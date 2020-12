Kuva nurmelle vajonneesta tähti­pelaajasta kertoo kaiken – skotit musertuivat Suomi-tappiosta: ”Tämä on järkyttävää”

Erin Cuthbert oli poissa tolaltaan, kun Helmarit haki vierasvoiton Edinburghista.

Skotlannin pelaajat olivat tyrmistyneitä, kun Suomen jalkapallomaajoukkue haki EM-karsinnoissa eilen 1–0 vierasvoiton Edinburghista. Suomen maalin teki lisäajalla Amanda Rantanen. Tappio tiesi sitä, ettei viime vuoden MM-kävijä Skotlanti voi päästä EM-kisoihin.

Skotlannin tähtipelaaja, lontoolaisjoukkue Chelseaa edustava Erin Cuthbert vajosi nurmen pintaan, kun pallo oli mennyt maaliin Rantasen kasvoista.

Erin Cuthbert polvistui maahan Suomen juhliessa voittomaalia taustalla.­

Cuthbert sai lohdutusta joukkuetoveriltaan...­

... muttei halunnut laskea paitaa silmiltään.­

Manchester Cityn Caroline Weir jakoi Cuthbertin tuskan.

– Tämä on järkyttävää. Mielestäni olimme parempi joukkue tänään. Meillä oli paikkoja tehdä maali, muttemme osuneet. Tiesimme, mikä ottelun merkitys oli. Hävisimme viime hetken maalilla. Olemme musertuneita. Ei ole kivaa olla nyt pukuhuoneessa, Weir kertoi Skotlannin maajoukkueen Twitter-tilillä.

– Tämä on karvas pettymys. Jokainen, joka tuntee jalkapalloa ja katsoi pelin tietää, että meidän olisi pitänyt voittaa, kommentoi puolestaan BBC:lle Skotlannin apuvalmentaja Andy Thomson.

Helmarien riemua skottien synkistely ei painanut. He ottivat kentällä riehakkaan yhteiskuvan.

Helmarit juhli voittoa tyhkällä Easter Roadin stadionilla myöhään tiistai-iltana.­

Kahden peräkkäisen Skotlanti-voiton jäljiltä Suomella on loistavat mahdollisuudet päästä vuoden 2022 EM-kisoihin. Kun kaksi ottelua on jäljellä, Suomi on tasapisteissä Portugalin kanssa lohkonsa kärjessä.

Suomi pääsee joko kisoihin suoraan tai etenee vielä pudotuspelikierrokselle, jossa on jaossa kisapaikka kahden osaottelun jälkeen.