Supertähti kuiskasi Skylerin, 20, korvaan hyytävät sanat – näin unelmien työharjoittelusta tuli pitkä painajainen

Yhdysvaltalaisnainen kertoi yksityiskohtaisesti, kuinka huippupelaaja ahdisteli häntä. Pelaaja – espanjalaistähti David Villa – on kiistänyt syytökset.

David Villa on kiistänyt Skyler Badillon esittämät syytökset seksuaalisesta ahdistelusta.­

Skyler Badillo sai vuonna 2018 unelmiensa harjoittelupaikan. Fysiikkavalmennukseen sekä urheiluvammojen hoitoon ja urheilufysioterapiaan keskittynyttä terveydenhoitoalaa opiskellut nuori yhdysvaltalaisnainen pääsi harjoittelijana osaksi jalkapallon MLS-liigassa pelanneen New York City FC:n lääkintätiimiä.

Hän oli tuolloin 20-vuotias, ja harjoittelupaikkaa vaadittiin hänen korkeakoulututkintonsa viimeistelemiseen. Badillo työskenteli NYCFC:n lääkintätiimiä johtavan Kevin Christenin ja harjoittelijoita ohjaavan Melvyn Pamplonan alaisena.

Harjoittelusta muodostui painajainen.

Heinäkuussa Skyler B. -nimimerkillä sosiaalisessa mediassa esiintynyt Badillo kirjoitti Twitterissä, että häntä oltiin ahdisteltu seksuaalisesti harjoittelupaikassaan New York City FC:ssä.

– Luulin saavani elämäni mahdollisuuden harjoittelupaikkani kautta. Mutta sainkin David Villan, joka kosketteli minua joka vitun päivä. Se oli pomoistani loistavaa huumorimateriaalia, Badillo kirjoitti tuolloin.

Twiiteistä nousi iso kohu. Euroopan suurseuroissa, muun muassa FC Barcelonassa ja Valenciassa, pitkän uran tehnyt espanjalaishyökkääjä David Villa oli joukkueen suurin tähti, Espanjan paidassa maailmanmestaruuden voittanut pelaajasuuruus. Hän kiisti kaikki syytökset. Seura teki puolestaan selvityksen asiasta. Julkaisemassaan tiedotteessa se myönsi häirintää tapahtuneen ja lupasi muuttaa työilmapiiriään. Jo seuran jättänyttä David Villaa NYCFC ei tiedotteessaan nimennyt.

Toukokuusta 2018 lokakuuhun 2019 New York City FC:n harjoittelijana toiminut Skyler Badillo on nyt avautunut kokemastaan omalla nimellään ja kasvoillaan. Hän kertoo arvostetun urheilumedian The Athleticin tuoreessa artikkelissa (juttu maksumuurin takana) yksityiskohtaisesti kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä ja NYCFC:n ahdistavasta työkulttuurista.

Hän kertoi olleensa tottunut työskentelemään miesvaltaisella alalla ja urheilun parissa. Hän osasi siis odottaa vitsailua ja ronskiakin huumoria. Hyvin pian kävi kuitenkin selväksi, että kyseisessä harjoittelupaikassa ylitettiin rajat – eikä ainoastaan David Villan osalta.

Badillon mukaan hänestä tuli hyvin pian esimiestensä Kevin Christenin ja Melvyn Pamplonan seksististen vitsien ja seksuaalisen ahdistelun kohde. Badillo sai muun muassa kuulla muilta harjoittelijoilta, että kyseinen kaksikko oli lyönyt vetoa siitä, kumpi heistä harrastaisi ensin seksiä hänen kanssaan.

The Athleticin mukaan Pamplona kieltäytyi haastattelusta. Christen ei vastannut haastattelupyyntöön.

David Villa puolestaan kiisti edustajansa välityksellä Badillon syytökset, joita hän esitti artikkelissa.

– Hän (Villa) nousi ylös, käveli taakseni, laittoi kätensä lanteilleni, työnsi minua tasoa vasten ja kuiskasi korvaani, että minun ”pitäisi olla varovainen miesten kanssa”, Badillo muisteli erästä tapausta.

