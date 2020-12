Joonas Kolkka on elänyt valmentajana Hollannissa poikkeuksellista vuotta. Oma yritystoimintakin otti kovan iskun.

Hollanti asetettiin koronasulkuun 15. joulukuuta, mutta viruksen vaikutukset ovat näkyneet maassa pitkin vuotta.

Rajoitukset ovat vaikuttaneet myös entisen huippufutaajan Joonas Kolkan nykyiseen työhön eindhovenilaisen PSV:n talenttivalmentajana.

– Olemme treenanneet tänä vuonna aika paljon ja pelaajat ovat olleet suht tyytyväisiä. Tietysti pelijännitys puuttuu sarjojen ollessa tauolla. Kun katsoo nykyistä tilannetta, pahoin pelkään meidän pääsevän pelaamaan vasta maaliskuussa, Kolkka sanoo.

Suomalainen entinen huippuhyökkääjä työskentelee PSV:ssä 13–17-vuotiaiden joukkueiden hyökkääjien valmentajana. Joukkueissa on yhteensä noin 100 pelaajaa, mutta sairastumisten aallolta on vältytty.

– Silloin tällöin on tullut yksittäisiä koronatapauksia. Meillä on seurassa tiukat säännöt. Pukukopeissa on vain tietty määrä pelaajia kerrallaan, ja kopissa vietettävä aika on rajattu.

Sisätiloissa on maskipakko.

– PSV:n edustusjoukkue elää täysin omaa elämäänsä omassa kuplassaan. Se on vain 200 metrin päässä akatemiastamme, mutta en ole päässyt juttelemaan heidän kanssaan oikeastaan koko vuonna.

PSV:n nuorten joukkueissa vain oireelliset testataan.

Joonas Kolkka työskentelee talenttivalmentajana hollantilaisessa suurseurassa PSV:ssä.­

Kolkka itse saapui joulunviettoon Suomeen perheineen viime viikolla. Matkustamista ennen piti käydä koronatesteissä. Tulokset olivat negatiiviset.

Suomessa ovat odottaneet vapaaehtoinen karanteeni ja vielä uudet testit ennen kuin perhe pääsee rauhoittumaan kunnolla joulunviettoon.

Kolkka edusti pelaajaurallaan PSV:tä 1998–2001. Hän aloitti seurassa valmennustöissä pian peliuransa päätyttyä 2012.

Suomalainen on mukana myös PSV:n kansainvälistymisen kehittämisessä. Seura toki tunnetaan, mutta toimintaa halutaan laajentaa.

– Kansainvälisessä jalkapallossa iso raha on muualla kuin Hollannissa. Fokus oli pitkään vain omassa maassa: miten saadaan talentteja edustusjoukkueisiin? Nyt yritetään kehittää toimintaa laajemmaksi, Kolkka kertoo.

Joonas Kolkka oli takavuosina maajoukkueen runkopelaaja. Tässä hän juhlii Jari Litmasen kanssa voittoa Portugalista vuonna 2002.­

Koronavirus on iskenyt lujaa myös suomalaisen sivutyöhön.

Kolkka toimii oman päätyönsä ohella yrittäjänä. Hän on mukana World Soccer Partners -firmassa, joka järjestää eri aiheista jalkapallotoimintaa, esimerkiksi valmennuskoulutuksen lisäksi sekä leirejä että otteluita seuroille.

Idea futiskoulutukseen heräsi Kolkan pelaajauran viimeisenä vuonna Yhdysvalloissa.

– Jenkeissä huomasi, että junioritoiminta oli todella pahasti jäljessä Eurooppaa. Siitä se syntyi. Lähdin kuitenkin nopeasti PSV:n valmennukseen, joten minun ei ole ollut pakko saada lisätienestiä yrittäjänä.

Yritys pystyi aluksi lähinnä peittämään kulunsa. Sittemmin työstä alkoi myös tienata vähän – kunnes tuli koronavirus.

Valtaosa yrityksen täksi vuodeksi sovituista töistä peruuntui koronaviruksen takia.

– Hyvä juttu, että palkka juoksee koko ajan PSV:stä. Yrittäjillä on ollut aika synkät näkymät, Kolkka sanoo.

Hän on osallistunut joihinkin seminaareihin virtuaalisesti, mutta etätapaamiset eivät erityisesti innosta 46-vuotiasta Kolkkaa.

– Mieluummin haluan tavata ihmisiä itse ja opastaa pelaajia käsi kädessä kuin kommunikoida netin välityksellä.

Joonas Kolkka edusti PSV:tä 1998 joukkueen kohdatessa Mestarien liigassa HJK:n.­

Nyt Kolkka pääsee rauhoittumaan joulunviettoon tutuissa maisemissa.

Hollannissa asuva ex-futaaja saapui perheineen synnyinseudulleen Lahteen viime viikon lopulla. Joulu Suomessa on Kolkalle tuttu perinne. Vaikka hän pelasi suurimman osan urastaan ulkomailla, hän on viettänyt vain yhden joulun muualla kuin Suomessa.

Tämän vuoden matka Hollannista koronatesteineen vaati normaalia enemmän järjestelyjä, mutta nyt on vihdoin rauhoittumisen aika.

– Joulu on minulle edelleen todella tärkeä juhla. Tänä vuonna ei ole ollut hirveästi juhlia, joten joulun merkitys korostuu entisestään. Ainoa asia mitä en kaipaa joulusta on se älytön hössötys, Kolkka kertoo.

Kolkan perhe viettää joulun seutua mökillä ja itse joulun vanhempien luona nauttien rauhassa perinteisestä jouluruuasta ja lämpimästä yhdessäolosta.

– Myös sukulointi on kuulunut ohjelmaan, mutta tänä vuonna se jää valitettavasti väliin

Kolkan perheeseen kuuluvat hollantilainen vaimo ja 11-vuotiaat kaksoset, tyttö ja poika, joilla on kaksoiskansalaisuus.

Joona Kolkka viettää joulun Suomessa.­

Perhe sai nauttia loppuviikosta hetken jopa lumesta, mutta sittemmin lumi on lähtenyt.

– Pääsimme heti saavuttuamme talven makuun. Meillä oli kunnon lumiriehat, ja poikani kävi jopa avannossa. Minä en sitä tee – en perästä enkä edeltä, Kolkka sanoo.

Hän puhuu kotonaan lapsille suomea. Lapset eivät itse juuri puhu suomea, mutta ymmärtävät sitä niin hyvin, että kommunikointi esimerkiksi isovanhempien kanssa toimii mainiosti.

Perheen lasten koulunkäynti Hollannissa on sujunut tänä vuonna pitkälti samalla tavalla kuin suomalaislasten koulu Suomessa: osittain etänä.

– Kouluhommat ovat välillä vaikeita, kun perusrytmi on mennyt, perheenisä sanoo.