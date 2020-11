Kolme brittien torpedoa tappoi yli 300 argentiinalaista – Diego Maradona järjesti suloisen koston

Vuonna 1986 Meksikossa pelattiin maailman kuuluisin jalkapallo-ottelu Englannin ja Argentiinan kesken. Edes Diego Maradonan kuolema ei saanut brittejä antamaan sen lopputulosta anteeksi.

2. toukokuuta 1982 brittiläinen sukellusvene Conqueror oli varjostanut argentiinalaista risteilijää General Belgranoa jo kaksi päivää. Sotalaiva liikkui brittien Falklandin saarten ympärille julistaman sotavyöhykkeen ulkopuolella, mutta silti kiusaus iskeä oli kova.

Conqueror oli moderni ydinkäyttöinen sukellusvene. General Belgrano oli ikivanha. Se oli alun perin Yhdysvaltain armeijan kevyt risteilijä Phoenix, joka oli selvinnyt Pearl Harbourin pommituksesta. Argentiinan laivasto oli kuitenkin ylpeä aluksestaan, joka oli nimetty maan lipunkin suunnitelleen kansallissankarin mukaan. Mutta Conqueria vastaan sillä ei olisi mitään mahdollisuuksia.

Päätöksen teki pääministeri Margaret Thatcher. Noin neljältä iltapäivällä Conqueror laukaisi kolme torpedoa, joista kaksi osui General Belgranoon. Räjähdys saattoi tappaa heti yli 200 miestä laivalla. 20 minuutin kuluttua kapteeni Héctor Bonzo määräsi eloon jääneet jättämään uppoavan aluksen.

General Belgrano oli entinen Yhdysvaltain sotalaiva Phoenix. Se selvisi Pearl Harbourista, mutta ei brittitorpedoista.­

Kaikkiaan henkensä menetti 323 miestä. Se vastasi lähes puolta Argentiinan tappiosta koko sodassa. Sitä käytiin vielä yli kuukausi ennen kuin Argentiina luovutti.

Se merkitsi Argentiinan sotaan vieneen sotilasdiktatuurin romahdusta. Britannian voitto takasi sen, että Margaret Thatcher ei jäänyt yhden kauden pääministeriksi.

Argentiinalaisia sotilaita Falklandin sodassa. Heillä ei ollut mahdollisuutta Britannian sotakonetta vastaan.­

Katsomojen viha

Ricardo Villa ja Osvaldo Ardiles olivat odottaneet vuoden 1982 Englannin FA Cupin finaalia. Edellisvuonna he olivat kuuluneet Tottenhamin Cup-voiton sankarijoukkueeseen, ja nyt sama kunnia olisi ollut mahdollista uusia.

Sota pilasi tuon unelman. Vierasjoukkueiden kannattajien, ja omienkin, raivo kohdistui argentiinalaisiin. Ardiles palasi nopeasti kotimaahan.

– Se oli elämäni pahimpia hetkiä. Kaksi maata, joita rakastin, sotivat keskenään, Ardiles sanoi myöhemmin.

Tottenhamin manageri Keith Burkinshaw värväsi argentiinalaiset Ricardo Villan ja Osvaldo Ardilesin vuoden 1978 maailmanmestaruusjoukkueesta. He olivat Tottenhamin suosikkeja ennen Falklandin sotaa.­

Villan puolison synnytys oli lähellä ja hän jäi Lontooseen. Kun tytär syntyi, tämä sai sairaalassa oman huoneen, jotta vauvan kimppuun ei käytäisi.

Villa katsoi ottelun televisiosta. Samana päivänä Argentiinan ilmavoimat upotti brittien sota-alus Ardentin ja surmasi yli 20 merisotilasta. Tottenham lähetti Villan kotiovelle turvamiehen.

Villa antoi argentiinalaiselle radioasemalle puhelinhaastattelun, jossa hän toivoi pikaista rauhaa. Vihastunut haastattelija antoi ymmärtää, että jalkapalloilija oli maanpetturi.

Argentiinalaiset yrittivät torjua britit, joiden laivasto ja lentokoneet olivat ylivoimaisia.­

Argentiinan kunnia

Villa ja Ardiles olivat mukana Argentiinan maajoukkueessa, kun se otti mestaruuden kotikisoissaan vuonna 1978.

Kisojen myöntäminen sotilasdiktatuurille oli ollut kaikkien aikojen urheiluskandaaleja. Niillä vietiin huomiota toisinajattelijoiden katoamisista ja murhista. Argentiinan diktatuuri oli tuon ajan Etelä-Amerikan tyrannioista verisin. Kisat järjestettiin, vaikka maa oli talouskurimuksessa.

Loppuotteluun pääsyä avitti väitetty sopupeli Perun kanssa. Finaalissa Argentiina voitti Hollannin. Argentiinalaisia ottelu innosti niin, että kerrotaan poliittisten vankien ja heidän kiduttajiensa katsoneen sitä yhdessä. Aamulla kiduttajat jatkoivat työtään.

Argentiinalaisille kerrottiin loistavista voitoista, kun heidän armeijansa oli hätää kärsimässä.­

Vuonna 1978 nuori Diego Maradona oli jo pelannut maajoukkueessa. Valmentaja César Menotti kuitenkin piti 17-vuotiasta liian nuorena MM-kisoihin.

