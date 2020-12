Vakio: Evertonin vuoro kurittaa kriisijoukkue Arsenalia

Pelikansan luotto Manchester Cityyn horjuu, joten Pep Guardiolan joukkueen vierasvoitto on kierroksen parhaita varmoja.

1 Southampton–Manchester C (2)

Valioliiga: Southampton joutui tyytymään viikolla 1–1-tasapeliin vieraissa Arsenalia vastaan, vaikka pelitapahtumien hallinta meni selvästi Sotonin nimiin. Edeltävänä viikonloppuna kotiottelu Sheffieldiä vastaan hoidettiin ansaitusti 3–0. Sotonin terveystilanne on ennakkotietojen mukaan erinomainen ja joukkue pääsee haastamaan Cityn ilman poissaoloja.

Edeltävä viikko on ollut Citylle paluu tuttuun pisteiden menettämiseen. Viikolla pisteet tasattiin kotona WBA:n kanssa 1–1. Vaikka City hallitsi suvereenisti ottelus, ei pistejakoa sarjan heikointa nippua vastaan voi pitää kuin räikeänä epäonnistumisena. Edellisenä viikonloppuna pisteet tasattiin Manchesterin paikallisessa 0–0, tuolloinkin peliesitys olisi oikeuttanut niukkaan voittoon. Sivussa Cityltä ovat loukkaantumisista kärsivät Eric Garcia ja Oleksandr Zinchenko.

Soton on esiintynyt kuluvalla kaudella hyvin ja ansainnut paikkansa ylemmän keskikastin joukkueena. City on kuitenkin kiistatta useamman luokan laadukkaampi ja ansaitsee vieraissakin hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelaajien usko Cityä kohtaan horjuu, kun vieraille on merkitty vain hieman yli 50 prosentin kannatus. Joukkueiden välinen laatuero on kiistaton ja alipelattu City on kierroksen parhaita varmoja.

2 Everton–Arsenal (1)

Valioliiga: Everton on palannut suvantovaiheen jälkeen voittojen tielle. Viikolla kaatui vieraissa Leicester 2–0 ja myös peliesitys oli niukkaan voittoon oikeuttavalla tasolla. Edeltävän kierroksen 1–0-kotivoitto Chelseastä oli pelitapahtumiin nähden liikaa, mutta itseluottamuksen kannalta tärkeä. Poissaolot rasittavat Evertonia, kun varmasti sivussa on ainakin Lucas Digne ja Fabian Delph. James Rodriguezin ja Seamus Colemanin pelikunnot varmistuvat vasta pelipäivän testeissä.

Arsenalin rämpiminen sai jatkoa. Viikonloppuna kotona kärsitty 0–1-tappio Burnleylle oli jo kolmas perättäinen Valioliigassa. Viikolla pisteet toki tasattiin kotona Sotonia vastaan 1–1, mutta Tykkimiehet jäivät tälläkin kertaa pelillisesti heikommaksi osapuoleksi. Haasteita tuntuu riittävän taktisten tekijöiden lisäksi myös henkisellä puolella, jos runsaista ulosajoista voi mitään päätellä. Pelikieltojensa vuoksi sivussa lauantaina ovat Granit Xhaka, Gabriel ja Hector Bellerin. Myös Thomas Partey jättää Everton ottelun väliin vamman vuoksi.

Merkittävää tasoeroa joukkueiden välillä ei ole, mutta Arsenalin heikot otteet ovat antaneet syyn laskea joukkueen pelivoimaa isäntiä alemmaksi. Kumpikin joukkue kärsii poissaoloista, mutta vieraita koetellaan runsaammalla kädellä. Isännät ansaitsevat ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman ja vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkitään varmaksi.

3 Newcastle U–Fulham (X2)

Valioliiga: Newcastlen kärsi viikolla ruman 2–5-tappion Leedsin vieraana. Tätä edelsi niukka 2–1-voitto kotikentällä WBA:ta vastaan ottelussa, jossa myös peliesitys oli voittoon oikeuttavalla tasolla. Kahden viikon takaiset koronavirustapaukset sekä loukkaantumiset pitävät edelleen osan pelaajista sivussa. Fulhamia vastaan poissa ovat ainakin Fabian Schär, Martin Dubravka, Allan Sait-Maxim, Jamaal Lascelles ja Paul Dummet.

Fulham jatkoi viikolla kelvollisia peliesityksiään tasattuaan pisteet kotona Brightonin kanssa 0–0. Myös edellisen viikonlopun peliesitys oli lupauksia herättävä, kun pisteet tasattiin kotikentällään Liverpoolin kanssa 1–1. Fulhamin niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. Fulham pääsee lauantain vierasotteluun Newcastlea vastaan ilman merkittäviä poissaoloja.

