Ainakin kahdeksan lasta viiden eri naisen kanssa – Diego Maradonan perinnönjaosta tulee kammottava soppa

Lisäksi ikonisen jalkapallotähden omaisuutta kärkkyvät mm. entiset puolisot, pelikaverit ja managerit.

Diego Maradonan omaisuutta on jakamassa monta lasta. Kaikki perilliset eivät ole välttämättä vielä edes tiedossa.­

Jalkapalloikoni Diego Maradonan otteet ja esitykset vihreällä veralla näyttivät aina helpoilta ja yksinkertaisilta.

Nyt näyttää siltä, että helppous ja yksinkertaisuus jäivät pelikentille: marraskuun lopussa kuolleen Maradonan perinnönjaosta on tulossa iso ja monimutkainen sotku.

Talouslehti Forbes on arvioinut marraskuun 25. päivänä sydänkohtaukseen 60 vuoden iässä kuolleen Maradonan kuolinpesän varallisuudeksi 10–40 miljoonaa dollaria, argentiinalaislähteiden mukaan se voi olla jopa 75–100 miljoonaa dollaria.

Omaisuuden tarkka arvo ei ole vielä selvillä, mutta siihen uskotaan kuuluvan arvokiinteistöjä, luksusautoja, sijoituksia ja jalokiviä useassa eri maassa, jossa Maradona on asunut.

Omaa kakkupalaansa isosta potista on kyttäämässä iso joukko: Maradonan lapset, entiset puolisot ja suuri ja sekalainen seurakunta muita Maradonan uralla ja elämässä vaikuttaneita ihmisiä.

Jottei kuvio olisi liian yksinkertainen, edes lakiosaisten perillisten määrä ei ole vielä selvä. Maradonalla on ainakin kahdeksan lasta viiden eri naisen kanssa, mutta lapsia voi kuitenkin olla enemmänkin.

Diego Maradonalla oli ainakin kahdeksan tunnustettua lasta viiden eri naisen kanssa. Myös Santiago Lara ja Magali Gil väittävät isäkseen Maradonan.­

Maradona tunnusti pitkään lapsikseen vain avioliitossa Claudia Villafanen kanssa 1980-luvun lopussa syntyneet Dalman (nyt 33) ja Gianinan (31). Maradona ja Villafane erosivat lähes 20 vuotta kestäneestä avioliitosta 2003.

Vuonna 2013 Maradona tuli poikalapsen isäksi, kun suhteessa Veronica Ojedan kanssa syntyi nyt 7-vuotias Diego Fernando.

Diego Maradona kuvattuna entisen vaimonsa Claudia Villafanen (oik.) ja pariskunnan tytärten Dalman ja Gianninan (vas.) kanssa Cannes’n filmifestivaaleilla toukokuussa 2008.­

Vasta 2010-luvun puolivälissä Maradona tunnusti, että hänellä oli kaksi avioliiton ulkopuolista vanhempaa lasta. Diego junior on lapsista vanhin, vuotta vanhinta tytärtä Dalmaa iäkkäämpi.

Diego junior (nyt 34) syntyi suhteesta Cristiana Sinagran kanssa samaan aikaan, kun Maradona oli avioliitossa Villafanen kanssa. Samoin nyt 24-vuotias Jana syntyi sinä aikana, kun Maradona oli naimisissa Villafanen kanssa.

Diego Maradona kuvattuna vanhimman lapsensa, Diego juniorin kanssa Roomassa syksyllä 2016. Maradona tunnusti sivusuhteesta syntyneen Diego juniorin lapsekseen vasta tuolloin 2016.­

Maradona tunnusti lisää jälkeläisiä viime vuonna, kun hän myönsi olevansa kolmen Kuubassa syntyneen lapsen isä. Maradona oli 2000-luvun alussa useita vuosia Kuubassa huume- ja päihdevieroituksessa. Lasten äiti ei ole tiedossa.

