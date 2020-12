Madelene, 22, imppasi ilmapallosta ja nappasi samppanjaa auton ratissa – sai potkut

Madelene Wrightin palveluksia ei enää kaivata Charltonissa.

Englantilainen jalkapalloilija Madelene Wright, 22, joutui jättämään seuransa Charlton Athleticin julkaistuaan sosiaalisessa mediassa kaksi sopimattomiksi luokiteltua videota, kertovat useat brittilehdet ja esimerkiksi espanjalaislehti Marca. Wrightin sopimus on purettu.

Wright oli mediatietojen mukaan julkaissut Snapchatissa videon, jossa hän vetää henkeensä kaasua ilmapallosta. Toisessa videossa hän ajoi Range Roveria ja joi samalla samppanjaa.

– Seura on pettynyt käytökseen, joka ei edusta joukkueen arvoja. Pelaaja katuu ja on nyt lähtenyt seurasta. Seura haluaa tehdä selväksi, että vaikkei käytös ollut hyväksyttävää, pelaajan hyvinvointi on yhtä tärkeää meille ja hän saa tarpeen mukaan käyttää seuran tukipalveluja hyväkseen, Charlton Athletic tiedotti.

Wright ei Marcan mukaan ole ensimmäistä kertaa myrskyn silmässä kulkuneuvoihin liittyvän sisällön suhteen. Aiemmin, pelatessaan Millwallissa, hän aiheutti pahennusta videolla, jossa koiraa pideltiin auton ratin takana ikään kuin kuskina, kun auto oli liikkeessä.

Charlton pelaa Englannin toisiksi korkeimmalla sarjatasolla Championshipissa.