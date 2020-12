Vakio: Manchester City selkeä suosikki Valioliigan derbyssä

Norwichilla on lauantaina edessä vaikea vierasottelu alkukauden yllättäjää Blackburnia vastaan.

1 Manchester U–Manchester C (X2)

Valioliiga: United onnistui jälleen kääntämään vaikealta näyttäneen tappioaseman edukseen, kun vierasottelu West Hamia vastaan voitettiin 3–1. City otti kotonaan pelillisesti vakuuttavan 2–0-voiton Burnleyä vastaan. Cityn palautuminen jää Mestarien liigan jäljiltä lyhyemmäksi, mutta Unitedilla on tiistaina pelissä suuret panokset, kun joukkue pelaa jatkopaikasta. City on joukkueista laadukkaampi ja useammin kuin kerran kahdesta voittava vierassuosikki.

2 Everton–Chelsea (2)

Valioliiga: Everton tasasi viime kierroksella pisteet Burnleyn vieraana 1–1, mutta niukka voitto olisi ollut pelitapahtumien valossa oikeutettu. Chelsea jatkoi vakuuttavia otteitaan kaadettuaan viimeksi kotonaan Leedsin 3–1. Everton ei ole ollut viime viikkoina parhaimmillaan, mutta joukkue on kärsinyt myös poissaoloista. Chelsea pelaa tiistaina Mestarien liigaa, mutta on jo varmistanut lohkovoittonsa. Noin kaksi luokkaa laadukkaampi Chelsea on ottelussa selkeä 55 prosentin suosikki.

3 Newcastle U–West Bromwich (1)

Valioliiga: Newcastlen viime kierroksen ottelu siirrettiin joukkueessa ilmenneiden koronatapausten vuoksi. Edellisessä pelaamassaan ottelussa Newcastle kaatoi vieraissa Crystal Palacen pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. WBA kärsi viikonloppuna ruman 1–4-tappion kotonaan juuri Crystal Palacea vastaan pelattuaan lähes tunnin alivoimalla. Newcastle on joukkueista pykälän verran laadukkaampi, mutta koronatapaukset ovat vaikeuttaneet valmistautumista. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

4 Blackburn–Norwich C (12)

Championship: Blackburn onnistui hakemaan vieraspisteen Lontoosta osin onnekkaastikin, kun pisteet jaettiin Brentfordin vieraana 2–2. Loukkaantumisista kärsinyt Norwich voitti viimeksi kotonaan Sheffieldin 2–1 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Blackburn on ollut yksi kauden yllättäjistä, vaikkeivät laadukkaat peliesitykset ole täysin realisoituneet sarjapisteiksi. Norwich on kuitenkin yli luokan verran isäntiä rankingissa edellä. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti ja isännät voivat jäädä vaille riittävää arvotusta.

5 Nottingham–Brentford (2)

Championship: Forest kärsi viimeksi 0–2-tappion Readingin vieraana jääden pelillisesti täysin isäntien jalkoihin. Brentfordin orastanut voittoputki tuli päätökseen, kun kotiottelussa Blackburniä vastaan pisteet tasattiin 2–2. Forestin kausi on ollut toistaiseksi odotuksiin nähden katastrofi, mutta matkaan on mahtunut myös huonoa onnea. Brentford ei ole ollut parhaimmillaan, mutta olisi ansainnut esityksillään enemmän. Noin kaksi luokkaa laadukkaampi Bees lähtee otteluun 45 prosentin vierassuosikkina.

6 QPR–Reading FC (1)

Championship: QPR hävisi viimeksi Huddersfieldin vieraana 0–2. Vaikka ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi, ei tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä. Reading jatkoi neljännessä peräkkäisessä ottelussaan tappiotta, kun kotiottelu Forestia vastaan hoidettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Reading on joukkueista laadukkaampi, muttei sarjataulukon osoittamalla suuruudella. Koti- ja lepoetu pitää isännät marginaalisena suosikkina.

7 Sheffield W–Barnsley (X2)

Championship: Sheffield joutui viimeksi taipumaan Norwichin vieraana 1–2-tappioon. Loppulukemia voi pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Barnsley hävisi kotonaan Bournemouthia vastaan tylysti 0–4. Barnsley on esiintynyt kuluvalla kaudella isäntiä laadukkaammin ja on rankingissa niukasti edellä. Sheffield nauttii koti- ja lepoetua, ja kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä.

8 Middlesbrough–Millwall (1)

Championship: Boro jäi jälleen vieraskentällä vaille palkintoa kärsittyään Stoken vieraana 0–1-tappion, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa laadukkaammin. Millwall hävisi puolestaan kotonaan Derbylle 0–1, vaikka olisi sekin ansainnut peliesityksellään pisteen. Boro on luokkaa laadukkaampi, mutta vieraat nauttivat päivää pidempää palautumisaikaa. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

9 Birmingham–Watford (X2)

Championship: Birmingham sai kuuden ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman putkensa päätökseen kaadettuaan Bristolin vieraissa 1–0. Watford kärsi viimeksi kotonaan 0–1-tappion Cardiffia vastaan. Vaikka peliesitys jäi odotuksista, olisi joukkue ansainnut pisteen. Watfordin kausi on sujunut alle odotusten, mutta Birminghaminkaan otteet eivät ole häikäisseet. Päivää pidemmän palautumisajan viikkokierroksen jäljiltä saava Watford ansaitsee noin 45 prosentin vierassuosikkiaseman.

10 Rotherham–Bristol C (X2)

Championship: Rotherham hävisi viimeksi tärkeän ottelun Coventryn vieraana 1–3. Loppulukemia voi pitää tarkkana kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta. Bristol kärsi kotonaan 0–1-tappion Birminghamia vastaan, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Vieraat ovat kiistatta laadukkaampi joukkue, mutta isäntien eduksi lasketaan päivää pidempi palautumisaika viikkokierrokselta. Koti- ja lepoetu tasoittavat voimasuhteita niin, että todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti.

11 Derby–Stoke (2)

Championship: Derby sai kauan kaipaamansa voiton, kun Millwall kaatui vieraissa 1–0. Tasaisiin pelitapahtumiin nähden täysi pistepotti oli kuitenkin liikaa. Stoke piti pintansa kotiottelussa Boroa vastaan, kun aikainen 1–0-johto piti loppuun saakka vieraiden laadukkaista maalipaikoista huolimatta. Pitkään kaivattu voitto nostaa Derbyn itseluottamusta, mutta töitä riittää yhä. Stoke on joukkueista laadukkaampi ja nauttii lepoetua. Vierassuosikkiasema on perusteltu.

12 Bournemouth–Huddersfield (1)

Championship: Bournemouth palasi kahden peräkkäisen pistemenetyksen jälkeen voittojen tielle, kun Barnsley kaatui vieraissa peräti 4–0. Huddersfieldin viikonloppu sujui niin ikään voitokkaasti, kun QPR kaatui kotikentällä pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Bournemouth on ansaitusti sarjan kärkisijoilla ja tasoero keskikastia miehittävään Huddersfieldin on selvä. Noin kuusi kertaa kymmenestä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

13 Luton–Preston (12)

Championship: Luton kärsi viimeksi 0–2-tappion Swansean vieraana, vaikka pystyikin pelillisesti haastamaan itseään laadukkaamman kotijoukkueen odotettua paremmin. Prestonin heikot otteet kotikentällä saivat jatkoa, kun pisteet tasattiin Wycomben kanssa 2–2. Vieraat ovat perustasoltaan luokkaa edellä, mutta isännät pääsevät otteluun päivää pidempään palautuneena. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti.