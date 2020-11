Buenos Airesissa asuva Jali Wahlsten kertoo kotikaupunkinsa surusta – pohtii, miten koronarajoitukset vaikuttavat Maradonan hautajaisiin

Buenos Airesissa asuva ex-liigakiekkoilija Jali Wahlsten kertoi Ilta-Sanomille argentiinalaisten maansurusta.

Viisi vuotta Buenos Airesissa asunut Jali Wahlsten kertoo, miten Argentiinassa on suhtauduttu maansurun aiheuttaneeseen uutiseen Diego Maradonan kuolemasta. Kuvassa ihmiset tuomassa kukkia ja muistoesineitä kentälle, jolla Maradona aloitti lapsena jalkapallon pelaamisen.­

Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa asuvan suomalaisen Jali Wahlstenin televisio oli aivan sattumalta päällä keskiviikkona puolen päivän aikoihin.

Televisioruutuun ilmestyi uutinen Diego Armando Maradonan kuolemasta.

– Ei voisi olla isompaa uutista tässä maassa. Sen jälkeen ei ole mitään muuta uutisoitu, ja tätä Maradona-ohjelmaa varmasti tulee ”non-stoppina” vielä pitkään, Wahlsten arvelee.

Kun Ilta-Sanomat tavoitti Wahlstenin puhelimeen, pyöri televisiossa juuri Argentiinan presidentin Alberto Fernándezin puhe.

– En pysty itse kuvitteleman tunnetumpaa argentiinalaista henkilöä. Toki nykyisin esimerkiksi Lionel Messi on todellinen supertähti, mutta Maradonassa on vielä enemmän symboliikkaa. Hän symbolisoi sellaista argentiinalaista fiilistä ja henkilöä, joka laittoi kaikkensa likoon.

Argentiinassa alkaa torstaina kolmen päivän suruaika Diego Maradonan kuoleman johdosta.­

Wahlsten, 57, pelasi jääkiekkourallaan TPS:n ja Jokerien väreissä. Jokereissa hän voitti kaksi Suomen mestaruuttakin.

Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi valmistunut Wahlsten asui vuonna 1994 päättyneen kiekkouransa jälkeen parikymmentä vuotta Lontoossa ennen muuttoa Buenos Airesiin viitisen vuotta sitten.

Kulttuurituottaja Jali Wahlsten kuvattuna Buenos Airesin Finlandia Hallissa vuonna 2017.­

Vuoden 1986 jalkapallon MM-kisoissa Argentiina voitti kultaa Maradonan johdolla. ”El Diego” iski Englannin verkkoon puolivälierissä kaksi ikimuistoista maalia. Maiden välit olivat äärimmäisen kireät etenkin vuoden 1982 Falklandin sodan takia.

– Maradona osui oikeaan sukupolveen ja oli oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Hän on käsittämättömän iso hahmo argentiinalaisille, ja on saanut siksi kaikki huonotkin asiat ja virheensä anteeksi, Wahlsten kuvailee.

Diego Maradona harhautteli Englannin pelaajia MM-kisojen puolivälierässä Meksikossa 1986. Ottelu päättyi 2–1 Maradonan iskettyä Argentiinan osumat.­

Maradona syntyi 30. lokakuuta 1960 ja vietti lapsuutensa vaatimattomissa oloissa Villa Fioritossa, Buenos Airesin laitamilla.

– Tämä asettuu kontekstiin, kun tiedän, millaiselta seudulta Maradona oli kotoisin. Voisi sanoa, että savilattia ja vähän peltiä kattona. Nousu sieltä maailmanmaineeseen korosti sitä symbolista roolia, jonka hän sai, Wahlsten pohtii.

Kulttuurituottajana ja muun muassa erilaisten taideprojektien parissa työskennellyt Wahlsten pitää Buenos Airesia kotikaupunkinaan. Hän odottaa mielenkiinnolla, millaisia seuraavat päivät maata kohdanneen tragedian jälkeen ovat.

Kansallissankarin kunniaksi maahan julistettiin jo keskiviikkona kolmen päivän suruaika.

– Täällä hautajaiset järjestetään yleensä jo kuolemaa seuraavana päivänä. Se on nopea prosessi. Kiintoisaa nähdä, miten tilanne elää tästä eteenpäin, Wahlsten sanoo.

Väkijoukko kunnioittaa Diego Maradonan muistoa.­

Oman vivahteensa tuo koronapandemia. Nähdäänkö Maradonan kunniaksi suurta hautajaissaattuetta ja kaduilla suosiotaan osoittavia ihmisjoukkoja?

– Virallisesti koronarajoitukset vaikuttavat. Esimerkiksi ravintolat ovat voineet avata ovensa kunhan turvaväleistä huolehditaan, mutta yleisötilaisuuksia ei saa olla. Tällä pallonpuoliskolla mennään kesää kohti ja ihmiset haluavat olla ulkona. Käyttäytyminen on rennompaa, vaikka tartuntalukemat ovat edelleen huolestuttavia suhteessa väkilukuun, Wahlsten tietää.

Maradona poseerasi 11. marraskuuta tiettävästi viimeisessä hänestä otetussa valokuvassa yhdessä henkilökohtainen lääkärinsä, neurokirurgi Leopoldo Luquen kanssa.

Luque oli leikannut Maradonan, joka oli viety kiireellisesti sairaalaan 3. marraskuuta aivoissa havaitun verenvuoden takia.

– Tietojen mukaan Maradona oli toipumassa operaatiosta. Hänen lääkärinsa kommentoi, että ”Diego on ok, mutta ainoa ongelma on olla Maradona”, Wahlsten hymähtää.

– Se superhahmon rooli, joka vain jatkui, oli varmasti aikamoista.