Italialainen oikeusistuin vahvisti vuonna 1995, että Maradona on vuonna 1986 syntyneen Diego Armando Maradona Sinagra Jr:n isä. Lapsen äiti on italialainen laulaja Cristina Sinagra. Diego Jr yritti luoda jalkapallouraa isänsä jalanjäljissä, mutta on pelannut pääasiassa vain Italian alasarjoissa.­