Badillon mukaan hänen esimiehensä tiesivät David Villan epäasiallisesta käytöksestä. Monesti he olivat paikalla, kun pelaaja lähenteli ja kosketteli Badilloa. Seksuaalinen ahdistelu oli jopa niin yleistä, että siitä tuli yleinen vitsailun aihe seuran sisällä. Badillon mukaan Christen ja Pamplona vitsailivat usein, että hän vielä haastaisi Villan oikeuteen.

– Kevin kertoi minulle, että sitten kun haastaisin Davidin oikeuteen, hän olisi minun todistajani, Badillo sanoi.

Badillon mukaan Villan ahdistelu oli jatkuvaa, sekä sanallista että fyysistä lähentelyä. Pelaaja muun muassa kertoi jatkuvasti rakastavansa Badilloa. Samaan aikaan naisen piti välillä olla läheisessä kontaktissa pelaajaan työnsä vuoksi, esimerkiksi hoitaa tämän pohkeita.

– Se ei ole mitenkään kovin hauskaa, kun joku ahdistelee seksuaalisesti, Badillo totesi The Athleticille.

The Athletic kertoo artikkelissaan saaneensa vahvistuksia Badillon kertomista tapahtumista paikalla olleilta pelaajilta. Sivusto on myös nähnyt Badillon ystävilleen lähettämiä viestejä, joissa nainen kertoi Villan ahdistelusta.

Badillo kertoo, että hän teki kaikkensa vältelläkseen Villaa, Christeniä ja Pamplonaa. Hän myös varoi muuttamasta ulkonäköään, ettei saisi seksuaalissävytteisiä kommentteja.

Yhden tapauksen jälkeen Badillo sopi esimiestensä kanssa, ettei hän enää olisi mukana David Villan hoidossa. Tämä sopimus ei kuitenkaan kestänyt kauaa. Koska David Villa oli joukkueen supertähti, asialle ei voinut tehdä mitään, Badillolle todettiin rivien välistä.

Villa jätti seuran lokakuussa 2018. Badillo jatkoi harjoitteluaan, sillä hän halusi saada suoritettua vaaditut harjoittelutunnit. Vaikka Villa oli poissa, vitsailu jatkui.

Hän päätti harjoittelunsa lokakuussa 2019, valmistui koulusta – ja kokemuksiensa vuoksi päätyi kyseenalaistamaan koko uravalintaansa.

Kun Badillo heinäkuussa 2020 lähetti kohua aiheuttaneet twiittinsä, hän päätyi uhkailun kohteeksi. Hänen kertomansa kyseenalaistettiin, häntä syytettiin valehtelijaksi ja hänen epäiltiin olevan rahan ja julkisuuden perässä.

Badillo kertoi The Athleticille, että hän oli kieltäytynyt New York City FC:n tarjoamasta rahallisesta korvauksesta. Hän toivoo, että asiasta puhuminen julkisesti auttaa muita ahdistelun kohteeksi joutuneita ymmärtämään, etteivät he ole yksin.

David Villa, 38, pelasi NYCFC:ssä vuosina 2014–2018. Hän voitti urallaan niin Euroopan- kuin maailmanmestaruuden Espanjan paidassa. Vuoden 2008 EM-kisoissa hän oli Espanjan mestaruusjuhliin päättyneen turnauksen maalikuningas.

Vuoden 2010 MM-kisoissa Villa oli isossa roolissa, kun Espanja saavutti historiansa ensimmäisen maailmanmestaruuden. Villa nimettiin turnauksen tähdistökentälliseen.

59 osumallaan Villa on edelleen Espanjan miesten maajoukkueessa eniten maaleja viimeistellyt pelaaja. Maajoukkueuransa hän päätti vuonna 2017.

Ennen jäähdyttelyä MLS:ssä Villa pelasi La Ligassa esimerkiksi Valenciassa, Barcelonassa ja Atlético Madridissa.

Hän lopetti peliuransa vuodenvaihteessa Japanissa.