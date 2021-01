Vakio: Chelsea ja Leicester jäämässä jopa alipelatuiksi

Cardiffin kotivoitto Norwichista voi olla kannattava peli-idea, kuten myös Lutonin yllätyskakkonen. Blackburn rohkeasti varmaksi.

1 Leeds U–Brighton (12)

Valioliiga: Leeds kärsi viime viikonloppuna FA-cupissa hämmentävän 0–3-tappion Kakkosliigassa pelaavan Crawleyn vieraana, vaikka peluutti vastustajan tasoon nähden vahvaa kokoonpanoa. Edellisessä Valioliigan ottelussa joukkue jäi Tottenhamin jyrän alle, kun vierasottelu hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusi 0–3. Leedsin runkopelaajiin lukeutuva Kalvin Phillips joutuu jättämään viikonlopun kotiottelun väliin korttitilin täyttymisen takia.

Brightoninkaan otteet eivät cupissa vastanneet odotuksia joukkueen selvitettyä Newportin vieraana tiensä jatkoon vasta rangaistuspotkujen päätteeksi 2–1. Viikolla Brighton hävisi odotetusti Cityn vieraana 0–1 ja lukemat olisivat voineet olla isäntien hyväksi selvästi suuremmatkin. Loukkaantumiset ovat vaivanneet Brightonia viime aikoina runsaasti. Sivussa on useita pitkäaikaispotilaita, kuten Tariq Lamptey ja Danny Welbeck, joita kaivattaisiin takaisin vahvuuteen. Viime ottelut väliin jättäneen tärkeän Adam Lallanan pelikunto varmistuu lähempänä ottelua.

Leeds on joukkueista vain hieman laadukkaampi, sillä Brighton on ollut yksi kauden epäonnisimmista. Brighton rasittuu viikolla rästipelissä ja myös poissaolot syövät vieraiden iskukykyä. Leeds ansaitsee ottelussa hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa oikein pelattu, joten lähestytään kohdetta osumatodennäköisyyden kautta runsaalla rasituksella.

2 West Ham–Burnley (1)

Valioliiga: West Ham jatkoi positiivisia otteitaan edettyään FA-cupin seuraavalle kierrokselle 1–0-vierasvoitolla Kansallisen liigan Stockportista. Viimeksi Valioliigassa kaatui vieraissa Everton niin ikään 1–0. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. West Hamin terveystilanne on kelvollinen, sillä varmasti sivussa on ainoastaan Fabian Balbuena. Epävarmoja osallistujia ovat Lukasz Fabianski ja Issa Diop.

Burnley jatkoi FA-cupissa seuraavalle kierrokselle, kun MK Dons selätettiin rangaistuspotkujen päätteeksi 2–1. Viikolla tuli rästiottelussa 0–1-kotitappio Manchester Unitedia vastaan, ja niukka tappio oli linjassa myös pelitapahtumien kanssa. Burnleyn terveystilanne on hyvä, sillä ainoastaan Charlie Taylor ja Jimmy Dunne ovat epävarmojen osallistujien listalla.

West Ham on nostanut kuluvalla kaudella tasoaan ja on noin luokan vieraita laadukkaampi joukkue. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Kohde on vakiossa melko tarkasti oikein pelattu. Merkataan laadukkaampi ja lepoetua nauttiva West Ham kohteessa varmaksi.

3 Fulham–Chelsea (2)

Valioliiga: Fulham pääsi kuukauden tauon jälkeen voiton makuun FA-cupissa, vaikka jatkopaikka irtosikin vasta jatkoajalla 2–0. Viikolla pisteet tasattiin Tottenhamin vieraana 1–1, mutta piste oli Fulhamille onnekas pelitapahtumiin nähden. Fulhamilta sivussa viikonloppuna ovat loukkaantunut Tom Cairney sekä Chelseasta lainalla oleva Ruben Loftus-Cheek, joka ei saa pelata omistajaseuraansa vastaan. Myös ykköshyökkääjä Aleksander Mitrovic kärsii vammasta, mutta pelikunto varmistuu lähempänä ottelua.

Chelsea nuiji cupissa Kakkosliigassa pelaavan Morecamben 4–0. Edeltävässä Valioliigan kamppailussa Cityä vastaan joukkue jäi selvästi jälkeen häviten 1–3. Chelsea on pudonnut viimeaikaisten heikkojen suoritusten myötä pois kärkikahinoista, mutta kuuluu edelleen neljän laadukkaimman joukkueen joukkoon. Chelsealta sivussa on N’Golo Kante korttitilin täyttymisen takia.

