Britannian koronatilanne näkyy nyt myös jalkapalloseuroissa.

Britannian koronatilanne on pahentunut viime aikoina. Maan hallitus ilmoitti maanantaina koko Englannin kattavasta koronasulusta, joka alkoi tiistaina. Kuten viime kevään ensimmäisen koronasulunkin aikana, kotoa saa poistua vain luvallisista syistä, kuten ruoka- ja lääkeostoksille ja töihin.

Ammattilaisjalkapalloa on pelattu pääasiassa tyhjille katsomoille ja joukkueet ovat järjestäytyneet kuplamaisiin oloihin. Koronavirus on kuitenkin iskenyt myös joukkueisiin yhä pahemmin.

Perjantaina uusista koronatartunnoista kertoivat ainakin Norwich City ja Manchester United. Teemu Pukin edustamasta Norwichista koronatartunnan ovat saaneet maalivahti Tim Krul ja hyökkääjä Adam Idah sekä yksi joukkueen taustahenkilö.

Unitedissa koronavirustartunta iski uruguaylaiseen Facundo Pellistriin, 19, joka olisi ilman tartuntaa saattanut päästä lauantaina ensi kertaa kentälle seuran edustusjoukkueessa, kun punaiset kohtaavat Watfordin Englannin cupissa.

– Se mitä tapahtuu on pelottavaa ja meillä kaikilla on velvollisuus pitäytyä omissa kuplissamme. Toivon, että voimme jatkaa pelaamista, koska sillä on positiivinen vaikutus kaikkiin. Kun ei ole omaa peliä ja on kotosalla, silloin sitä haluaa katsoa peliä telkkarista. Uskon, että jalkapallolla on ollut positiivinen vaikutus, Unitedin manageri Ole Gunnar Solskjär sanoi perjantaina lehdistötilaisuudessaan.

EFL eli Englannin jalkapalloliiga, jonka sateenvarjon alla pyöritetään maan kolmea seuraavaa sarjatasoa Valioliigan jälkeen (Championship, Ykkösliiga, Kakkosliiga) kertoi perjantaina, että viikon aikana tehdyistä 3 507 koronatestistä on löytynyt 112 positiivista testitulosta (noin 3,2 prosenttia).

Valioliigaseuroista Aston Villa joutuu perjantaina pelaamaan Liverpoolia vastaan cupissa alle 23-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden joukkueiden pelaajista kootulla ryhmällä, kun edustusjoukkueesta kymmenen on koronatartunnan takia sivussa ja loput karanteenissa.