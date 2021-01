Äidillä oli pelko, kun Eider lähti Baskimaasta Mikkeliin – hänestä tulikin Etelä-Savon parhaiten tienaava alle 30-vuotias

Eider Ramos on todennäköisesti Suomen parhaiten tienaava naisjalkapalloilija.

Eider Ramos on nykyään ylpeä sekä tekemistään maaleista että ansaitsemistaan euroista.­

Eider Ramos, 31, on asunut seitsemän vuotta Suomessa, mutta jo haastattelua sovittaessa espanjalaisuus näkyy. Tapaaminen onnistuu vain noin tunnin päähän.

– Elän hetkessä. Kotona Baskimaassa sovimme kavereiden kanssa tapaamisia lennossa. Suomalaisten kanssa asioita joutuu yleensä suunnittelemaan enemmän, Ramos kuvailee sujuvalla suomella.

Ramos on oppinut luovimaan kahden kulttuurin välillä, mutta alun perin hänen ei pitänyt tulla tänne. Äidin, isän ja isoveljen kanssa Baskimaan San Sebastianissa elänyt Ramos kuvailee itseään perheihmiseksi.

Elämä kotiseudulla oli hyvää. Keskeinen osa arkea oli futsal, jota Ramos alkoi harrastaa viisivuotiaana. Juniori-ikäisenä hän pelasi Baskimaan ylimmällä sarjatasolla ja osallistui myös koko Espanjan juniorimaajoukkueleireille.

Ramosin mukaan futsal on Espanjassa paljon isompi juttu kuin Suomessa. Yleensä jalkapalloilijatkin pelaavat ensin sitä.

– Minä olen pieni ja tekninen pelaaja. En vaihtanut jalkapalloon, koska minun ominaisuuteni tulivat paremmin esiin futsalissa, Ramos kertoo.

Hän oli hyvä urheilija, mutta ei koskaan harkinnut ammattiurheilijaksi ryhtymistä. Ramos rakasti ennen kaikkea urheilun antamaa nautintoa ja kaveriporukkaa, ei menestyksen tavoittelemista.

– Olen kilpailuhenkinen pelissä, mutta en muuten. Kieltäydyin nuorena viikon maajoukkueleiristä Kanariansaarilla, koska siellä olisi ollut tiukka valmentaja ja meillä oli saman lomaviikon aikana kotona karnevaalit.

Oli myös niin, että viitisentoista vuotta sitten edes Espanjassa naiselle ei ollut taloudellisesti minkäänlainen vaihtoehto laittaa toimeentuloaan futsalin tai edes jalkapallon varaan.

– Äiti sanoi, että jos haluat elää hyvin, pitää opiskella hyvin.

Niinpä Ramos lähti 17-vuotiaana Bilbaon yliopistoon opiskelemaan hammaslääkäriksi. Hänestä alassa yhdistyi mielenkiintoisella tavalla lääketiede, ihmiset, käsillä tekeminen ja mahdollisuus hallita omaa kalenteria.

Valmistuminen ei kuitenkaan avannut suoraa tietä menestykseen, sillä vuonna 2012 Espanjaa kuritti historiallinen talouskriisi. Kaikkiin Ramosin hakemiin työpaikkoihin vaadittiin kolmen vuoden työkokemus, jota 22-vuotiaalla ei tietenkään ollut.

Sitten kaveri kertoi, että Suomeen etsittiin hammaslääkäreitä. Ramos ajatteli, että ei ikinä.

– En halunnut jättää perhettäni, enkä tiennyt Suomesta mitään muuta kuin että maa on pohjoisessa ja siellä on kylmää.

Eider Ramos nauttii elämästä Mikkelissä.­

Lopulta rekrytointifirman tarjous Virossa kuitenkin voitti työttömyyden Espanjassa. Ramos asui yhden talven Tallinnassa asuntolassa suomen kieltä opiskellen ja Suomen työmarkkinoille valmistautuen.