Fulhamin palautumisaika jää lyhyeksi keskiviikon rästiottelun jälkeen ja myös poissaolot voivat syödä iskukykyä merkittävästi. Tasoero on isäntien kohentuneista otteista huolimatta selkeä, ja Chelsea on vieraissakin hieman yli 60 prosentin suosikki. Vieraiden kannatus on jäänyt Vakiossa alle todennäköisyytensä, joten edullinen suosikkivarma merkitään varmaksi.

4 Leicester–Southampton (1)

Valioliiga: Leicester eteni jatkoon FA-cupissa, kun Stoke kaatui vieraissa 4–0. Ottelu oli jo viides peräkkäinen ilman tappiota. Viimeksi Valioliigassa tuli 2–1-vierasvoitto Newcastlesta, vaikka peliesitys jäi hieman odotuksista. Leicester pääsee lauantaiseen kotiotteluunsa vahvalla kokoonpanolla, sillä ainoastaan loukkaantunut Dennis Praet puuttuu ryhmästä.

Southamptonin vuosi 2021 käynnistyi tyylillä, kun kotiottelu Liverpoolia vastaan voitettiin 1–0. Vieraiden hallintaan nähden voitto oli kuitenkin ansaitsematon. Sotonin terveystilanne ei ole optimaalinen, sillä viikonloppuna varmasti sivussa ovat Jannik Vestergaard, Moussa Djenepo, Nathan Redmond sekä mahdollisesti myös ykköshyökkääjä Danny Ings.

Kumpikin joukkue pelaa vahvaa kautta, vaikka sarjasijoitukset ovat hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden. Leicester on syytä arvostaa luokkaa vahvemmaksi. Vieraiden poissaloista etenkin Vestergaard ja Ings ovat iso menetys. Isännät voittavat kotona noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on jäämässä alipelatuksi, joten tässäkin kohtaa merkitään selkeä kotisuosikki varmaksi.

5 Cardiff C–Norwich C (1)

Championship: Vuosi päättyi Cardiffin osalta tylysti kolmeen peräkkäiseen tappioon. Neljäs tuli viime viikonloppuna FA-cupissa, kun joukkue hävisi Forestin vieraana 0–1. Cardiffin esitykset eivät ole olleet viime otteluissa niin heikkoja kuin tuloksista voisi päätellä. Myös isossa kuvassa Cardiff ansaitsisi sarjasijoitustaan enemmän.

Norwich voitti FA-cupissa Coventryn ansaitusti 2–0. Sarjassa se tiukensi otettaan piikkipaikasta, kun vuosi avattiin 1–0-kotivoitolla Barnsleyn kustannuksella. Peliesitys jäi kuitenkin odotettua heikommaksi, eikä pistejakokaan olisi ollut tasaisiin pelitapahtumiin nähden vääryys.

Joukkueiden kohdattua kuukausi takaperin vei Norwich täydet pisteet 2–0-voitollaan. Ottelu oli kuitenkin selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Norwich on kiistatta laadukkaampi, mutta isännät ovat viimeaikaisia tuloksiaan kovempi nippu. Norwich ansaitsee hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraat ovat keräämässä todennäköisyyttään runsaammin peliä ja Cardiffin voitto jäämässä alipelatuksi. Lähdetään hakemaan suosikkipainotteiselle riville arvoa alipelatusta kotivoitosta.

6 Barnsley–Swansea (X2)

Championship: Barnsley jatkoi FA-cupissa seuraavalle kierrokselle voitettuaan kotona Ykkösliigassa pelaavan Tranmeren 2–0. Tätä edelsi sarjassa 0–1-tappio Norwichin vieraana. Barnsley esiintyi tappiosta huolimatta odotuksiin nähden laadukkaasti, eikä pistejako olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys.

Swansea eteni niin ikään jatkoon FA-cupissa, kun Kakkosliigassa Stevanage hoidettiin hieman normaalia kevyemmällä kokoonpanollakin. Meno on ollut myös Championshipissä tuloksellisesti vahvaa molemmin puolin vuodenvaihdetta, kun edellinen tappio on vajaan kuukauden takaa. Tosin viimeisimmässä 2–1-kotivoitossa Watfordia vastaan täydet pisteet jäivät Liberty Stadiumille pelitapahtumiin nähden onnekkaasti.