Newcastle on esiintynyt kuluvalla kaudella laadukkaammin, mutta joukkueiden välinen tasoero on maltillinen. Myös poissaoloista on rokotettava hieman isäntiä. Newcastle ansaitsee kotikentällään noin 38 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa selvästi ylipelattu kotivoitto asetetaan ohituskaistalle.

4 Brentford–Reading FC (1)

Championship: Brentford tasasi viikolla pisteet Watfordin vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumista, vaikka Brentford joutui pelaamaan viimeisen tunnin ajan vajaamiehisenä. Brentfordin runkopelaajiin lukeutuva puolustaja Ethan Pinnock on pelikieltonsa takia sivussa Readingia vastaan.

Reading hävisi viikolla kotona Norwichille 1–2 ja ansaitsi tappionsa. Alkukaudesta aina sarjan kärkisijoilla viihtynyt joukkue on alkanut odotetusti taantumaan ja sarjasijoituksessa on edelleen ilmaa peliesityksiin nähden. Viime viikkojen heikkoihin otteisiin syy löytyy runsaista loukkaantumisista, kun jo ennestään sivussa olleen George Puscasin lisäksi lasarettiin ovat liittyneet joukkueen parhaat maalintekijät Lucas Joao ja Yakou Meite.

Brentford on tiputtanut toistaiseksi pisteitä siellä täällä, mutta kuuluu sarjan laadukkaimpiin joukkueisiin. Brentford ansaitsee loukkaantumisista kärsivää Readingia vastaan selkeän 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vain hieman yli 50 prosentin kannatuksen saanut kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

5 Wycombe–QPR (12)

Championship: Wycombe joutui viikolla taipumaan Bournemouthin vieraana 0–1-tappioon. Tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu ja Wycombe oli onnekas, etteivät lukemat äityneet isäntien suvereenin hallinnan myötä rumemmiksi. Edeltävän kierroksen 1–2-tappiossa Coventrya vastaan joukkue olisi kuitenkin ansainnut enemmän.

QPR on ollut viime otteluissaan epäonninen. Viikolla pisteet tasattiin Stokea vastaan maalittomassa tasapelissä, vaikka peliesitys olisi oikeuttanut niukkaan voittoon. Edeltävässä kotiottelussa tuli puolestaan 0–1-tappio kotikentällä Readingiä vastaan, vaikka pelitapahtumien valossa pistejako olisi ollut oikeutetumpi lopputulos.

QPR on tuloksiaan laadukkaampi ryhmä ja ansaitsee Wycomben vieraana noin 40 prosentin suosikkiaseman. Ottelussa on aineksia runsasmaaliseen kohtaamiseen. Tästä syystä oikein pelattu kohde rastitetaan tasapeli riveistä ulos jättäen.

6 Huddersfield–Watford (2)

Championship: Huddersfield joutui viikkokierroksella tyytymään maalittomaan tasapeliin Coventryn vieraana, vaikka hallitsikin pelitapahtumia hienokseltaan. Edeltävällä kierroksella tuli ruma 0–5-tappio Bournemouthin vieraana. Toteutuneiden tulosten valossa Huddsin koti- ja vierasotteissa on ollut nähty rajusti eroa, mikä ei ole linjassa yleisesti pienentyneen kotiedun kanssa. Isossa kuvassa joukkue miehittää ansaitusti keskikastin sijoituksia.

Watford tasasi viikolla pisteet kärkikamppailussa Brentfordia vastaan 1–1. Pistejako on linjassa pelitapahtumien kanssa, mutta Watfordille tarjoutui saumat myös täyteen pistepottiin pästyään pelaamaan tunnin verran ylivoimalla. Edelliskierroksella Watford haki viime hetken maalillaan rutiininomaisen ja ansaitun 1–0-voiton Birminghamista.

Huddersfieldilla on alla hyviä tuloksia kotikentältään, mutta vastustajat ovat olleet joukkueelle sopivia. Watford on useamman luokan laadukkaampi ja ansaitsee päivää pitempää palautuneena noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa selvästi alipelattu Watford kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Stoke–Blackburn (X2)

Championship: Stoken peliesitys jäi jälleen vaatimattomaksi, kun viikolla pisteet tasattiin QPR:n vieraana maalittomassa ottelussa. Niukka tappiokaan ei olisi ollut isäntien hallintaan nähden vääryys. Kaksi peräkkäistä maalitonta tasapeliä kuvaa hyvin Stoken vaikeuksia laadukkaiden maalipaikkojen luomisessa.

