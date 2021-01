Vakio: QPR:llä sauma yllättää Fulham cupin kotiottelussa

Vakion kaikki kohteet ovat FA-cupin otteluja. Manchester United, Arsenal, Southampton ja Burnley kierroksen varmimmat.

1 Arsenal–Newcastle U (1)

FA-cup: Arsenal on löytänyt viime viikkoina tekemiseensä uutta pontta. Alla on kolme peräkkäistä voittoa Valioliigassa. Viimeksi WBA kaatui vieraissa 4–0 ja myös maalipaikat jakautuivat loppulukemiin oikeuttava tavalla. Newcastle joutui taipumaan kotona Leicesteriä vastaan 1–2-tappioon. Niukka tappio oli myös pelitapahtumiin nähden perusteltu. Itseluottamustaan viime viikkoina löytänyt Arsenal lähtee otteluun hieman yli 60 prosentin ennakkosuosikkina.

2 Manchester U–Watford (1)

FA-cup: United on Valioliigan jaetulla kärkisijalla voitettuaan viimeksi kotona Aston Villan 2–1. United hallitsi myös pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Watfordin kärsi ensimmäisen tappionsa uuden valmennuksen alaisuudessa, kun Swansea vastaan tuli tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2-tappio. United kierrättänee normaalia avauskokoonpanoaan, sillä seuraava Valioliigan ottelu on edessä jo tiistaina. Isännät ansaitsevat silti kotikentällään noin seitsemän kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

3 Southampton–Shewsbury (1)

FA-cup: Southamptonilla on takana vahva syyskausi, vaikka neljässä viime ottelussa on jääty voitoitta. Viimeksi pisteet tasattiin kotona West Hamin kanssa maalittomaksi jääneessä ottelussa. Shewsburyn suoritustaso on jatkunut viime kauden tasolla, sijoitus on Ykkösliigan alemmassa keskikastissa. Vuosi päättyi kuitenkin hyvässä vireessä, kun alla on viisi tappiotonta ottelua, joista neljä voittoa. Tasoero on isäntien hyväksi selkeä ja kotivoitto toteutuu hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä.

4 Stoke–Leicester (2)

FA-cup: Stoken meno Championshipissä alkoi hyytymään kohti vuoden vaihdetta. Viimeksi tuli kotoa 0–1-tappio Bournemouthille, vaikka joukkue olisi ansainnut pisteen. Vaikka Leicesterin sijoitus Valioliigan kolmantena on hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden, on kausi ollut edellisen tapaan vahvaa suorittamista. Alla on neljä tappiotonta ottelua, joista viimeisimmässä Newcastle kaatui vieraissa 2–1. Leicester on ottelussa selkeä 55 prosentin suosikki.

5 QPR–Fulham (12)

FA-cup: QPR tasasi viimeksi pisteet Norwichin vieraana 1–1. Piste oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu ja peliesitys odotettua laadukkaampi. Fulhamin otteet Valioliigassa kohenivat vuoden loppua kohden. Viimeksi tasattiin pisteet kotona Southamptonia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa, mutta niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. QPR on ollut parempi kuin sarjasijoitus Championshipissä antaa ymmärtää. Vieraat ovat laadukkaamman pelaajamateriaalinsa puolesta vahvempi ryhmä, mutta suosikkiasema jää 45 prosentin tuntumaan.

6 Burnley–MK Dons (1)

FA-cup: Alkukaudesta epäonninen Burnley sai vuoden loppua kohden tekemiseensä nostetta myös sarjapisteiden muodossa. Alla on viisi ottelua saldolla 3–1–1. Viimeksi joukkue voitti kotona Sheffieldin ansaitusti 1–0. MK Dons on jatkanut Ykkösliigassa kahdelta edelliskaudelta tutuksi tulleella tasolla joukkueen miehittäessä alemman keskikastin sijoituksia. Tasoero on Burnleyn hyväksi selkeä, eikä vieraiden venyminen yllätykseen normaalia pienemmästä kotiedusta huolimatta näytä todennäköiseltä. Noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto varmaksi.

