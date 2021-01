Vakio: Chelsea palaa voittokantaan vierasottelussa Fulhamia vastaan

Leicesterin, Bournemouthin ja Watfordin voitot kuuluvat kierroksen runkomerkkeihin. Norwichilla on edessä haastava vieraspeli.

1 Leeds U–Brighton (1X)

Valioliiga: Leeds kärsi FA-cupissa hämmentävän 0–3-tappion Kakkosliigassa pelaavan Crawleyn vieraana. Brightoninkaan otteet eivät cupissa vastanneet odotuksia joukkueen selvittäessä jatkopaikkansa Newportin vieraana rangaistuspotkujen päätteeksi 2–1. Leeds on joukkueista vain hieman laadukkaampi, sillä Brighton on ollut yksi kuluvan kauden epäonnisimmista. Brighton rasittuu viikolla rästipelissään, josta isännille on laskettava etua. Leeds ansaitsee ottelussa hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman.

2 West Ham–Burnley (1)

Valioliiga: West Ham jatkoi hyviä otteitaan kaadettuaan viimeksi vieraissa Evertonin 1–0. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Burnley jatkoi FA-cupissa seuraavalle kierrokselle, kun MK Dons selätettiin rangaistuspotkujen päätteeksi 2–1. West Ham on nostanut kuluvalla kaudella tasoaan ja on noin luokan vieraita laadukkaampi kokojoukkue. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta.

3 Fulham–Chelsea (2)

Valioliiga: Fulham pääsi kuukauden tauon jälkeen voiton makuun FA-cupissa, vaikka jatkopaikka irtosikin vasta jatkoajalla 2–0. Kohentuneista peliesityksistä kertoo se, että ottelu oli viides peräkkäinen tappioton ottelu. Chelsea nuiji cupissa Kakkosliigassa pelaavan Morecamben 4–0. Edeltävässä Valioliigan kamppailussa Cityä vastaan joukkue jäi selvästi jälkeen häviten 1–3. Fulhamin palautumisaika jää lyhyeksi keskiviikon rästiottelun jälkeen. Tasoero on isäntien kohentuneista otteista huolimatta selkeä ja Chelsea on vieraissakin noin 60 prosentin suosikki.

4 Leicester–Southampton (1)

Valioliiga: Leicester eteni jatkoon FA-cupissa, kun Stoke kaatui vieraissa 4–0. Ottelu oli jo viides peräkkäinen ilman tappiota. Southamptonin uusi vuosi käynnistyi tyylillä, kun kotiottelu Liverpoolia vastaan voitettiin 1–0. Vieraiden hallitsemiin pelitapahtumiin nähden voitto oli kuitenkin ansaitsematon. Kumpikin joukkue pelaa vahvaa kautta, vaikka sarjasijoitukset ovat hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden. Leicester on luokkaa vahvempi joukkue. Isännät voittavat kotona noin 54 prosentin todennäköisyydellä.

5 Cardiff C–Norwich C (12)

Championship: Vuosi päättyi Cardiffin osalta tylysti kolmeen peräkkäiseen tappioon. Norwich tiukensi otettaan sarjan piikkipaikasta, kun vuosi avattiin 1–0-kotivoitolla Barnsleystä. Joukkueiden kohdatessa kuukausi takaperin vei Norwich täydet pisteet 2–0-voitollaan. Ottelu oli kuitenkin selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Norwich on kiistatta laadukkaampi, mutta isännät ovat viimeaikaisia tuloksiaan kovempi nippu. Norwich on noin 40 prosentin suosikki.

6 Reading FC–Brentford (2)

Championship: Reading haki viimeksi sarjassa tasaisessa ottelussa 2–1-voiton Huddersfieldistä. Loukkaantumisen jäljiltä palannut ykköstykki Lucas Joao viimeisteli kummatkin Readingin maalit. Brentford on raivannut tietään ansaitusti kohti Championshipin kärkisijoja. Viimeksi kaatui kotona Bournemouth pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–1. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä, vaikka sarjataulukossa eroa on vain piste. Brentford ansaitsee vieraissakin noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

7 Bournemouth–Luton (1)

Championship: Bournemouth kaatoi viimeksi sarjassa Stoken vieraissa 1–0, mutta pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua paremmin. Luton voitti puolestaan kotona Bristolin 2–1, vaikka vieraat loivat ottelussa runsaammin maaliodottamaa. Bournemouthin peliesitysten tasossa nähtiin pieni notkahdus vuoden lopulla, mutta sarjasijoitus kolmantena on kuitenkin ansaittu. Tasoero hieman syyskaudella ylisuorittaneeseen Lutoniin nähden on selkeä ja isännät ansaitsevat noin 60 prosentin suosikkiaseman.

