentin suosikkeja.

10 QPR–Derby (X2)

Championship: QPR sai kymmenen ottelun voitottoman jakson päätökseen voitettuaan vieraissa Lutonin 2–0. Wayne Rooneyn ura päävalmentajana sai surkea alun Derbyn kärsiessä kotona 0–1-tappion niin ikään putoamiskamppailussa olevaa Rotherhamia vastaan. Kummankaan vire ei mairittele, eikä tasoeroakaan ole merkittävästi kumpaankaan suuntaan. Isännät ansaitsevat hiukan yli 40 prosentin suosikkiaseman.

11 Milan–Atalanta (2)

Serie A: Vahva kausi pitää Milanin edelleen ­Serie A:n kärkisijalla. Kauden toistaiseksi ainoa tappio tuli toissaviikolla Juventusta vastaan 1–3. Atalanta joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin isännöidessään Genoaa. Ennen viime sunnuntain ottelua Bergamolaisten suoritustaso on ollut kuitenkin jyrkässä nousussa. Atalanta on laadukkaampi ja San Sirollakin niukka 38 prosentin suosikki.

12 Udinese–Inter (2)

Serie A: Udinesen vaikeudet jatkuivat, kun vierasottelussa Sampdoriaa vastaan johtoasema kääntyi lopussa 1–2-tappioksi kelvollisesta peliesityksestä huolimatta. Inter otti sunnuntaina ison voiton mestaruustaistelua ajatellen kaadettuaan kotona Juventuksen 2–0. Kahden maalin voitto kuvasi tarkasti Interin hallitsemaa ottelua. Udinese on ollut yksi kauden epäonnisimmista, mutta tasoero Interiin on selkeä. Vieraat ovat noin 55 prosentin suosikkeja.

13 Alaves–Real Madrid (2)

La Liga: Alaves päätyi vaihtamaan Cadizia ­vastaan kärsityn 1–3-tappion jälkeen päävalmentajaa ja vastuun otti hyvää jälkeä aikaisemmilla kausilla seurassa tehnyt Abelardo. Valmentajavaihdos on askel puolustusvoittoisempaan suuntaan. Real Madrid joutui viimeksi tyytymään maalittomaan tasapeliin Osasunan vieraana, mutta ottelu pelattiin Espanjan kentille erikoisissa lumiolosuhteissa. Real Madrid on noin 65 prosentin suosikki.