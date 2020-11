Saksassa järkytyttiin maajoukkueen rumimmasta tappiosta 90 vuoteen – Joachim Löwille ja tähtipelaajille armotonta ryöpytystä

Saksa hävisi tiistaina Kansojen liigan ottelussa Espanjalle peräti 6–0.

Espanja nöyryytti Saksaa tiistai-iltana Kansojen liigan ottelussa maalein 6–0. Tappio oli Die Mannschaftin rumin sitten vuoden 1931.

Surullisen tappion jälkeen saksalaislehdet täyttyivät maajoukkueen ja sitä 14 vuotta päävalmentajana luotsanneen Joachim Löwin rankasta arvostelusta.

– Löwin joukkue ei vain hävinnyt, vaan se tuhottiin, otsikoi Die Welt.

Voitolla Espanja nousi Saksan ohi lohkovoittoon Kansojen liigan A-divisioonassa. Saksalle lohkovoittoon olisi riittänyt tasapeli, mutta Espanja upotti nelinkertaisen maailmanmestarin iskemällä kolme maalia kummallakin puoliajalla.

– Espanja nöyryytti Saksaa iltana, joka painuu historiaan, revitteli espanjalaislehti El Mundo.

Die Welt -lehti kirjoitti toisessa jutussaan, että vastaavilla lukemilla tappioita kokevat normaalisti vain jalkapallon kääpiömaat, kuten San Marino tai Liechtenstein.

Saksalaislehden mukaan oleellista ei ollut niinkään lohkovoiton menettäminen Kansojen liigassa, vaan se, kuinka katastrofaaliselta Saksan pelaaminen näytti puolisen vuotta ennen EM-kisoja.

– Päätöntä puolustamista, mielikuvituksetonta hyökkäämistä, eikä joukkue missään vaiheessa yltänyt vastustajan tasolle, Die Weltin toimittaja Sven Flohr latasi.

Saksan kapteeni ja tähtimaalivahti Manuel Neuer (vas.) on joutunut jälleen kerran antautumaan. Myös puolustaja Philipp Max (oik.) on allapäin. Espanjan Mikel Oyarzabal ja Jose Gaya riemuitsevat.­

Vuodesta 2006 Saksaa luotsanneen Löwin, 60, asema kyseenalaistettiin viimeksi näin rajusti kesän 2018 MM-kisojen jälkeen.

Saksa, vuoden 2014 maailmanmestarimaa, jäi Venäjän MM-kisoissa alkulohkoon.

MM-kisapettymyksen jälkeen Löw sai kuitenkin jatkaa. Vuonna 2019 EM-karsinnoissa Saksa voitti seitsemän ottelua kahdeksasta.

– Teidän täytyy kysyä muilta, pitääkö minun olla huolissani työpaikastani. En osaa vastata tuohon nyt, Löw oli vastannut Espanja-nöyryytyksen jälkeen toimittajille Sky Sportsin mukaan.

Brittimedia Sky Sports kokosi niin ikään saksalaislehtien reaktioita eilisen tappion jälkeen.

– Ei ainoastaan puolustus ollut toivoton. Keskikentällä Toni Kroos ja Leon Goretzka eivät saaneet peliä kontrolliin missään vaiheessa. Hyökkäyksessä Serge Gnabry, Timo Werner ja Leroy Sane olivat täysin lannistuneita, oli Bild tylyttänyt maajoukkuetta Sky Sportsin mukaan.

– Ensin MM-kisat, nyt historiallinen tappio, mutta Saksan liitto selvästi on jumittunut Löwiin. Suurin osa faneista haluaisi uuden startin, kirjoitti puolestaan Die Zeit.

Saksan maajoukkueen historiassa eniten otteluita pelannut Lothar Matthäus, 59, kommentoi jo ennen Espanja-ottelua, että ainoa vaihtoehto Löwin korvaajaksi olisi Liverpoolin nykyluotsi Jürgen Klopp.

– Mahdollisista kandidaateista puhuttaessa on olemassa vain yksi henkilö, jonka kaikki haluavat, ja se on Klopp. Hän on menestynyt, persoonallinen ja yhtä suosittu sekä fanien että median keskuudessa, Matthäus lausui Saksan Sky Sportsille.

Saksalaislegenda Lothar Matthäus näkee, että Jürgen Klopp (kuvassa) on ainoa vaihtoehto Saksan maajoukkueen päävalmentajaksi, kun Joachim Löwin aikakausi on ohi.­

Klopp, 53, valmensi viime kaudella Liverpoolin kauan kaivattuun Valioliigan mestaruuteen.

Kotimaassaan Klopp valmensi Borussia Dortmundin Saksan mestariksi kausilla 2010–2011 ja 2011–2012.

Saksalaislehtien mukaan on kuitenkin todennäköistä, että Espanja-nöyryytyksestä huolimatta Löw saa jatkaa tehtävässään ainakin ensi kesän EM-kisoihin saakka.