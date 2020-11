Diego Maradonan viimeiset hetket – legendan voinnissa tapahtuneet muutokset saivat läheiset huolestumaan

Maradonan sydän pysähtyi.

Diego Armando Maradona heräsi keskiviikkona tavalliseen tapaan kotonaan Buenos Airesissa Argentiinassa. Koti sijaitsi Tigren kaupunginosassa.

Maradona oli toipumassa leikkauksesta. Hänen aamurutiineihinsa kuului ottaa lääkkeet ja mennä sitten lepäämään.

Niin hän teki nytkin.

Sängyssä maatessaan Maradona tunsi sydänkipuja ja huusi apua. Talossa oli hänen avustajiaan.

He hälyttivät paikalle ambulanssin. Kolme ambulanssia tuli paikalle. Maradonaa yritettiin elvyttää, mutta mitään ei ollut tehtävissä.

Maradonan sydän oli pysähtynyt.

Lokakuun lopussa Maradona oli täyttänyt 60 vuotta. Hän antoi tuolloin uransa viimeisen haastattelun.

– Välillä kysyn itseltäni, rakastavatko ihmiset minua edelleen, Maradona tilitti argentiinalaiselle Clarín-lehdelle.

Koronan takia Maradona oli pysytellyt kesästä lähtien kotioloissa. Maradona oli tottunut olemaan ihmisten ympäröimänä, mutta koronan takia hän joutui eroon muista.

Liikunnan puutteen ja eristäytymisen takia Maradonan kunto ja mieliala heikkenivät karanteenin aikana.

Hänen läheisensä olivat huolissaan. Maradona ei syönyt kunnolla ja hän oli masentunut. Syntymäpäivät huolestuttivat läheisiä.

Syntymäpäivänä oli jalkapallo-ottelu, jonka yhteydessä oli tarkoitus paljastaa kansallissankarin muistolaatta.

Maradonan lanko ja uskottu Maxi Pomargo varoitti, ettei Maradona näytä hyväkuntoiselta.

Maradona lähti stadionille. Hän seurasi peliä kentän reunalta. Hän istui penkillä, joka oli sijoitettu jalkapallojoukkueen penkin viereen.

Hän jaksoi seurata ottelua sen ensimmäisen puoliajan.

Koko ottelu olisi ollut yhtä juhlaa Maradonalle. Hänen suosikkijoukkueensa Gimnasia voitti Patronaton maalein 3–0.

Diego Maradona kuoli kotona Buenos Airesissa, Tigren kaupunginosassa. Alueelle saapui surijoita. Poliisi tuli valvomaan aluetta.­

Syntymäpäivien jälkeen Maradonan vointi heikkeni. Marraskuun alussa Maradona hakeutui tutkimuksiin Ipensan yksityisklinikkaan La Plataan, Buenos Airesin eteläpuolelle.

– Hän ei voi psyykkisesti hyvin ja se vaikuttaa hänen fyysiseen vointiinsa, klinikan lääkäri Leopodo Luque kertoi lehdistössä.

Maradonalla ei ollut Luquen mielestä tarpeeksi voimia ja syntymäpäiväjuhlat pahensivat tilannetta.

Kansallissankarilla oli klinikalla tavallinen huone. Lääkäri Luquen mukaan hän saattoi milloin tahansa palata kotiinsa.

Maradona kärsi anemiasta, nestehukasta ja masennuksesta. Hän oli kymmenen päivää tutkimuksissa klinikalla.

Tutkimuksissa Maradonalla todettiin olevan verenhyytymä aivoissa. Hänet vietiin kiireellisesti Olivos-klinikalle leikattavaksi.

Diego Maradona hakeutui marraskuussa hoitoon klinikkaan, jossa häntä hoiti Leopoldo Luque.­

Matkaa klinikalle oli yli 70 kilometriä. Matkan aikana Maradona sai nähdä viimeisen kerran, miten palavasti jalkapallon kannattajat häntä tukivat. Ihailijat odottivat Maradonaa klinikoiden ulkopuolella.

Klinikalta Maradona palasi kotiinsa toipumaan. Hän ehti olla kotonaan pari päivää. Sitten sydän petti.

Paikalla ei ollut Maradonan perheenjäseniä.

Poliisi vartioi Diego Maradonan kotitaloa Buenos Airesissa.­

Argentiinalaisen tv-toimittajan Jorge Rialin mukaan Maradonan luona olivat viimeisillä hetkillä läsnä hänen hoitajansa ja kuntouttajansa.

Kun he huomasivat, että Maradona oli saanut kohtauksen, he hälyttivät paikalle naapurin. Sitten he yrittivät elvyttää jalkapallolegendaa.

Elvytys ei onnistunut.

Maradona kuoli keskiviikkona hieman ennen kello 13.

Lähteet: Claríon, AS.com, El Tribuno, Quepasaweb