Vakio: Fulham jää vieraspelissä Manchester Cityn jyrän alle

Alipelattujen Manchester Unitedin, Brentfordin ja Swansean voitot kuuluvat kierroksen runkomerkkeihin.

1 Manchester C–Fulham (1)

Valioliiga: Manchester City iski viimeksi maaleja koko takkuisen alkukautensa edestä, kun Burnley kaatui 5–0. Mestarien liigassa jatkopaikkansa jo varmistanut City vieraili viikolla Portossa ja pisteet jaettiin maalittomana päättyneessä ottelussa. Cityn alkukausi on ollut etenkin tulosten valossa heikko. Epäsuotuisan varianssin lisäksi myös loukkaantumsiet ovat olleet yksi syy heikkoihin tuloksiin. Viime viikkojen aikana lasaretti on tyhjentynyt juuri sopivasti joulukuun tiheää ottelutahtia varten.

Fulhamin on ansaitusti sarjan häntäpäässä, eikä alkukauden peliesitykset ole imarrelleet sarjanousijaa. Maanantai-illan vierasottelussa Leicesteriä vastaan joukkue kuitenkin yllätti isännät 2–1, vaikka pelitapahtumien valossa Fulham ei merkittävästi paremmin esiintynytkään.

Tiistain Mestarien liigan ottelun rasituksesta on syytä laskea pieni miinus Citylle. Tasoero on kuitenkin isäntien hyväksi niin raju, että City ansaitsee kotonaan murskaavan 90 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustavan pelijakauman perusteella City jää hieman todennäköisyyttä pienemmälle kannatukselle, eikä pelivalinta kaipaa enempää perusteluja. Kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

2 West Ham–Manchester U (2)

Valioliiga: West Ham on ollut yksi alkukauden positiivisimmista yllättäjistä. Maanantai-illan kotiottelussa joukkue kohtasi toisen kauden positiivisiin yllättäjiin lukeutuvan Aston Villan, joka kaatui 2–1. Pelitapahtumien valossa voitto ei kuitenkaan ollut ansaittu, sillä Villa loi ottelun parhaat maalipaikat, ja myös loppuhetkien VAR-tuomiot toivat oman mausteensa otteluun.

Manchester United kampesi itsensä viikonloppuna 3–2-voittoon Southamptonin vieraana. Voitto oli pelitapahtumien valossa ansaittu, vaikka ratkaisumaali venyikin aina lisäajalle asti. Viikolla Mestarien liigassa United kärsi kotonaan 1–3-tappion PSG:lle ja joutuu taistelemaan UCL-jatkopaikkansa puolesta ensi viikolla Leipzigissä.

United on joukkueista noin kaksi luokkaa laadukkaampi, mutta Mestarien liigan otteluiden aiheuttama kova ottelutahti rasittaa ja pakottanee kierrättämään optimi avauskokoonpanoa lauantaina. United on rasituksesta huolimatta selkeä 45 prosentin suosikki. Vakion alustavassa pelijakaumassa vieraat ovat jäämässä vaille riittävää kannatusta, joten Unitedin voitto merkitään rohkeasti varmaksi.

3 Chelsea–Leeds U (1)

Valioliiga: Chelsea tasasi viimeksi pisteet kotonaan Spursia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa, mutta niukka voittokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Viikolla Chelsea varmisti lohkovoittonsa Mestarien liigassa, kun Sevilla kaatui vieraissa 4–0. Huhujen mukaan Chelseasta lähtökuopissa oleva Oliver Giroud iski kaikki lontoolaisten neljä osumaa!

Leeds antoi jälleen myrskyvaroituksen potentiaalistaan voittaessaan Evertonin vieraissa 1–0 ja luoden maalipaikkoja lähes kolmen maalin edestä. Leedsin osattiin odottaa olevan selvästi keskimääräistä sarjanousijaa laadukkaampi, mutta peliesitykset etenkin sitä itseään korkeammalla rankingissa olevia joukkueita vastaan ovat nostaneet arvostustasoa entisestään.

Chelsea pystyi keskiviikon UCL-murskavoitostaan huolimatta kierrättämään jonkin verran pelaajistoaan, eikä ottelun rasitus vaikuta merkittävästi viikonlopun asetelmiin. Chelsea ansaitsee lauantaina kotikentällään hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustava pelijakauma on tarkasti oikein merkitty, joten oikein pelattuun kotivoittoon tyydytään kohteessa varmana.

