Vakio: Manchester City ei tarvitse vaihtomerkkejä derbyssä

Rajusti ylipelattu Newcastle laitetaan kotiottelussa ohituskaistalle, kun taas alipelatut QPR ja Sheffield Wednesday nousevat varmoiksi.

1 Manchester U–Manchester C (2)

Valioliiga: United onnistui jälleen kääntämään vaikealta näyttäneen tappioaseman edukseen, kun vierasottelu West Hamia vastaan voitettiin 3–1. Tiistaina Mestarien liigan jatkopaikka karkasi näpeistä, kun vierasottelu RB Leipzigia vastaan hävittiin 2–3. Unitedilta paikalliskamppailun väliin joutuvat jättämään hyökkääjät Edinson Cavani ja Anthony Martial.

City otti viimeksi kotonaan vakuuttavan 2–0-voiton Burnleyä vastaan. Keskiviikkona City kaatoi kotonaan Mestarien liigassa Marseillen 3–0. Ottelu oli panokseton ja City pystyi lepuuttamaan useita avainpelaajiaan. Alkukaudesta runsaista loukkaantumista kärsinyt Citizens on saanut sairasosastonsa tyhjennettyä, mutta lauantain paikallisottelun alla Eric Garcia ja Ilkay Gündogan ovat epävarmoja osallistujia.

Paikallisottelussa riittänee tunnetta, vaikka Old Traffordin katsomot ammottavat edelleen tyhjyyttään. City on joukkueista noin kaksi luokkaa laadukkaampi ja saanut palautettua myös itseluottamustaan viime viikkojen voittojen myötä normaalille tasolle. United kärsii myös enemmän viikkopelin tuomasta rasituksesta. City ansaitsee ottelussa hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä turhan maltilliseksi, joten avauskohteessa saadaan vieraista hyvää etua tarjoava varmavalinta.

2 Everton–Chelsea (2)

Valioliiga: Everton tasasi viime kierroksella pisteet Burnleyn vieraana 1–1, mutta olisi pelitapahtumien valossa ansainnut niukan voiton. Everton on taantunut huikean startin jälkeen, mutta viimeisimmissä otteluissa myös puolustuslinjan avainpelaajiin lukeutuvien Lucas Dignen ja Seamus Colemanin poissaolot ovat vaikeuttaneet tekemistä. Kumpikin jatkaa sivussa viikonloppuna Chelseaa vastaan. Etenkin Dignen jääminen pois tositoimista useammaksi kuukaudeksi on paha takaisku Evertonille.

Chelsea jatkoi vakuuttavia otteitaan kaadettuaab kotonaan Leedsin 3–1. Viikolla pisteet tasattiin Mestarien liigassa Krasnodarin kanssa 1–1, mutta ottelu oli panokseton ja peliaikaa saivat useat vähemmälle vastuulle jääneet pelaajat. Chelsealta viikonloppuna sivussa ovat loukkaantumisista kärsivät Callum Hudson-Odoi ja Hakim Ziyech.

Everton ei ole ollut viime viikkoina parhaimmillaan, kun taas Chelsean peliesitykset ovat olleet viikosta ja vastustajasta toiseen vakuuttavia. Useamman luokan laadukkaampi Chelsea on ottelussa selkeä 55 prosentin suosikki. Vakiossa vieraiden kannatus on nousemassa todennäköisyyttään korkeammaksi, mutta Chelsea kestää painotuksen riveissä hieman ylipelattunakin.

3 Newcastle U–West Bromwich (X2)

Valioliiga: Newcastlen viime kierroksen ottelu siirrettiin joukkueessa ilmenneiden koronatapausten vuoksi. Edellisessä pelaamassaan ottelussa se kaatoi vieraissa Crystal Palacen pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Newcastle on tukevasti keskikastissa, mutta ylisuorittanut jonkin verran peliesityksiinsä nähden. Viikonlopun alla useampi pelaaja on epävarmalla statuksella, kun Martin Dubravka, Allan Saint-Maxim, Ryan Fraser, Andy Caroll sekä Jamaal Lascelles kärsivät erilaisista vammoista.

WBA kärsi viikonloppuna ruman 1–5-tappion kotonaan Crystal Palacelle pelattuaan lähes tunnin alivoimalla. Tappiota edelsi kuitenkin tärkeä 1–0-voitto kotikentällä WBA:n tavoin putoamista vastaan taistelevasta Sheffield Unitedista. WBA:lta viikonlopun pelin väliin jättävät pelikieltoaan kärsivä Matheus Pereira sekä Connor Townsend ja Hal Robson-Kanu.