Näiden lisäksi argentiinalaiset Magali Gil, 23, ja Santiago Lara, 19, väittävät Maradonaa isäkseen ja ovat vaatineet dna-tutkimuksia isyyden varmistamiseksi ja näin perinnönjakoon osalliseksi pääsemiseksi.

Diego Maradonan ja Veronica Ojedan suhteesta syntyi poika Diego Fernando vuonna 2013. Kuvassa Maradona ja Ojeda ovat palaamassa noin vuoden ikäisen Diego Fernandon kanssa Brasiliasta jalkapallon MM-kisoista.­

Laran lakimies on jo pyytänyt oikeudelta, että Maradona kaivetaan ylös haudastaan dna-näytteen saamiseksi.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Maradonan lakimies Matias Morla on sanonut, että Kuubassa olisi vielä neljäskin Maradonan jälkeläinen.

Argentiinan lakien mukaan lapset perivät omaisuudesta kaksi kolmasosaa, eli lähtökohtaisesti tuo osa Maradonalta jääneestä omaisuudesta pitäisi jakaa tasan kaikkien lasten kesken.

Testamentilla saa määrätä omaisuudestaan kolmanneksen. Maradonan jäljiltä ei ole kuitenkaan löytynyt testamenttia, joten koko omaisuus olisi sen perusteella menossa lapsille.

Odotettavissa voi siis olla vielä lisää isyysväitteitä, joita mahdollisesti joudutaan todentamaan dna-testeillä ja puimaan raivoisissa oikeuskäsittelyissä.

Diego Maradona oli yhdessä Jana-tyttärensä kanssa seuraamassa jalkapallo-ottelua Buenos Airesissa heinäkuussa 2015.­

– Ennustan, että perinnönjaosta tulee melkoinen sotku. Epäilen, että se kestää aika kauan, ennen kuin kaikki on selvää, buenosairesilainen lakimies Elias Kier Joffe sanoi BBC:lle.

Kokonaan oma joukkonsa ovat velkojat. Monet näkevät mahdollisuuden päästä osalliseksi Maradonan rahoihin vahingonkorvausten kautta.

Maradonan toinen lakimies, Mauricio Dalessandro arvioi, että pelkästään Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa oikeusistuimissa on noin 60 siviilikannetta, joissa tunnetusti teräväkielistä ja suorasanaista Maradonaa vastaan on tehty rikosilmoitus kunnianloukkauksesta. Heidän joukossaan on entisiä pelaajia, managereita, toimittajia, valokuvaajia ja myös entisiä puolisoita.

Oma lukunsa on sitten se, paljonko Maradonalta lopulta jää perintönä jaettavaa. Tunnettujen ihmisten nettovarallisuutta selvittävä verkkosivusto Celebrity Net Worth arvioi, että kymmenien miljoonien omaisuudesta huolimatta Maradonan nettovarallisuus olisi vain noin 500 000 dollarin luokkaa.

Pelkästään Italian valtiolle Maradona oli jo vuonna 2005 velkaa 37,2 miljoonaa euroa maksamattomina veroina, jotka kertyivät ajalta, jolloin Maradona pelasi ammatikseen Italiassa. BBC:n mukaan Maradona ei ollut lyhentänyt velkojaan senkään jälkeen.

Diego Maradona kävi perheensä – vaimonsa Claudia Villafanen ja tytärtensä Dalman ja Gianninan – kanssa Kuubassa jo vuonna 1994 ja tapasi maan presidentin Fidel Castron. Myöhemmin Maradona palasi Kuubaan päihde- ja huumevieroitushoitoon ja tuli sillä reissulla ainakin kolmen uuden lapsen isäksi.­

Lisäksi Maradonan elämäntapa oli sellainen, ettei edes valtavista palkoista juuri säästöön jäänyt.

Maradonan ystävä Luis Ventura sanoi kuoleman jälkeen, että Maradona itse asiassa kuoli ”ehdottomasti köyhänä”.