4 Norwich C–Sheffield W (1X)

Championship: Norwich tasasi viikonloppuna pisteet kotonaan 1–1 Coventryn kanssa. Loppulukemat olivat linjassa pelitapahtumien kanssa, mutta viimeisimmät ja erityisesti hyökkäyspäähän kohdistuneet poissaolot söivät Norwichin iskukykyä. Sama laulu jatkui viikkokierroksella, kun Lutonin vieraana tuli tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–3-tappio.

Sheffield taisteli viikolla kotipelissään Readingia vastaan tunnin ajan vajaamiehisenä ansaiten 1–1-tasapelin. Edeltävällä viikolla pisteet tasattiin kotona Stokea vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Sheffield on onnistunut hyvällä puolustuspelillään välttämään tappioita, mutta painii monen muun häntäpään joukkueen tavoin laadukkaiden maalipaikkojen luomistuskan kanssa.

Norwich on joukkueista selvästi laadukkaampi ja saanee takareisivammasta kärsineen Teemu Pukin takaisin kokoonpanoon. Isännillä riittää muitakin poissaolijoita, mutta Championshipin standardeilla laadukas pelaajamateriaali on kestänyt nämä toistaiseksi kelvollisesti. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Vakiossa isäntien kannatus on karkaamassa liian korkeaksi, mutta kotivoiton ohitus ei inspiroi. Vaihtomerkki on kuitenkin syytä asettaa kotivoittoa suojaamaan.

5 Huddersfield–QPR (12)

Championship: Huddersfield hävisi viikolla Cardiffin vieraana tylysti 0–3, ja tasoero oli loppulukemia vastaavalla tasolla. Edellisenä viikonloppuna Hudds onnistui yllättämään kotonaan Middlesbrough 3–2, mutta tuolloinkin pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin.

QPR kärsi viikolla kotonaan 1–2-tappion Bristolia vastaan, vaikka maalipaikkojen valossa lukemat olisivat voineet olla helposti vastaavat isäntien hyväksi. Edeltävällä viikolla QPR joutui puolestaan taipumaan Brentfordin vieraana 1–2-tappioon, mutta olisi ansainnut pisteen. Odotuksiin nähden laadukkaat peliesitykset eivät siis viimeisen viikon aikana ole realisoituneet Ärrien hyväksi ja sarjasijoitus voisi hyvin olla nykyistä korkeampi.

Huddersfield on laadukkaamman perustasonsa puolesta rankingissa niukasti edellä, mutta merkittävää tasoeroa joukkueiden välille on vaikea muodostaa. Isännät ansaitsevat hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa ei heittoa ole kumpaankaan suuntaan ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

6 Brentford–Blackburn (1)

Championship: Brentford voitti jo kolmannen peräkkäisen ottelunsa, kun Rotherham kaatui vieraissa 2–0. Voitto tuli pelitapahtumiin nähden ansaitusti, ja Marcus Forss onnistui maalinteossa kertaalleen. Kolme peräkkäistä voittoa ovat varmasti nostaneet joukkueen itseluottamusta, sillä kausi ei toistaiseksi missään nimessä ole sujunut odotusten mukaisesti.

Myös Blackburn jatkoi voittojen tiellä kolmannessa peräkkäisessä ottelussaan, kun kotiottelu Millwallia vastaan hoidettiin 2–1. Peliesitys jäi kuitenkin odotuksista, eikä voittoa voinut pitää ansaittuna. Blackburn on voittanut viime viikkoina otteluita heikommillakin peliesityksillä, mikä on toisaalta vain tasannut runsaasti alkukaudesta kärsittyä epäonnea.

Kumpikin joukkue olisi ansainnut toistaiseksi tuloksiaan enemmän. Luokkaa laadukkaampi Brentford on kotona hieman yli 50 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on jäämässä selvästi alle todennäköisyytensä, joten laadukkaamman kotijoukkueen voitto päästään merkkaamaan edulliseksi varmaksi.

7 Swansea–Luton (1)

Championship: Swansea kärsi viikolla 1–2-tappion Boron vieraana, vaikka olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Edeltävänä viikonloppuna tilanne oli käänteinen, kun Swansea haki täydet pisteet 1–0-voitollaan Forestin vieraana, vaikka pistejako olisi kuvannut paremmin tasaista ottelua. Isossa kuvassa Swansean kausi on sujunut vakuuttavasti ja sarjasijoitus löytyy ansaitusti kolmen parhaan joukossa.