Vuonna 1982 MM-kisat pelattiin Espanjassa. Ne alkoivat päivää ennen Falklandin sodan päättymistä.

Argentiina oli hallitsevana maailmanmestarina itseoikeutetusti mukana. Britanniassa harkittiin, että kisoihin päässeet Englanti, Pohjois-Irlanti ja Skotlanti jäisivät kotiin. Päädyttiin kuitenkin siihen, että tämä antaisi Argentiinalle propagandavoiton.

Englanti ja Argentiina eivät joutuneet pelaamaan vastakkain kisoissa, jotka Brasilia voitti. Maradonalle ne olivat ensimmäiset MM-kisat.

Samana syksynä hän siirtyi Barcelonaan ja sieltä Napoliin, jossa Maradonasta tuli todellinen tähti. Vuoden 1986 MM-kisoissa Meksikossa hänestä tehtiin Argentiinan kapteeni.

Hyvitys

22. kesäkuuta 1986 Argentiina oli hallinnut puolivälierän ensimmäistä puoliaikaa Englantia vastaan. Maradona loisti tilanteiden järjestäjänä. Maaleja Argentiina ei kuitenkaan pystynyt tekemään, sillä Englannin maalivahti Peter Shilton oli tarkkana.

Toisen puoliajan kuudennella minuutilla Maradona pääsi itse vastakkain Shiltonin kanssa. Hypätessään Maradona nosti kättään ja löi pallon sillä maaliin. Hän huusi joukkuetovereitaan halaamaan ja juhlimaan, koska uskoi, että se hämmentäisi erotuomaria. Englantilaisten kauhuksi temppu onnistui. VAR-järjestelmiä ei tunnettu.

– Tiesin kyllä tehneeni sen kädelläni. En ollut suunnitellut sitä. Mutta se tapahtui niin nopeasti, että linjatuomari ei nähnyt, Maradona kertoi viime vuonna valmistuneessa dokumentissa.

Diego Maradona tekee ”maailman hienomman maalin” Englannin verkkoon sivuutettuaan Peter Shiltonin.­

Maailma siunaili television ääressä neljä minuuttia. Sitten Maradona muuttui huijarista sankariksi. Maradona ohitti neljä Englannin pelaajaa, yhden kahdesti. Sitten hän jallitti vielä Shiltonin ja teki maalin.

Voit katsoa maalin alla olevasta, Bleacher Reportin jakamasta videosta.

Muistelmissaan hän väitti aikoneensa syöttää.

– Mutta minulla ei ollut tilaa, joten minun piti jatkaa ja viimeistellä se itse, Maradona kertoi.

Kesäkuun 22. päivä 1986 oli Maradonan uran huipentuma.­

Gary Lineker teki vielä maalin Englannille, mutta toista se ei saanut.

Dokumenttielokuvassa Maradona vertasi ottelua sotaan.

– Tuntui kuin olisimme saaneet symbolisen hyvityksen Englannilta.

Maradona sanoi myös, että sotilasjuntta oli yllättänyt argentiinalaiset viemällä maan sotaan, ja että heille oli valehdeltu tuolloin.

Argentiinan piti vielä voittaa Belgia päästäkseen loppuotteluun, jossa se löi Länsi-Saksan. Mutta tämä oli oikeastaan sivuseikka. Vuosisadan jalkapallo-ottelu oli jo pelattu ja se oli Englanti vastaan Argentiina vuonna 1986.

Argentiina juhlii maailmanmestaruuttaan voitettuaan Hollannin vuonna 1986. Tärkein ottelu oli pelattu jo aiemmin.­

Englanti ei anna anteeksi

Maailman kaikkien aikojen jalkapalloilijan paikasta kilpailevat vain Maradona ja Brasilian Pelé. Maradonan kuolema keskiviikkona herätti laajaa surua kautta maailman.

Mutta tuntuu siltä, että Englanti ei ole antanut hänelle anteeksi.

71-vuotias Peter Shilton ei koskaan enää suostunut tapaamaan Maradonaa. Hänen mielestään tämä ei koskaan pahoitellut kädellä tekemään maalia tarpeeksi. Maradona vitsaili, että maalin teki ”Jumalan käsi”. Tämä ärsytti maalivahtia.

– Se ei ollut oikein. Se näyttää siltä, että hänessä oli suuruus, mutta surullisesti ei urheiluhenkeä, Shilton sanoi Maradonan kuoleman jälkeen.

Shilton uskoo, että ilman ensimmäistä maaliaan ottelussa Maradona ei olisi tehnyt toistakaan. Hän tähdensi, että pitää Maradonaa joka tapauksessa suurimpana kohtaamanaan pelaajana.

Torstaina brittilehdet näyttivät, että niissäkin on katkeruutta jäljellä. Monet valitsivat kuvan juuri hetkeltä, jolloin Maradona tekee maalin kädellään kesäkuussa 1986.

Daily Starin otsikko kuului: ”Missä VAR oli kun sitä eniten tarvittiin”. Sanaleikki on selvä, kun englannin kielessä war tarkoittaa sotaa. Lehti myös toivotti Maradonan ”Jumalan käsiin”. Saman teki moni muukin brittilehti.

Takaraivoissa Falklandin sota jatkuu vielä 34 vuoden jälkeen.

Lähteet: BBC, Four Four Two, the Sportsman, the Sun, Asif Kapadia: Diego Maradona (dokumenttielokuva).