Newcastle on joukkueista noin luokkaa laadukkaampi, mutta positiiviset koronatestit ovat varmasti vaikeuttaneet otteluun valmistautumista. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakion alustavassa pelijakaumassa isäntien kannatus on lähes 60 prosenttinen, joten ainoa looginen pelivalinta on asettaa rajusti ylipelattu ykkönen ohituskaistalle.

4 Blackburn–Norwich C (12)

Championship: Blackburn kärsi viikolla 0–1-tappion Bristolin vieraana, vaikka joukkueet loivat lähes identtisen määrän laadukkaita maalipaikkoja. Edeltävällä kierroksella Blackburn onnistui hakemaan vieraspisteen Lontoosta osin onnekkaastikin, kun pisteet jaettiin Brentfordin vieraana 2–2. Blackburn pelaa vahvaa kautta ja on toistaiseksi esiintynyt toteutuneita tuloksiaan laadukkaammin. Paikka kuuden parhaan joukossa on realistinen tavoite.

Norwich voitti viikolla kotonaan Forestin 2–1, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin. Edeltävällä kierroksella Norwich kaatoi kotonaan Sheffieldin ansaitusti 2–1. Pahin loukkaantumissuma alkaa helpottaa, kun keskiviikkona Forestia vastaan tärkeät Todd Cantwell ja Kenny McLean palasivat tositoimiin.

Blackburn on ollut yksi kauden yllättäjistä, vaikka laadukkaat peliesitykset eivät ole vielä täysin realisoituneet sarjapisteiksi. Norwich on kuitenkin yli luokan verran isäntiä rankingissa edellä. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti, mutta isäntien nostaminen marginaaliseksi suosikiksi lienee perusteltua. Kyseessä on maaliodotusarvoltaan kierroksen runsasmaalisin kohtaaminen, joten oikein pelatussa kohteessa rastitus toteutetaan tasapeli ulos riveistä jättäen.

5 Nottingham–Brentford (2)

Championship: Forest kärsi viikolla 1–2-tappion Norwichin vieraana, vaikka pystyikin haastamaan isännät odotettua paremmin. Edeltävänä viikonloppuna tullut 0–2-tappio Readingin vieraana oli puolestaan pelillisesti surkea esitys ja useamman maalin tappio ansaittu. Forestin kausi on ollut toistaiseksi odotuksiin nähden katastrofi. Edelliset voitot ovat kuukauden takaa ja tulivat sarjanousijoiden kustannuksella.

Brentford joutui viikolla tyytymään kotikentällään maalittomaan tasapeliin Derbya vastaan, vaikka olisi pelitapahtumien valossa ansainnut niukan voiton. Edeltävällä kierroksella Brentford tasasi pisteet kotonaan Blackburnia kanssa 2–2. Brentford on ollut epäonninen, mutta jäänyt myös jälkeen viime kauden tasostaan.

Brentford ei ole ollut parhaimmillaan, mutta olisi ansainnut esityksillään enemmän. Myös Forest on esiintynyt tuloksiaan paremmin, mutta myös sen peliesitykset ovat jääneet reilusti odotuksista. Noin kaksi luokkaa laadukkaampi Bees lähtee otteluun hieman alle 50 prosentin vierassuosikkina. Vieraiden kannatus vakiossa on hivenen liian korkealla, mutta suosikkivarmojen ollessa kortilla merkitään Brentford ohuesti ylipelattunakin varmaksi.

6 QPR–Reading FC (1)

Championship: QPR tasasi viikolla pisteet Millwallin vieraana 1–1. Loppulukemia voi pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumista. Edeltävänä viikonloppuna QPR ärsi Huddersfieldin vieraana ansaitun 0–2-tappion. Koko kuluvaa kautta tarkastellessa QPR on esiintynyt hieman toteutuneita tuloksiaan laadukkaammin.

Reading hävisi viikkokierroksen kotiottelunsa Birminghamia vastaan 1–2, vaikka hallitsi ottelua suvereenilla tavalla. Viikkokierrosta edelsi neljä tappiotonta ottelua ja edeltävän viikonlopun kotiottelu Forestia vastaan hoidettiin ansaitusti 2–0.

Reading on joukkueista laadukkaampi, muttei sarjataulukon osoittamalla suuruudella. QPR on esiintynyt useassa kotiottelussaan odotettua paremmin. Koti- ja lepoetu pitää isännät marginaalisena suosikkina. Vakion alustava pelijakauma on kallistumassa vieraiden laidalle, joten isäntien venyminen täysille pisteille tarjoaa kohteessa parhaan edun.

7 Sheffield W–Barnsley (1)

Championship: Sheffield hävisi viikolla Huddersfieldin vieraana 0–2 ja ansaitsi tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Tony Pulis on ollut vetovastuussa hieman vajaan kuukauden päivät. Ensimmäinen voitto Sheffieldin managerina antaa edelleen odottaa itseään. Puolustuspelaaminen on numeroiden valossa ottanut askeleen oikeaan suuntaan, mutta samalla omien laadukkaiden maalipaikkojen luominen on vaikeutunut entisestään.

Barnsley voitti viikolla kotonaan Wycomben 2–1, mutta peliesitys jäi voitosta huolimatta jälkeen odotuksista. Edeltävänä viikonloppuna Barnsley hävisi kotonaan Bournemouthia vastaan tylysti 0–4. Barnsley on nostanut tasoaan viime kauteen nähden, mutta alempaa keksikastia korkeammalla joukkuetta tuskin nähdään.

Barnsley on esiintynyt kuluvalla kaudella isäntiä laadukkaammin ja on rankingissa niukasti edellä. Kun Sheffield nauttii koti- ja lepoetua, toteutuu kotivoitto noin 40 prosentin todennäköisyydellä. Isäntien kannatus on jäämässä vakion alustavan pelijakauman perusteella turhan maltilliseksi, eikä heikossa tuloskunnossa oleva kotijoukkue ole massoja houkutteleva pelikohde. Merkitään paremmin viikkokierroksen jäljiltä palautunut kotijoukkue rohkeasti varmaksi.

8 Middlesbrough–Millwall (X2)

Championship: Middlesbrough’n vaatimattomat otteet vieraskentällä saivat viikkokierroksella jatkoa, kun Preston vei täydet pisteet 3–0-voitollaan. Tappio oli myös isäntien hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävänä viikonloppuna Boro jäi puolestaan ilman palkintoa kärsittyään Stoken vieraana 0–1-tappion, vaikka joukkue esiintyi maalipaikkojen valossa laadukkaammin. Borolla on meneillään tuloksellinen suvantovaihe, mutta isossa kuvassa kausi on ollut vahva. Peliesitysten oikeuttama sarjasijoitus löytyy kuuden parhaan joukosta.

Millwall tasasi viikolla pisteet kotonaan QPR:n kanssa 1–1. Pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden oikeutettuna tuloksena. Edeltävänä viikonloppuna Millwall kärsi kotonaan 0–1-tappion Derbya vastaan, mutta tuolloinkin maalipaikat jakautuivat joukkueiden välillä varsin tasaisesti. Millwallin edellinen voitto on puolentoista kuukauden takaa. Vaikka täydet pistepotit karttavat, eivät peliesitykset ole olleet erityisen heikkoja.

Boro on luokkaa laadukkaampi, mutta vieraat nauttivat päivää pidempää palautumisaikaa. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntien kannatus on päälle 50 prosentin, joten kotivoiton ohitus tarjoaa parhaan edun.

9 Birmingham–Watford (2)

Championship: Birmingham otti viikkokierroksella toisen peräkkäisen voittonsa, kun Reading kaatui vieraissa 1–2. Pelitapahtumien hallinta meni kuitenkin selvästi isännille, eikä voittoa voinut pitää missään nimessä ansaittuna. Edeltävänä viikonloppuna tuli 1–0-vierasvoitto Bristolista ja myös tuolloin kolme pistettä oli liikaa Birminghamin peliesitykseen nähden.

Watford voitti viikkokierroksella kotonaan sarjanousija Rotherhamin 2–0. Loppulukemia voi pitää melko tarkkana kuvauksena tasoerosta. Edeltävänä viikonloppuna Watford kärsi kotonaan 0–1-tappion Cardiffille. Vaikka peliesitys jäi jälkeen odotuksista, olisi joukkue ansainnut ottelusta pisteen.

Watfordin kausi on sujunut alle odotusten, mutta myöskään Birminghamin peli ei ole häikäissyt. Isäntien voitot kahdesta viime pelistä ovat olleet onnekkaita. Päivää pidemmän palautumisajan viikkokierroksen jäljiltä saava Watford ansaitsee hieman alle 50 prosentin vierassuosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja pelivalinnaksi nostetaan laadukkaamman ja paremmin palautuneen Watfordin voitto.

10 Rotherham–Bristol C (1X)

Championship: Rotherhamin vaisut otteet saivat viikkokierroksella jatkoa, kun vierasottelu Watfordia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Edeltävän viikonlopun 1–3-tappio Coventryn vieraana heikolla peliesityksellä laski sekin Rotherhamin osakkeita entisestään. Edellinen voitto on kuukauden takaa, mutta viime viikkojen otteluohjelma on ollut Coventrya lukuun ottamatta varsin haastava.