7 Blackpool FC–West Bromwich (X2)

FA-cup: Blackpool on viime kauden tapaan Ykkösliigan keskikastissa, vaikka potentiaalia pitäisi olla parempaakin. WBA:n kausi Valioliigassa on ollut synkkä, eikä valmentajavaihdos ole tuonut muutosta ainakaan parempaan suuntaan. Alla on kaksi rumaa tappiota, joista viimeisin kotona Arsenalia vastaan 0–4. Cupin kohtaaminen antaa laadukkaammalle WBA:lle mahdollisuuden kohottaa itseluottamustaan. Vieraat ansaitsevat selkeän 55 prosentin suosikkiaseman.

8 Bristol R–Sheffield U (2)

FA-cup: Anssi Jaakkolan Bristol Roversin kausi Ykkösliigassa näyttää edellisen toisinnolta. Sijoitus on 18., johon myös viime kaudella jäätiin. Sheffield Unitedin kausi Valioliigassa on ollut synkkä. Kauden ensimmäinen voitto antaa edelleen odottaa itseään. Viimeksi tuli tappio Crystal Palacen vieraana ansaitusti 0–2. Voitto tekisi itseluottamuksensa menettäneelle Sheffieldille hyvää. Ero perustasossa tekee vieraista hieman alle 60 prosentin ennakkosuosikkeja.

9 Wycombe–Preston (12)

FA-cup: Wycombe jäi kotona jyrän alle Middlesbroughta vastaan häviten 1–3. Prestonin orastava voittoputki tuli päätökseen, kun joukkue hävisi kotona 0–1 Forestille, vaikka olisi ansainnut pisteen. Preston on joukkueista laadukkaampi, mutta isännät nappasivat ennakkoluulottomalla tyylillään pisteen joukkueiden kohdattua kuukausi sitten. Ero perustasossa tekee vieraista hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikin.

10 Brentford–Middlesbrough (12)

FA-cup: Brentford jatkoi tien raivaamista kohti Championshipin kärkisijaa, kun joukkue kaatoi kotona Bournemouthin ansaitusti 2–1. Boro palasi voittojen tielle hakiessaan odotetun 3–1-vierasvoiton Wycombesta. Kumpikin joukkue pelaa vahvaa kautta, mutta Brentford on luokkaa laadukkaampi. Isännät hallitsevat palloa ja vieraiden mahdollisuudet lepäävät vastaiskuissa. Isännät ansaitsevat kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

11 Huddersfield–Plymouth A (1X)

FA-cup: Huddersfield joutui taipumaan kotikentällään Readingia vastaan 1–2-tappioon, vaikka pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia paremmin. Ykkösliigaan noussut Plymouth on esiintynyt odotetusti ja ottanut paikkansa alemmasta keskikastista. Huddersfield on toki laadukkaampi, mutta suosikkiasema jää kotikentällä maltilliseen 55 prosenttiin.

12 Blackburn–Doncaster (1)

FA-cup: Blackburn kaatoi vieraissa Birminghamin vakuuttavalla peliesityksellä 2–0. Blackburnin hyvät esitykset eivät toistaiseksi ole täysin realisoituneet Championshipissä sarjapisteiksi. Doncasterin kausi Ykkösliigassa on sujunut odotettua paremmin, kun vahvat esitykset ovat nostaneet joukkueen neljänneksi. Blackburn on kiistatta laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä.

13 Exeter–Sheffield W (X2)

FA-cup: Viime kaudella neljänneksi Kakkosliigassa yltänyt Exeter kuuluu tasaisen sarjan ylempään keskikastiin. Joulukuussa tuli paljon pistemenetyksiä, mutta kokonaisuutena kausi on ollut vahva. Sheffield sai molemmin puolin joulunpyhiä tärkeitä voittoja tililleen. Viimeisin onnekas 1–0-kotivoitto Derbysta nosti joukkueen putoamisviivan yläpuolelle. Sarjaportaiden välinen ero perustasossa tekee vieraista selkeän 53 prosentin suosikin.