Sen jälkeen yksityinen hammaslääkäriasema tarjosi sekä hänelle että hänen espanjalaiselle, niin ikään hammaslääkäriksi valmistuneelle poikaystävälleen työpaikkoja Mikkelissä.

Ramosin vanhemmat olivat epäilleet tyttärensä lähtöä. Äiti oli ajatellut, että ehkä kyseessä on huijaus, jossa nuoria espanjalaisia värvätään Suomeen prostituoiduksi.

Sittemmin vanhempien huoli on vaihtunut ylpeydeksi. Vuonna 2019 Ramos oli koko Etelä-Savon kovatuloisin alle 30-vuotias. Seitsemän vuotta Oralilla viihtynyt nuori nainen ansaitsi lähes 194 000 euroa.

Vaikka hän on alusta asti pitänyt työstään ja sen tuomasta taloudellisesta turvasta, raha ei helpottanut sitä, miten raskasta Suomessa aluksi oli. Talvi oli pitkä, pimeä ja kylmä, ja Mikkeli vieras.

– Oli erikoinen tunne tulla tänne, koska kukaan ei ollut sanonut, että jes, se on upea kaupunki.

Uusi työ ja kieli vaativat Ramosilta aluksi niin paljon energiaa, että hän aloitti säännöllisen palloilun vasta vuosi Mikkeliin saapumisen jälkeen. Ramos innostui pelaamisesta Ristiinan Pallossa, kun joukkue sai muitakin kokeneempia pelaajia ja alkoi tähdätä sarjassa pelaamiseen.

Ramos ei ollut koskaan pelannut jalkapalloa, mutta koska taso oli niin helppo, hän pärjäsi hyökkääjänä hyvin.

– Minulla ei ollut voimaa, mutta pystyin korvaamaan sitä tekniikalla. Opin nopeasti myös erilaisen tavan potkia.

Vuonna 2019 Ramos alkoi pelata myös naisten kolmosessa pelaavassa mikkeliläisseura PU-62:ssa. Hän on nyt pelannut Suomessa 152 ottelua ja tehnyt 242 maalia. Tärkeintä on kuitenkin se, että jalkapallo on merkittävästi auttanut Ramosia sopeutumaan.

Pitkään hän ajatteli olevansa Suomessa vain hyvän palkan ja työkulttuurin takia, mutta enää hän ei ole varma.

– Olen saanut Espanjasta työtarjouksia, mutta vaikka niissä olisi yhtä hyvä palkka ja edut kuin täällä, en ehkä lähtisi.

Pallo pysyy Ramosilla hallussa.­

Eider Ramos haluaa valita espanjalaisesta ja suomalaisesta kulttuurista molemmista parhaat palat.

Suomessa Ramos arvostaa luontoa ja sitä, ettei ihmisiä ole joka paikassa paljon. Rivitalokodin ikkunat antavat suoraan Saimaalle, jonka rantaa pitkin on mukava kävelyttää rakasta Pupi-koiraa.

Mikkelissä Ramos kertoo pitävänsä siitäkin, että kaikki palvelut ovat lähellä ja auton saa aina ovien eteen.

Talvi on kuitenkin yhä koettelemus.

– En edelleenkään nauti siitä. En ole silloin paljon ulkona, vaan teen kivoja asioita sisätiloissa. Voin käydä laskettelemassa, mutta en hiihdä.

Joillekin suomalaisille tavoille Ramos on kuitenkin antanut periksi.

– En yhtään ymmärrä avannossa käymistä, mutta silti käyn sielläkin, hän nauraa.

Espanjalaisesta elämänmenosta Ramos on säilyttänyt päivittäisen lepohetken siestan. Hän sanoo myös suoraan, että espanjalainen ruoka on parempaa.

Koska koronatilanteen pahentuminen perui Ramosin joululoman kotona Baskimaassa, äiti lähetti Suomeen yhdentoista kilon ruokalähetyksen Serranon kinkkuineen päivineen.

Tulevaisuus voi olla Suomessa, etenkin, jos Ramosin nuoruuden intohimo jatkuisi.

– Haluaisin edistää futsalin pelaamista täällä.