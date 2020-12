Arvostettu brittilehti pisti sata parasta jalkapalloilijaa järjestykseen – ykkössijasta ei jäänyt pienintäkään epäselvyyttä

Brittilehti The Guardian on valinnut sata parasta jalkapalloilijaa vuodesta 2012 lähtien.

Arvostettu brittilehti The Guardian laittoi joulun kunniaksi parhaat jalkapalloilijat järjestykseen.

Miesten sadan parhaan listalla kärkipaikan ylivoimaisella äänienemmistöllä voitti Bayern Münchenin puolalaishyökkääjä, 32-vuotias Robert Lewandowski.

Brittilehti kertoo, että 201 toimittajaa eli 83 prosenttia valinnassa mukana olleista äänestäjistä listasi Lewandowskin tämän hetken parhaaksi miesjalkapalloilijaksi.

Jo aiemmin puolalaiskärki oli saanut saman kunnian Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan valintakomitealta.

FC Barcelonan Lionel Messi on ollut The Guardianin listalla kolmen parhaan joukossa siitä lähtien, kun brittilehti on sitä ylläpitänyt, eli vuodesta 2012. Viime vuonna Messi oli ykkönen ennen Liverpoolin puolustajaa Virgil van Dijkia ja Liverpoolin hyökkääjää Sadio Manéa.

Nyt Lewandowskin miehittäessä ensimmäistä kertaa ykkössijan, Messi on pudonnut kakkoseksi. Argentiinalaistähti piti kuitenkin takanaan toisen 2000-luvun ultimaattisista supertähdistä, kolmanneksi sijoittuneen Cristiano Ronaldon.

Seuroista eniten yksittäisiä pelaajia listalle sai viime kauden valioliigamestari Liverpool, peräti kaksitoista. Heistä kymmenen parhaan joukkoon mahtuivat Mané, Mohamed Salah sekä van Dijk.

Kansallisuuksien perusteella ykkönen on Saksa. Listalle mahtui kaksitoista saksalaista, yksitoista ranskalaista, kymmenen brasilialaista ja yhdeksän englantilaista.

Jalkapallosarjoista edustetuin listauksessa on Valioliiga 35 pelaajalla.

Tanskalainen Pernille Harder oli brittilehden valinta naisten listan ykkössijalle.­

Aiemmin joulukuussa The Guardian julkaisi vastaavan sadan parhaan listan naispelaajista.

Naisten listan ykkönen oli Chelseaa edustava tanskalaishyökkääjä, 28-vuotias Pernille Harder. Kakkossijan nappasi hollantilainen Vivianne Miedema, 24, ja kolmossijan englantilaispuolustaja Lucy Bronze, 29.

Naisten top100-listalle mahtui myös mahtavan vuoden pelannut suomalaispuolustaja Natalia Kuikka. Hän ylsi listan sijalle 92.

Lokakuussa uutisoitiin, että viime kaudet Ruotsin Damallsvenskanissa Göteborg FC:n riveissä pelannut Kuikka, 25, siirtyy kahden vuoden sopimuksella Yhdysvaltojen NWSL-sarjaan, Portland Thorns FC:hen.