Jese Rodriguez tarvitsee uuden työpaikan.

Jalkapalloseura PSG purki sopimuksensa espanjalaisen keskikenttäpelaajan Jese Rodriguezin kanssa viime sunnuntaina.

Potkuja edelsi uutisointi 27-vuotiaan pelaajan yksityiselämän sotkuista, jotka kuohuttivat faneja ja mediatietojen mukaan johtivat sopimuksen purkamiseen.

Espanjalaissivusto AS julkaisi videon, jolla Rodriguez juhlii marraskuussa Kanariansaarilla vähäpukeisessa seurueessa.

Kellään ei ole kasvomaskia, eikä turvavälejä hellekelissä noudateta. Rodriguez oli lähtenyt lomalle vain muutamaa päivää AS Monacoa vastaan pelatun ottelun jälkeen.

PSG:n kannattajat kokivat, että espanjalainen vaaransi tempauksellaan koko edustusjoukkueen terveyden.

Brittitabloidit ovat revitelleet lisäksi jalkapalloilijan rakkauselämällä.

Esimerkiksi Daily Mailin mukaan Rodriguez on pettänyt kumppaniaan Aurah Ruizia, joka on hänen lapsensa äiti. Ruiz on myös aktiivinen julkaisemaan itsestään kuvia Instagramissa.

Kyynä paratiisissa on väitetysti mallirakastajatar nimeltä Rocio Amar, joka on Ruizin ystävä.

Amar on raportoidusti julkaissut ääninauhoja Instagram-profiilissaan. Viesteissä Rodriguez kutsuu kumppaniaan Ruizia ”hulluksi” ja ”tylsäksi”. Lisäksi Amar kertoilee menneistä ”seksitouhuista” yökerhossa Madridissa.

Real Madridin juniorilupauksena tunnetuksi tulleen Rodriguezin aikuisura on ollut floppi. Hän siirtyi PSG:hen kesällä 2016, mutta pelasi ranskalaisjoukkueen paidassa vain 16 ottelussa. PSG lainasi hänet sinne ja tänne: Las Palmasiin, Stokeen, Real Betisiin ja Sporting CP:hen.

Ennen potkujaan Rodriguez ehti pelata tällä kaudella 22 minuuttia. Hänen sopimuksensa olisi päättynyt kesäkuussa.