Blackburn otti kolmen peräkkäisen pistemenetyksen jälkeen voiton, kun joukkue onnistui kääntämään kotikentällään myöhäisen tappioasemansa 2–1-voitoksi Rotherhamia vastaan. Edellisellä kierroksella Rovers joutui taipumaan kotona Norwichia vastaan 1–2-tappioon, vaikka joukkueet loivat saman määrän laadukkaita maalipaikkoja.

Blackburn on esiintynyt kuluvalla kaudella laadukkaammin, vaikka sarjataulukko kertoo edelleen toisin. Stoke ehtii palautua viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempään, mutta suosikkiasema jää kotikentälläkin korkeintaan marginaaliseksi. Vakiossa Stoken kannatus on hieman todennäköisyyttään korkeammalla, joten viime viikkoina vaisusti esiintyneet isännät asetetaan tylysti ohituskaistalle.

8 Luton–Bournemouth (2)

Championship: Luton joutui taipumaan viikkokierroksella Boron vieraana 0–1-tappioon, vaikka pääsi pelaamaan lähes tunnin ajan miesylivoimalla. Mukaan mahtui epäonnistuminen rangaistuspotkussa, mutta tappiota ei silti voinut pitää vääränä. Edelliskierroksen 3–0-kotivoitto Prestonia vastaan oli puolestaan peliesitykseltään laadukas.

Bournemouth jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun viikkokierroksen kotiottelu Wycombea vastaan hoidettiin 1–0. Pelitapahtumien valossa lukemat olisivat voineet olla Bournemouthin hyväksi huomattavasti selkeämmätkin, kuten edeltävän kierroksen 5–0- murskavoitossa Huddersfieldiä vastaan.

Kumpikin joukkue on esiintynyt kuluvalla kaudella edukseen, mutta tasoero on vieraiden hyväksi selkeä. Bournemouth saa huilata viikkokierroksen jäljiltä päivän pidempään ja on vieraissakin noin 55 prosentin suosikki. Vakion alustavassa pelijakaumassa vieraat ovat jäämässä vaille riittävää kannatusta, joten alipelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

9 Millwall–Nottingham (X2)

Championship: Millwallin kymmenen ottelun voitoton jakso tuli viikolla päätökseen joukkueen haettua täydet pisteet vierasottelusta Bristolia vastaan 2–0-voitollaan. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Voitto tuli tarpeeseen, sillä kymmenen ottelun voitottomaan jaksoon mahtui useita otteluita, joissa Millwall esiintyi vastustajaansa laadukkaammin.

Viikkokierros oli myös Forestille helpotus ja päätös synkälle seitsemän ottelun voitottomalle sarjalle joukkueen voitettua kotiottelun Sheffieldiä vastaan 2–0. Myös Forestin on esiintynyt selvästi tuloksiaan laadukkaammin.

Kumpikin joukkue sai viikkokierrokselta ryvettyneelle itseluottamukselleen uutta nostetta. Millwallia voi pitää kuluvan kauden peliesitystensä valossa hieman laadukkaampana, mutta merkittävää tasoeroa joukkueiden välille on vaikea muodostaa. Millwall lähtee otteluun kotikentällään noin 40 prosentin suosikkina. Vakiossa isännät ovat keränneet hieman todennäköisyyttään runsaammin peliä, joten pelivalinnaksi nousee suuren todennäköisyyskentän kattava ristikakkonen.

10 Rotherham–Derby (X2)

Championship: Rotherham joutui viikolla taipumaan Blackburnin vieraana 1–2-tappioon, vaikka peliesitys oli odotuksiin nähden laadukas. Edellisellä kierroksella sarjanousija pääsi juhlimaan voittoa kuukauden tauon jälkeen, kun kotiottelu Bristolia vastaan hoidettiin ansaitusti 2–0. Isossa kuvassa aihetta juhlaan ei ole, sillä sijoituksesta putoamisviivan yläpuolella on vaikea nykyisten peliesitysten tasoisilla esityksillä pitää kiinni.

Derby kaatoi viikolla kotona vahvalla peliesityksellä itseään korkeammalle rankatun Swansean 2–0. Tämän kauden osalta tutuksi tulleella tyylillään Rams ei ole maalipaikolla juhlinut, mutta vastaavasti vieraat pidettiin tyystin poissa maalipaikoilta. Myös edelliskierroksen kotiottelu Stokea vastaan oli pelillisesti hyvä, vaikka ottelussa jäätiin maalittomaan tasapeliin.

Derby on joukkueista laadukkaampi, mutta tuskailee edelleen laadukkaiden maalipaikkojen luomisen kanssa. Kaksi peräkkäistä laadukasta peliesitystä hyviä vastustajia vastaan antavat syyn varovaiseen optimisiin siitä, että Derby on nousemassa pelaajamateriaalinsa velvoittamalle tasolle. Derby ansaitsee vieraissa niukan 36 prosentin suosikkiaseman. Oikein pelatussa kohteessa ei kuitenkaan lähdetä naulaamaan vieraita varmaksi, vaan nostetaan vaihtomerkki vierasvoiton suojaksi.

