Vakio: Manchester City ja Norwich kierroksen varmimmat kotivoittajat

Bournemouth, Stoke ja Middlesbrough lähtevät selkeinä suosikkeina Championshipin vierasotteluihinsa.

1 Manchester C–Burnley (1)

Valioliiga: City kärsi jälleen karvaan 0–2-tappion Tottenhamia vastaan. Kuten usein aiemminkin joukkueiden kohdatessa, City loi selvästi runsaammin maalipaikkoja, muttei onnistunut viimeistelyssä. Burnley on jäänyt sarjan hännille, mutta on parempi kuin alkukauden tulokset osoittavat. City rasittuu tiistain europelissään, mutta tasoero vieraisiin on merkittävä. Noin 80 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 Everton–Leeds U (12)

Valioliiga: Everton haki viimeksi täydet pisteet Fulhamia vastaan 3–2-voitollaan. Leeds joutui tyytymään pisteeseen, kun kotiottelu Arsenalia vastaan päättyi maalittomana, vaikka Leeds hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Kumpikin joukkue on esiintynyt alkukaudesta vakuuttavasti. Evertonia on syytä pitää noin luokkaa vahvempana. Kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä.

3 West Bromwich–Sheffield U (X2)

Valioliiga: WBA hävisi viimeksi Unitedin vieraana 0–1 ja oli onnekas, etteivät lukemat äityneet rumemmiksi. Sheffield hävisi kotonaan West Hamille niin ikään 0–1, eikä peliesitys juuri enempään oikeuttanut. Kahden hyvin todennäköisen putoajan kohtaaminen. Kumpikin metsästää edelleen kauden avausvoittoaan. Joukkueiden välinen tasoero on marginaalinen. Kotietu pitää isännät kiinni niukassa suosikkiasemassa.

4 Norwich C–Coventry C (1)

Championship: Norwich nousi sarjakärkeen Teemu Pukin maalin siivittämänä, kun Boro kaatui vieraissa 1–0. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut paremmin tasaisia pelitapahtumia. Coventry tasasi kotonaan pisteet Birminghamia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa, mutta olisi ansainnut heikolla peliesityksellään tappion. Tasoero on isäntien hyväksi merkittävä ja päivää pidempi palautumisaika lisää eroa entisestään. Noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Blackburn–Barnsley (1)

Championship: Blackburn tasasi viimeksi pisteet Lutonin vieraana 1–1. Pistejako kuvasi tarkasti tasaisia pelitapahtumia. Barnsley otti jo neljännen voittonsa viiteen otteluun kaadettuaan kotonaan Forestin 2–0. Voitto tasaisessa ottelussa ei kuitenkaan ollut täysin linjassa pelitapahtumien kanssa. Blackburn on joukkueista laadukkaampi ja kärsinyt alkukauden mittaan vieraita epäsuotuisammasta varianssista. Hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva kotivoitto peliprosenttien salliessa piikiksi.

6 Watford–Preston (1X)

Championship: Watfordin peliesitys jäi jälleen odotuksista, kun vierasottelu QPR:ää vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Preston sai kotitappioidensa putken katki 1–0-voitolla Sheffieldistä, mutta peliesityksen laadussa ei tälläkään kertaa ollut kehumista. Kumpikin joukkue on alisuorittanut odotuksiin nähden. Vieraat saavat pientä etua pidemmästä palautumisajasta. Watford ansaitsee kotonaan noin 50 prosentin suosikkiaseman.

7 Rotherham–Bournemouth (2)

Championship: Rotherham joutui taipumaan viimeksi Swansean vieraana 0–1-tappioon ja oli myös pelitapahtumien valossa selvästi heikompi osapuoli. Bournemouth nousi kotikentällään Readingiä vastaan kahden maalin tappioasemasta aina 4–2-voittoon. Rotherham on esiintynyt alkukaudesta odotettua paremmin, mutta tasoero takaisin Valioliigaan pyrkivään Bournemouthiin nähden on merkittävä. Hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvassa vierasvoitossa on runkomerkin vikaa.

8 Sheffield W–Stoke (2)

Championship: Sheffield kärsi viimeksi 0–1-tappion Prestonin vieraana. Yli 70 minuuttia ottelussa vajaamiehisenä pelannut Sheffield ei kuitenkaan jäänyt kauas pisteestä, jonka joukkue olisi peliesityksellään ansainnut. Stoke jatkoi voitokkaana, kun kotiottelu Huddersfieldiä päättyi 4–3. Peliesitys ei kuitenkaan ollut täyteen pistesaaliseen oikeuttavalla tasolla. Stoke on perustasoltaan isäntiä reilusti edellä ja ottelussa marginaalinen suosikki.

9 Huddersfield–Middlesbrough (2)

Championship: Huddersfield hävisi viimeksi Stoken vieraana 3–4, mutta olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Boro joutui taipumaan 0–1-tappioon Norwichin isäntänä. Pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa tarkemmin. Huddersfield nauttii viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempää palautumisaikaa, mutta laadukkaampi Middlesbrough nousee vieraissakin noin 40 prosentin suosikiksi.

10 Birmingham–Millwall (X2)

Championship: Birmingham joutui viimeksi tyytymään Coventryn vieraana maalittomaan tasapeliin, vaikka hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Millwall tasasi pisteet kotonaan Cardiffia vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Kummankaan joukkueen alkukauden otteluissa ei ole maaleilla juhlittu, mikä on näkynyt runsaina tasapeleinä. Millwall on perustasoltaan kaksi luokkaa edellä ja marginaalinen suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu.

11 Cardiff C–Luton (1)

Championship: Cardiff tasasi viimeksi pisteet Millwallin vieraana 1–1. Pistejako kuvasi hyvin tasaisia pelitapahtumia. Luton tasasi pisteet kotonaan Blackburnin kanssa niin ikään 1–1. Cardiffin kausi on jäänyt toistaiseksi odotuksista, mutta perustaso pitää sen edelleen rankingissa Lutonia korkeammalla. Päivää lyhyempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä on miinus isännille. Cardiff on kotikentällään hieman yli 50 prosentin suosikki.

12 Derby–Wycombe (1X)

Championship: Potkut saaneen Phillip Cocun valmennustiimin vaihtaminen ei tuottanut Derbylle toivottua tulosta, kun vierasottelu Bristolia vastaan päättyi tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappioon. Wycombe onnistui pitämään kotikentällään Brentfordin odotettua paremmin kurissa, kun ottelu päättyi pelitapahtumiin nähden loogisesti maalittomana. Derby on ansaitusti sarjan hännillä, mutta pelaajamateriaalissa on potentiaalia parempaan. Päivää lyhyempi palautumisaika syö isäntien voiton todennäköisyyttä ja kotivoittoon päädytään hieman harvemmin kuin kerran kahdesta.

13 Ipswich T–Charlton (12)

Ykkösliiga: Ipswich kaatoi viikonloppuna kotonaan Shewsburyn 2–1 ja on toistaiseksi voittanut kaikki kotiottelunsa. Charlton otti kolmannen peräkkäisen voittonsa, kun kotiottelu Fleetwoodia vastaan hoidettiin 3–2. Viime kauden päätteeksi Championshipista pudonnutta Charltonia voi pitää joukkueista hieman laadukkaampana, mutta myös isännät kuuluvat sarjan kärkikastiin. Ipswich ansaitsee kotonaan niukan 40 prosentin suosikkiaseman.