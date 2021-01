Jalkapallon EM-kisahuuma jäänee katsojilta kokematta – Ari Lahti: ”Rokotustahti jäämässä vajaaksi”

Jalkapallon EM-kisat piti alun perin pelata jo kesällä 2020. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on kisoissa mukana ensimmäistä kertaa.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti arvioi, että katsojien pääsy ensi kesän jalkapalloilun EM-lopputurnaukseen voi jäädä haaveeksi.

– Henkilökohtainen arvaukseni on, että EM-kisat pelataan muodossa tai toisessa, mutta rokotusvauhti näyttää jäävän vajaaksi ja kesäkuu tulee äkkiä. Voi olla, että kisahuuma paikan päällä jää tällä kertaa kokematta, Lahti sanoi Palloliiton etämediatilaisuudessa.

Lahti kuitenkin alleviivasi, ettei vielä pidä ”heittää kiveä kaivoon”.

– Tiedän että EM-turnauksen taloudellinen merkitys (Euroopan jalkapalloliitolle) Uefalle on niin iso, että ne pelataan. Toinen asia on, että Uefassa pohditaan useita eri vaihtoehtoja turnauksen järjestämiselle. Äärivaihtoehto on vähemmän kuin 12 pelipaikkaa ja kuplamaiset olosuhteet. Varmasti saamme helmikuun aikana lisätietoa, ja päätökset tehdään maaliskuun alkupuolella.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät jalkapalloilussa muutenkin. Lahti kertoi, että tuoreen tilaston mukaan jalkapalloilun harrastajamäärä laski viime vuonna 6,3 prosenttia.

– Se on huolestuttava asia. Meidän on huolehdittava kokonaisuudesta. Ei siten, että lasten terveyden uhalla mentäisiin halleihin harjoittelemaan, mutta että pikku hiljaa päästäisiin taas harrastamaan, Lahti sanoi.

Koronapandemia on puraissut myös jalkapalloseurojen taloutta.

– Alustava tieto on, että veikkausliigaseurojen tulot tippuivat viime vuonna keskimäärin viidenneksen edellisvuoteen verrattuna. Toinen huoli liittyy futsaliin, jota pelataan tällä hetkellä ilman katsojia. Kolmas huoli on jalkapallohallien taloustilanne, Lahti luetteli.