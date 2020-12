Raul Bobadilla voi saada pelikiellon Paraguayssa.

Raul Bobadilla on Guaranin maaliruisku.­

Jalkapalloilija Raul Bobadilla, 33, oli niin onnellinen tekemästään maalista Paraguayn pääsarjassa, että riisui tuulettaessaan pelipaitansa ja GPS-liivinsä, laski shortsejaan ja paljasti osan ajellusta intiimialueestaan sekä peniksensä tyvestä.

Bobadillan viime hetken maali ratkaisi hänen edustamalleen Guaranille terhakkaan 3–1-voiton Libertadista. Guarani eteni voitolla sarjan välieriin.

Videon tuuletuksesta voi katsoa alta.

Juhlinnasta nousi kohu, vaikka ottelun tuomari käsitteli Bobadillaa pehmeästi eikä rangaissut häntä. Paraguayn jalkapalloliiton pamput saivat vihiä tapauksesta internetin, videoiden ja sanomalehtien välityksellä.

Liiton edustaja Raul Prono kertoi esimerkiksi Fox Sportsin mukaan, että liitto on aloittanut tutkinnan tapauksesta ja pelaajalle on ilmoitettu, että hänellä on kolme päivää aikaa puolustaa itseään.

Bobadilla itse otti asian huumorilla pelin jälkeen.

– Kadun tuuletustani. Toivon, ettei vaimoni nähnyt sitä. Hänen pitäisi pysyä rauhallisena. Kaikki se kuuluu vaimolleni, argentiinalaismies kommentoi esimerkiksi New York Postin mukaan.

Bobadilla on pelannut urallaan myös esimerkiksi Saksan Bundesliigassa, jossa hän edusti Augsburgia ja Borussia Mönchengladbachia.

Guarani voitti kohuottelua seuranneen välieränsä. Bobadilla tuli sisään tunnin jälkeen. Kahdeksan minuuttia vaihdon jälkeen voittomaalin teki Jose Florentin, joka riisui myös paitansa.

Taipumaton paraguaylaisryhmä pelaa finaalissa Olimpiaa vastaan torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Bobadilla on nimetty ottelun alustavaan kokoonpanoon.