Luton hävisi viikonloppuna Cardiffin vieraana tylysti 0–4, eikä peliesitys juuri parempaan olisi oikeuttanut. Viikolla joukkue onnistui kuitenkin kaatamaan kotona Norwichin 3–1, mutta voitto oli pelitapahtumiin nähden onnekas. Luton on raapinut alkukaudesta selvästi peliesitystensä oikeuttamaa määrää enemmän pisteitä, eikä todellisuudessa kuulu sarjan parempaan puoliskoon.

Tasoero on Swansean hyväksi selkeä ja esitykset kotikentällä ovat olleet väkeviä. Swansea lähtee otteluun noin 60 prosentin suosikkina. Vakion alustavassa pelijakaumassa isäntien kannatus on jäämässä hieman todennäköisyyttään pienemmäksi, joten kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

8 Millwall–Derby (1)

Championship: Millwall oli viikkokierroksella Blackburnin vieraana lähellä kauden yhdeksännettä tasapeliään, mutta isännät veivät lopulta pisteet lisäajan voittomaalillaan 2–1. Tappio tuli kuitenkin vastoin pelitapahtumia, sillä maalipaikat jakautuivat Millwallin hyväksi.

Viikkokierroksen kotiottelu sarjanousija Coventrya vastaan tarjosi jälleen otollisen tilaisuuden kauden toisen voittoon, mutta tuloksena oli 1–1-tasapeli vaisun peliesityksen päätteeksi. Valmentajavaihdoksesta on kulunut neljä kierrosta, eikä kaivattua voittoa ole tullut helpohkosta otteluohjelmasta huolimatta. Nykyisellä pistetahdilla Derbyn putoaminen on jo ennen joulua todennäköisempää kuin sarjapaikan säilyttäminen.

Millwallia on syytä pitää alkukauden esitysten perusteella hieman laadukkaampana joukkueena, mutta vieraat nauttivat lepoetua. Viikkokierros toi jälleen lunta Derbyn tupaan ja itseluottamus alkaa romuttumaan. Millwall ansaitsee kotonaan noin 47 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustavan pelijakauman perusteella isäntien oikein pelattu voitto merkitään kohteessa varmaksi.

9 Watford–Cardiff C (X2)

Championship: Watfordin peliesityksissä riittää vaihtelua. Edeltävänä viikonloppuna kaatui kotikentällä Preston pelillisesti vahvalla esityksellä 4–1, mutta viikkokierroksella Forestin vieraana joukkue ei todella vaatimattomalla peliesityksellä maalittomaan tasapeliin. Tappiot on pystytty välttämään kelvollisella puolustuspelillä, mutta laadukkaiden maalipaikkojen luomisessa on nähty useassa otteluissa rimanalituksia.

Cardiff jatkoi vahvoja otteitaan kaataessaan viikolla kotonaan Huddersfieldin 3–0. Viikonloppuna murkattiin puolestaan Luton 4–0. Cardiffin koneen käynnistymistä onkin saatu odottaa koko syksy, joten joko nyt joukkue alkaisi lunastaa ennen kauden alkua asetettuja odotuksia? Positiivista oli myös täksi kaudeksi Wiganista hankitun Kiefer Mooren onnistuminen maalinteossa Lutonia vastaan kertaalleen ja viikolla Huddsia vastaan kahdesti.

Watford on joukkueista hieman laadukkaampi, vaikka peliesitysten taso ei ole täysin vastannut odotuksia. Vieraat saavat etua päivää pidemmästä palautumisajasta ja ovat olleet niukasti toteutuneita tuloksiaan parempia. Kotivoitolle maltillinen 47 prosentin todennäköisyys. Vakion alustavassa pelijakaumassa isännät ovat keräämässä liikaa peliä puoleensa. Pelivalinta kohdistuu hyviä peliesityksiä alle saaneeseen ja paremmin viikkokierroksen jäljiltä palautuneeseen Cardiffiin.

10 Preston–Wycombe (1)

Championship: Preston käsitteli edeltävänä viikonloppuna kärsityn ruman 1–4-tappion Watfordin vieraana ripeästi, kun viikkokierroksen vierasottelusta Bournemouthia vastaan tuomisina oli komea 3–2-voitto. Niukka voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu ja peliesitys odotettua laadukkaampi Prestonin lähdettyä otteluun selkeänä altavastaajana.