8 Blackburn–Stoke (12)

Championship: Blackburn voitti viimeksi sarjassa Birminghamin vieraissa 2–0. Tätä edelsi tuloksellisesti heikompi jakso ja myös FA-cupista lähtö tuli Ykkösliigan Doncasteria vastaan 0–1. Myös Stokelle viimeiset viikot ovat olleet synkkiä, kun alla on viisi ottelua voitoitta. Stoken sarjasijoitus kahdeksantena on yläkanttiin peliesityksiin nähden, kun taas Rovers olisi ansainnut enemmän. Isännät lähtevät otteluun noin 45 prosentin suosikkeina.

9 Coventry C–Sheffield W (1X)

Championship: Coventry paransi otteitaan syyskauden lähestyessä loppua ja on noussut ansaitusti putoamisviivan yläpuolelle. Viimeksi tuli täydet pisteet Milwallin vieraana ansaitulla 2–1-voitolla. Sheffieldin edellinen tappio on lähes kuukauden takaa. Uuden valmennuksen alaisuudessa alla on kolme peräkkäistä voittoa, mutta viimeisin 1–0-kotivoitto Derbysta oli pelitapahtumiin nähden onnekas. Isännät ovat ottelussa noin 45 prosentin suosikkeja.

10 Nottingham–Millwall (1X)

Championship: Forest pelasi jo viidennen peräkkäisen ottelunsa ilman tappiota hakiessaan 1–0-vierasvoiton Prestonista. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Millwall kärsi viimeksi yllättävän 1–2-tappion kotona Coventrya vastaan ja jäi myös pelitapahtumien valossa heikommaksi osapuoleksi. Forest on niukasti vieraita laadukkaampi joukkue. Kotivoitto toteutuu hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä.

11 Bristol C–Preston (X2)

Championship: Alkukaudesta peliesityksiinsä nähden ylisuorittaneen Bristolin tulokset alkoivat vastata todellista tasoa vuoden lähestyessä loppuaan. Prestonin otteet sarjassa ailahtelivat läpi syyskauden, eivätkä peliesitykset oikeuta juuri nykyistä keskikastin sijoitusta parempaan. Toisin kuin sarjataulukko kertoo, voi vieraat arvostaa rankingissa hieman isäntiä korkeammalle. Bristol on ottelussa vain marginaalinen suosikki.

12 Watford–Huddersfield (1)

Championship: Watfordin peliesitykset uuden valmennuksen alaisuudessa ovat olleet kelvollisia. FA-cupissa tuli niukka 0–1-tappio Manchester Unitedin vieraana. Myös edellinen sarjaottelu Swansean vieraana hävittiin 1–2, mutta peliesitys olisi oikeuttanut pisteisiin. Huddersfield kärsi cupissa 2–3-tappion Plymouthille, mutta säästeli ykkösmiehistöään. Watford pyrkii uuden valmennuksen voimin ottamaan paikkansa kevään nousutaistelussa. Useamman luokan laadukkaampi kotijoukkue ansaitsee hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman.

13 Derby–Rotherham (1)

Championship: Derby kärsi viimeksi sarjassa tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappion Sheffieldin vieraana. Cupissa takkiin tuli Kansallisliigaa pelaavan Chorleyn vieraana 0–2, mutta ottelussa vastuuta sai Derbyn U23-joukkue. Rotherham kiusasi cupissa Evertonia häviten ottelun vasta jatkoajalla 1–2. Derbyn otteet kohenivat syyskauden lähestyessä loppuaan ja tasoero on isäntien hyväksi suurempi kuin sarjataulukko kertoo. Hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva kotivoitto varmaksi.