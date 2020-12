Vakio: Oliko derbyvoitto Arsenalin kaipaama piristysruiske?

Norwich lähtee kotona selkeänä suosikkina Barnsleyä vastaan. Myös Brentford, Wycombe ja Millwall ovat viikon varmoja.

1 West Bromwich–Arsenal (2)

Valioliiga: Sam Allardycen urakka WBA:n peräsimessä alkoi kenties parhaalla mahdollisella tavalla, kun joukkue haki vieraspisteen Liverpoolia vastaan. Ottelu päättyi isäntien pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 1–1. Arsenal sai itseluottamuksen kannalta tärkeän 3–1-voiton paikallisottelusta Chelseaa vastaan, vaikka ei esiintynytkään pelillisesti merkittävästi vastustajaansa paremmin. WBA:n puolustusvoittoinen pelikirja voi olla myrkkyä Arsenalille, mutta vieraiden selkeä 60 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

2 Brighton–Wolverhampton (1X)

Valioliiga: Brighton tasasi viimeksi pisteet West Hamin vieraana 2–2. Pistejakoa voi pitää tasaisiin pelitapahtumiin nähden reiluna lopputuloksena. Wolves tasasi viimeksi pisteet kotonaan Tottenhamia vastaan 1–1, ja myös tässä ottelussa pistejako kuvasi hyvin pelitapahtumien kulkua. Wolves on joukkueista laadukkaampi, mutta Brighton olisi ansainnut peliesityksillään enemmän. Isännät ansaitsevat noin 40 prosentin suosikkiaseman.

3 Crystal P–Sheffield U (1X)

Valioliiga: Palace kärsi kaksi rumaa tappiota peränjälkeen: ensin Liverpoolin vieraana 0–7 ja tapaninpäivänä Aston Villan vieraana 0–3. Sheffieldin tilanne sarjan hännillä on synkkä. Viimeksi tuli kotona 0–1-tappio Evertonia vastaan, vaikka peliesityksellä olisi ollut tarjolla enemmänkin. Palace on joukkueista laadukkaampi ja nauttii päivän pidempää palautumisaikaa. Vieraiden otteissa on kuitenkin nähty kahdessa viime ottelussa petrausta. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä.

4 Norwich C–Barnsley (1)

Championship: Norwichin viisi peräkkäistä ottelua kestänyt voittoputki päättyi joukkueen hävittyä viimeksi Watfordin vieraana 0–1. Tappio kärkikamppailusta oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Vahvasti viime viikkoina esiintynyt Barnsley nappasi jo neljännen voittonsa viiteen peliin, kun kotiottelu Huddersfieldia vastaan hoidettiin 2–1. Barnsley on hyvässä vireessä, mutta myös otteluohjelma on ollut suotuisa. Noin kaksi luokkaa laadukkaampi Norwich on kotikentällään hieman alle 60 prosentin suosikki.

5 Luton–QPR (12)

Championship: Luton joutui taipumaan Readingin vieraana 1–2-tappioon, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Samaa voi sanoa QPR:n 0–2-tappiosta kotikentällä Swanseaa vastaan, sillä joukkueet loivat lopputuloksesta huolimatta lähes identtisen määrän laadukkaita maalipaikkoja. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiberia. Isännät ansaitsevat hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman, mutta runsas rastitus on paikallaan.

6 Brentford–Bristol C (1)

Championship: Brentford otti kolmannen peräkkäisen voittonsa, kun Cardiff kaatui tapaninpäivänä vieraskentällä 3–2. Voittoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Bristol sai orastaneen tappioputkensa katki kaadettuaan kotona sarjan heikoimpiin lukeutuvan Wycomben 2–1. Tasoero on kierros kierrokselta kohti kärkisijoituksia kipuavan Brentfordin hyväksi selkeä. Isännät ansaitsevat hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman ja paikkansa riveissä varmana.

7 Swansea–Watford (X2)

Championship: Swansea jatkoi voitokkaana, kun viimeksi QPR kaatui vieraissa tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–0. Watford aloitti uuden valmennuksen alaisuudessa väkevästi, kun kotikentällä kaatui Norwich pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–0. Swansea on kerännyt pisteitä tiheällä tahdilla ja ollut vaikeasti voitettava etenkin kotikentällään, mutta ollut myös isossa kuvassa peliesityksiinsä nähden onnekas. Watford on joukkueista laadukkaampi ja isäntien suosikkiasema jää ainoastaan marginaaliseksi.

8 Rotherham–Cardiff (2)

Championship: Rotherhamin tapaninpäivän ottelu peruuntui positiivisten korontapausten vuoksi. Edeltävällä kierroksella joukkue taioui Blackburnin vieraana 1–2-tappioon, eikä peliesitys juuri enempään olisi oikeuttanut. Cardiff hävisi viimeksi kotona Brentfordille 2–3 ja ansaitsi tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä ja kahden kärkijoukkueelle käristyn tappion jälkeen Cardiffin voitto toteutuu Rotherhamin vieraana hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä.

9 Huddersfield–Reading (12)

Championship: Huddersfield kärsi viimeksi Barnsleyn vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–2-tappion. Reading palasi voittokantaan vastoin pelitapahtumia kotiottelun Lutonia vastaan päätyttyä 2–1. Hudds on voittanut neljä peräkkäistä kotiotteluaan, mutta ollut useasti onnekas. Reading on saamassa loukkaantuneita avainpelaajiaan takaisin. Isännät ansaitsevat vain marginaalisen suosikkiaseman.

10 Birmingham–Blackburn (2)

Championship: Birminghamin vaisut otteet jatkuivat Forestin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, jossa joukkue jäi selvästi heikommaksi osapuoleksi. Blackburn joutui tyytymään kotona pistejakoon tasattuaan pisteet Sheffieldia vastaan niin ikään maalittomana päättyneessä ottelussa. Tasoero on vieraiden hyväksi suurempi kuin sarjataulukko antaa ymmärtää. Blackburn on vieraissakin noin 45 prosentin suosikki.

11 Wycombe–Middlesbrough (2)

Championship: Wycombe joutui viimeksi taipumaan Bristolin vieraana 1–2-tappioon, niukan tappion ollessa myös pelitapahtumiin nähden oikeutettu. Boron tapaninpäivän ottelu peruttiin vastustajan positiivisten koronatapausten vuoksi. Edeltävällä kierroksella se nappasi kolmannen perättäisen voittonsa, kun Birmingham murskattiin vieraissa 4–1. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä ja Boro ansaitsee hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

12 Preston–Nottingham (X2)

Championship: Preston haki viimeksi loppuhetkien maalillaan 1–0-voiton Derbysta, mutta pelasi valtaosan ottelusta ylivoimalla. Forest joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin kotona Birminghamia vastaan, vaikka hallitsi ottelua voittoon oikeuttavalla tavalla. Joukkueiden välinen tasoero on pieni ja isännät lähtevät otteluun niukasta 40 prosentin suosikkiasemasta.

13 Millwall–Coventry C (1)

Championship: Millwallin joulun jälkeiset ottelut siirtyivät korontapausten vuoksi. Viimeksi pisteet tasattiin kotikentällä Forestin kanssa tasaisissa merkeissä 1–1. Coventry tasasi pisteet kotona Stoken kanssa maalittomana päättyneessä ottelussa. Hallinta meni ottelussa vieraille, eikä Coventryn niukka tappiokaan olisi ollut vääryys. Millwall on joukkueista laadukkaampi ja kotona kerran kahdesta voittava suosikki.