Bristol voitti viikkokierroksella kotonaan Bristolin 1–0, mutta pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua paremmin. Edeltävänä viikonloppuna Bristol kärsi kotonaan 0–1-tappion Birminghamille, mutta tuolloin isännät olisivat ansainneet pisteen. Bristol on sarjataulukossa kuudentena, vaikka peliesitystensä oikeuttama sijoitus löytyy keskikastista.

Vieraat ovat kiistatta laadukkaampi joukkue, mutta isäntien eduksi lasketaan päivää pidempi palautumisaika viikkokierrokselta. Koti- ja lepoetu tasoittavat voimasuhteita niin, että Bristol on niukka suosikki. Vakiossa vieraat on nostettu lähes kerran kahdesta toteutuvaksi suosikiksi, joten pelivalinta kohdistuu kotijoukkueen venymiseen pisteille.

11 Derby–Stoke (X2)

Championship: Derby tasasi viikolla pisteet Brentfordin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Derby lienee pisteeseen tyytyväinen, sillä joukkue tarvitsi myös onnea, että oma maali säilyi Brentfordin laatupaikoista huolimatta koskemattomana. Edeltävänä viikonloppuna Derby sai kauan kaipaamansa voiton, kun Millwall kaatui vieraissa 1–0. Tasaisiin pelitapahtumiin nähden täydet pisteet olivat kuitenkin liikaa.

Stoke joutui viikolla taipumaan kotikentällään 1–2-tappioon Cardiffia vastaan, vaikka ottelu oli tasainen. Edeltävänä viikonloppuna Stoke piti pintansa kotiottelussa Boroa vastaan, kun aikainen 1–0-johto piti loppuun saakka vieraiden laadukkaista maalipaikoista huolimatta.

Derby on pelannut neljä ottelua tappiotta, mutta peliesityksissä riittää edelleen petrattavaa. Vastustajien laadukkaat maalipaikat ovat kuitenkin viime otteluissa vähentyneet kauden heikoimpiin suorituksiin nähden. Stoke on joukkueista laadukkaampi ja nauttii päivää pidempää palautumisaikaa. Stoke ansaitsee ottelussa noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa vieraat ovat keräämässä hieman todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta paremmin palautuneen suosikin pois jättäminen riveistä ei houkuttele.

12 Bournemouth–Huddersfield (1)

Championship: Bournemouth jatkoi vahvoja otteita tasattuaan viikolla pisteet Swansean vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Bournemouth pystyi kuitenkin luomaan laadukkaita maalipaikkoja selvästi isäntiä enemmän, eikä voittokaan olisi ollut vääryys. Edeltävällä viikolla kahden peräkkäisen pistemenetyksen jälkeen sisuuntunut Bournemouth kaatoi vieraskentällä Barnsleyn peräti 4–0.

Huddersfieldillä on allaan kaksi laadukasta peliesitystä. Viikolla kotiottelu Sheffieldia vastaan hoidettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Edeltävä viikonloppuna saman kohtalon koki QPR ja tuolloinkin Huddsin peliesitys oli kahden maalin voittoon oikeuttavalla tasolla.

Bournemouth on ansaitusti sarjan kärkisijoilla. Tasoero niin ikään oikeutetusti keskikastia miehittävään Huddersfieldin on selkeä. Kotivoitto toteutuu noin 62 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntien peliprosentit ovat todennäköisyyttään korkeammat, mutta niukasti käytössä olevat vaihtomerkit on syytä säästää muihin kohteisiin.

13 Luton–Preston (12)

Championship: Luton tasasi viikolla pisteet Coventryn vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Pistejako oli myös niukasti maalipaikkoja sisältäneisiin pelitapahtumiin nähden oikeutettu. Edeltävänä viikonloppuna Luton kärsi 0–2-tappion Swansean vieraana, mutta pystyi tappiosta huolimatta haastamaan itseään laadukkaamman kotijoukkueen odotettua paremmin.

Preston petrasi otteitaan viikkokierroksella ja onnistui yllättämään kotiottelussaan vahvaa kautta pelaavan Middlesbrough 3–0. Selvänumeroinen voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävänä viikonloppuna Preston tasasi pisteet kotonaan sarjan heikoimpiin lukeutuvaa Wycombea vastaan, eikä peliesitys ollut odotetulla tasolla.

Vieraat ovat perustasoltaan luokkaa edellä, vaikka otteissa on nähty runsaasti vaihtelua. Luton on alkukaudesta tiheämmin kertyneiden pisteiden turvin keksikastissa, mutta todellinen taso löytyy pykälää alempaa. Isäntien eduksi on laskettava päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti. Myös vakion alustavassa pelijakaumassa kumpikin laita on kerännyt saman verran kannatusta. Todennäköinen ykköskakkonen pelivalinnaksi.