11 Swansea–Barnsley (1)

Championship: Swansean viikkokierroksen peliesitys Derbyn vieraana oli luokaton ja tuloksena ansaittu 0–2-tappio. Otteissa on viime viikkoina nähty vaihtelua, mutta isossa kuvassa Swansea on esiintynyt laadukkaasti. Paikka sarjataulukossa neljän parhaan joukossa on kuitenkin hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden.

Barnsley voitti jo kolmannen peräkkäisen ottelunsa, kun viikkokierroksen kotiottelu Prestonia vastaan hoidettiin 2–1. Viimeistelytehokkuus oli maalipaikkoihin nähden hurjalla tasolla, ja vastaavalla pelinkuvalla päädyttäisiin useammin täysin erilaisiin lopputuloksiin.

Swansea otteet ovat ailahdelleet, mutta vastustajien pisteet kotikentältä ovat olleet tiukassa. Barnsley on nostanut kiistatta tasoaan verrattuna viime kauteen, mutta viime viikkojen hyvät tulokset selittyvät paljolti helpolla otteluohjelmalla. Swansea on kotikentällään hieman alle 55 prosentin suosikki. Vakiossa vaille riittävää arvostusta jäänyt kotijoukkue merkataan varmaksi.

12 Birmingham–Middlesbrough (2)

Championship: Birmingham kärsi toisen peräkkäisen tappion, kun viikkokierroksen vierasmatsi Cardiffia vastaan hävittiin 2–3. Birmingham jäi myös pelillisesti isäntiä jälkeen ja ansaitsi tappionsa selvällä marginaalilla. Myös edelliskierroksen 0–1-tappio kotona Watfordia vastaan oli odotetunlainen ja niukka tappio ansaittu.

Middlesbrough taisteli itselleen viikkokierroksella täydet pisteet, kun kotiottelu Lutonia vastaan hoidettiin lähes tunnin alivoimasta huolimatta 1–0. Edelliskierroksen kotiottelu Millwallia vastaan voitettiin puolestaan tyylikkäästi 3–0. Boron pistemenetykset ovat tulleet pääasiassa vieraskentiltä, mutta mukaan mahtuu otteluita, jossa laadukkaat peliesitykset eivät ole realisoituneet sarjapisteiksi.

Kumpikin joukkue tapaa luopua pallonhallinnasta puolustaen syvältä ja hyökäten itse suoraviivaisesti. Isäntien pallollinen osaaminen on heikompaa. Toistaiseksi erikoistilanteet ovat tuottaneet yhtä paljon maaleja kuin avoimet pelitilanteet. Vieraat ovat kiistatta laadukkaampi joukkue, mutta odotettu pelinkuva voi aiheuttaa haasteita. Boron eduksi on korkeamman perustason lisäksi laskettava päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä. Boro ansaitsee vieraissakin selkeän 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa selvästi alipelattu Boro merkataan varmaksi.

13 Sheffield W–Coventry C (12)

Championship: Sheffield kärsi neljännen peräkkäisen tappionsa, kun viikkokierroksen vierasottelu Forestia vastaan päättyi 0–2. Loppulukemia voi pitää tarkkana kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta. Tony Pulisin lupauksia herättänyt startti Sheffieldin managerina on kääntynyt nopeasti mahalaskuksi, kun heikkojen tulosten lisäksi myös peliesitysten kehitys on ollut viime viikkoina jyrkässä laskusuunnassa.

Coventry venytti peräkkäisten tappiottomien otteluidensa sarjan kahdeksaan, kun viikolla pisteet tasattiin kotona Huddersfieldia vastaan maalittomana päättyneessä kohtaamisessa. Suosikkina otteluun lähteneen Coventryn peliesitys jäi selvästi jälkeen odotuksista, eikä niukka tappiokaan olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys.

Coventry on tehnyt parantuneilla otteillaan pesäeroa putoamisviivaan, mutta ollut myös peliesitysksiinsä nähden onnekas. Sheffieldin tilanne jumbosijalla käy tukalaksi ja suoraa kilpailijaa vastaan tarjolla olevat täydet pisteet olisi pakko ottaa. Kotivoitto toteutuu hieman alle 40 prosentin todennäköisyydellä. Isännät ovat vakiossa niukasti alipelattuja, mutta varmaksi ei viikosta toiseen heikosti esiintyvää Sheffieldia voi asettaa.