Barnsleyn tasonnosto viime kauteen nähden on ollut merkittävä. Vielä vuosi sitten sarjan heikoimpiin lukeutunut ryhmä on noussut ansaitusti keskikastin yläpuolelle. Swansea kuuluu sarjan tasaiseen kärkikuusikkoon, mutta on kerännyt hieman peliesitystensä oikeuttamaa määrää runsaammin pisteitä. Laadukkaampi vierasjoukkue ansaitsee ottelussa hieman alle 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakion peliprosenteissa ei ole merkittävää vääristymää suuntaan tai toiseen, joten runsas rastitus on paikallaan.

7 Bournemouth–Luton (12)

Championship: Bournemouth eteni odotetusti jatkoon FA-cupissa, kun Kakkosliigassa pelaava Oldham kaatui kotona 4–1. Viikolla pisteet tasattiin rästiottelussa Millwallia vastaan 1–1. Peliesitys jäi odotettua heikommaksi, sillä vieraat loivat runsaammin maaliodottamaa ja olivat lähempänä voittoa. Sarjassa joukkue kaatoi viimeksi Stoken vieraissa 1–0, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin.

Luton eteni FA-cupin seuraavalle kierrokselle selätettyään kotona Cardiffin 1–0. Viikolla pelatussa rästiottelussa tuli kotikentällä 0–2-tappio QPR:lle. Luton jäi myös pelillisesti vieraiden jalkoihin ja kahden maalin marginaali kuvaa hyvin kentällä nähtyä tasoeroa.

Bournemouthin peliesitysten tasossa nähtiin pieni notkahdus vuoden lopulla, mutta isossa kuvassa sarjasijoitus kolmantena on peliesityksiin nähden ansaittu. Lutonin tulokset ja niiden myötä sarjasijoitus ovat olleet hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden koko kauden. Isännät ansaitsevat noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelatussa kohteessa aloitetaan rastitus suosikista, mutta napataan vieraiden yllätys mukaan rivien mahdollista arvoa nostamaan.

8 Blackburn–Stoke (1)

Championship: Blackburn voitti viimeksi sarjassa Birminghamin vieraissa 2–0. Tätä edelsi tuloksellisesti heikompi jakso ja myös FA-cupista tuli lähtö Ykkösliigan Doncasteria vastaan 0–1. Blackburn on sarjasijoitustaan laadukkaampi ryhmä, mutta vuodenvaihteen molemmin puolin on peliesitysten tasossa nähty pieni notkahdus.

Stoke putosi FA-cupista hävittyään kotona Leicesterille 0–4. Kentällä nähty tasoero oli juuri niin suuri kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Myös Championshipissä on alla kolme voitotonta ottelua, joista viimeisimmässä hävittiin kotona tasaisista pelitapahtumista huolimatta Bournemouthia vastaan 0–1. Stoken viimeaikaiset peliesitykset ovat olleet odotuksiin nähden vaatimattomia.

Blackburn olisi ansainnut peliesityksillään enemmän, kun taas Stoken sarjasijoitus kahdeksantena on yläkanttiin peliesityksiin nähden. Blackburn on arvostettava joukkueista niukasti laadukkaammaksi. Isännät lähtevät otteluun noin 45 prosentin suosikkeina. Kotivoitto on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten nostetaan etua tarjoavan suosikin voitto rohkeasti varmaksi.

9 Coventry C–Sheffield W (1X)

Championship: Ottelu on siirretty positiivisten koronatapausten vuoksi ja kohteen merkki arvotaan. Ottelun pelijakauma on kirjoitushetkellä jakautunut kaikille merkeille tasaisesti, joten selvää varmavalintaa ei kohteesta saada, mikäli pelivaihto ei kohdistu tiettyyn merkkiin nykyistä voimakkaammin.

10 Nottingham–Millwall (1X)

Championship: Forest pelasi jo kuudennen peräkkäisen ottelunsa ilman tappiota voittaessaan FA-cupissa Cardiffin 1–0. Tätä edelsi sarjassa 1–0-vierasvoitto Prestonista. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Forest oli yksi syyskauden epäonnisimmista joukkueista ja viime viikkoina kohentuneet tulokset ovat loogista varianssin tasaantumista.

Millwall eteni odotetusti FA-cupin seuraavalle kierrokselle, kun vierasottelu Kansallisliigan Boreham Woodia vastaan hoidettiin 2–0. Viikolle joukkue pelasi Bournemouthin vieraana rästiottelun, jossa pisteet tasattiin 1–1. Millwallin peliesitys oli kuitenkin selvästi odotettua laadukkaampi, eikä niukka voittokaan olisi ollut vääryys.