Wycomben kolmessa peräkkäisessä ottelussa jatkunut tasapelipisteiden raapiminen tuli viikolla päätökseen, kun kotiottelu Stokea vastaan hävittiin 0–1. Tappio oli myös vieraiden hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden looginen.

Tasoero on laadukkaamman Prestonin hyväksi selkeä ja etua tarjoaa myös päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä. Kotivoitto toteutuu noin 57 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

11 Stoke–Middlesbrough (1X)

Championship: Stoke palasi viikkokierroksella voittokantaan, kun vierasottelu Wycombea vastaan hoidettiin rutiininomaisesti 1–0. Kahdessa edeltävässä ottelussa voitoitta jääneelle Stokelle voitto tasapainoisella peliesityksellä sarjanousijaa vastaan toimii varmasti hyvänä valmistautumisena ja itseluottamuksen nostattajana viikonlopun tärkeää Middlesbrough-ottelua ajatellen.

Viikkokierros oli voitokas myös Middlesbroughlle, kun tärkeä kotiottelu Swanseaa vastaan hoidettiin 2–1. Nousukarsintapaikoista kamppailevien joukkueiden välinen oli kuitenkin todella tasainen kamppailu, ja pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia kotivoittoa paremmin.

Boro on toistaiseksi esiintynyt isäntiä laadukkaammin ja on ennen viikonlopun kohtaamista rankingissa niukasti edellä. Asetelmat ovat todella tasaiset ja ottelu on maaliodottamaltaan yksi viikonlopun maltillisimmista. Stoke ansaitsee kotiedun turvin marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman. Myös Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautumassa tarkasti kaikkien tulosvaihtoehtojen osalta, ja runsas rastitus on enemmän kuin paikallaan.

12 Bristol C–Birmingham (X2)

Championship: Bristol haki viikolla 2–1-vierasvoiton QPR:stä, vaikka maalipaikkojen valossa loppulukemat olisivat kuuluneet olla vähintään vastaavalla marginaalilla isäntien hyväksi. Viikonloppuna onni ei sentään ollut Bristolille yhtä myötäinen, kun joukkue kärsi Readingin vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–3-tappion. Myös koko kuluvaa kautta tarkastellessa varianssi on ollut Bristolille suotuisa, ja ennen pitkää paluu keskiarvoon hilaa joukkueen sarjataulukossa tämänhetkistä sijoitusta alemmas.

Birmingham kärsi viikolla 1–2-tappion kotikentällään Barnsleylle. Johtoasema lipesi toisella jaksolla käsistä ja tuloksena oli pelitapahtumiinkin nähden niukka, mutta ansaittu tappio. Laadukkaiden maalipaikkojen luominen tuottaa tuskaa ja edellisestä voitosta on ehtinyt kulua jo kuukauden päivät.

Joukkueiden välinen tasoero on pienempi kuin sarjataulukko antaa ymmärtää. Vieraiden hyökkäyspelaaminen on varsin nihkeää, mutta hieman sarjan keskiarvoa paremmin tilkitty puolustuslinja antaa mahdollisuuden onnistumisiin. Bristol ansaitsee kotonaan maltillisen 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on hieman todennäköisyyttään korkeampi ja kotivoitto asettaankin tylysti ohituskaistalle.

13 Coventry C–Rotherham (12)

Championship: Coventry venytti tappiottomien otteluidensa sarjan jo neljään, kun viikkokierroksella pisteet jaettiin Derbyn vieraana 1–1. Pisteen tuonut tasoitusmaali syntyi vasta lisäajalla, mutta pelitapahtumiin nähden ansaitusti. Myös edeltävän viikonlopun peliesitys poissaoloista kärsinyttä Norwichia vastaan oli odotettua laadukkaampi.

Rotherham joutui viikolla nöyrtymään 0–2-tappioon kotikentällään Brentfordia vastaan. Viikonlopun peliesitys 2–2-tasapelissä Bournemouthia vastaan ylitti odotukset. Neljä edellistä ottelua on edetty voitoitta, mutta myös otteluohjelma on ollut poikkeuksellisen haastava.

Sarjanousijoiden välinen pienten marginaalien kohtaaminen. Isännät ansaitsevat kotiedun turvin niukan 40 prosentin suosikkiaseman. Vahva kannanotto kummankaan joukkueen puolesta ei tasaisessa ottelussa inspiroi, kun vakion alustavat peliprosentit ovat kohdallaan. Runsas rastitus on päätöskohteessa paikallaan.