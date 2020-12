Teemu Pukilla juhlaottelu lauantaina – valmentaja hauskuutti muistuttamalla valtiojohdon eleistä

Teemu Pukin edustama Norwich johtaa Englannin Mestaruussarjaa.

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja brittiseura Norwichin tähtihyökkääjä Teemu Pukki pelaa sadannen ottelunsa Norwichin paidassa, kun joukkue kohtaa Englannin Mestaruussarjassa lauantaina Blackburnin.

Norwichin päävalmentaja Daniel Farke oli ottelun aattona täynnä kehuja ykköstykistään.

– Pukki on paras ilmaissiirrolla meille tullut. Ei siksi, että hän on ollut sadassa pelissä, vaan maalien takia. Hänen työnsä jälki meillä on ollut mahtavaa ja maalikeskiarvo uskomaton, Farke ylisti seuran sivustolla Norwichille 48 maalia takonutta Pukkia.

Farke on tietoinen 30-vuotiaan Pukin suosiosta Suomessa.

– Kun muista maista vierailee pääministereitä Suomessa, presidentti antaa heille Pukki-paidan. Hän on tavallinen, jalat maassa oleva ja tasapainoinen tyyppi. Ja joukkuepelaaja.

Norwich ei halua kultakimpaleestaan luopua.

– Moni seura oli kiinnostunut Pukista, mutta hän rakastaa pitää keltaista paitaamme. Hieno lähettiläs seuralle, ja upea ihminen. Jatkukoon yhteistyömme pitkään.

Viime kauden päätteeksi Valioliigasta pudonnut Norwich johtaa ennen tämän viikonlopun kierrosta Mestaruussarjaa. Norwich on kerännyt 17 pelaamastaan ottelusta 34 pistettä. Pukki on iskenyt seitsemän maalia.

Bournemouth on toisena 31 pisteellä ja Watford kolmantena 30 pisteellä.

Blackburn ja Norwich kohtaavat lauantaina kello 17.