Forest on niukasti vieraita laadukkaampi joukkue, vaikka sarjataulukko kertoo toisin. Vieraiden palautumisaika viikon rästiottelusta jää lyhyeksi. Kotivoitto toteutuu hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja hyvävireisen kotijoukkueen voiton rinnalle merkitään todennäköinen tasapeli, sillä ottelun maaliodottama on selvästi keskimääräistä ottelua matalampi.

11 Bristol C–Preston (X2)

Championship: Bristol eteni FA-cupissa seuraavalla kierrokselle kaadettuaan Ykkösliigan Portsmouthin 2–1. Edellisessä sarjaottelussa tuli 1–2-tappio Lutonin vieraana, mutta peliesitys olisi oikeuttanut pisteisiin. Alkukaudesta peliesityksiinsä nähden rajusti ylisuorittaneen Bristolin tulokset alkoivat vastata todellista tasoa vuoden lähestyessä loppuaan.

Preston romahti FA-cupissa Wycomben vieraana 1–4-tappioon, mutta tyytyi peluuttamaan ottelussaan pääasiassa kakkosmiehistöään. Sarjassa joukkueen orastava voittoputki tuli päätökseen joukkueen hävittyä kotonaan 0–1 Forestia vastaan. Peliesitys olisi kuitenkin oikeuttanut pisteille. Prestonin otteet sarjassa ailahtelivat läpi syyskauden, eivätkä peliesitykset oikeuta juuri nykyistä keskikastin sijoitusta parempaan.

Toisin kuin sarjataulukko kertoo, voi vieraat arvostaa rankingissa hieman isäntiä korkeammalle. Bristol on vain marginaalinen suosikki. Vakion peliprosentin ovat jakautuneet alustavasti oikein. Lähdetään merkkaamaan kohdetta osumatodennäköisyyden kautta ja varmistetaan laadukkaamman Prestonin voitto vaihtomerkillä.

12 Watford–Huddersfield (1)

Championship: Watfordin peliesitykset uuden valmennuksen alaisuudessa ovat olleet kelvollisia. FA-cupissa tuli niukka 0–1-tappio Manchester Unitedin vieraana. Myös edellisessä sarjaottelussa Swansean vieraana hävittiin 1–2, mutta peliesitys olisi oikeuttanut pisteisiin. Watford ei pystynyt lunastamaan syyskaudella odotuksia, joissa se rankattiin sarjan terävimpään kärkeen. Tähän haetaan uuden valmennuksen myötä muutosta.

Huddersfield kärsi cupissa 2–3-tappion Plymouthille, mutta säästeli ottelussa ykkösmiehistöään. Viimeksi sarjassa se joutui taipumaan kotikentällään Readingiä vastaan 1–2-tappioon, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Kokonaisuutena kausi on sujunut Huddersfieldilta melko lailla odotetusti. Viime kauden odotuksista jääneeseen 18. sijaan on odotettavissa pientä nostetta, mutta keskikastia korkeammalla Huddsin rahkeet tuskin tälläkään kaudella riittävät.

Watford pyrkii uuden valmennuksen voimin ottamaan paikkansa kevään nousutaistelussa. Noin kaksi luokkaa Huddersfieldia laadukkaampi kotijoukkue ansaitsee hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa alustava pelijakauma on kohdallaan, joten merkitään selkeänä suosikkina otteluun lähtevä Watford varmaksi.

13 Derby–Rotherham (1)

Championship: Derby kärsi FA-cupissa 0–2-tappion Kansallisliigaa pelaavan Chorleyn vieraana, mutta ottelussa vastuuta sai Derbyn U23-joukkue. Viimeksi sarjassa hävittiin Sheffieldin vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1. Derbyn otteet kohenivat syyskauden lähestyessä loppuaan huomattavasti siitä, mitä ne heikoimmillaan alkukaudesta olivat.

Rotherham kiusasi viikonloppuna cupissa Evertonia häviten vasta jatkoajalla 1–2. Edellisessä sarjaottelussa hävittiin kotona Barnsleya vastaan 1–2, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Rotherhamin kymmenen edellisen pelin saldo on karmea 1–2–7.

Derby ei perustasonsa puolesta kuulu putoamiskamppailuun, mutta alkukauden otteet olivat niin heikkoja, ettei se juuri nykyistä pistesaldoaan enempää ansaitse. Otteiden ei tarvitse kohentua paljoakaan, jotta riittävä pesäero putoamisviivaan tehdään kevään aikana. Rotherhamin säilyminen sarjassa vaatisi puolestaan melko merkittävää tason nostoa. Derby on kotona hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki. Merkitään ykkönen oikein pelatussa kohteessa varmaksi.