Vakio: Teemu Pukilla ja Norwichilla lauantaina vaikea vierasottelu

Manchester City on suosikki Valioliigan huippuottelussa. Manchester United ja Wycombe kierroksen varmimmat.

1 Aston Villa–Brighton (12)

Valioliiga: Villa palasi tyylillä voittojen tielle kaataessaan taukoa edeltäneellä kierroksella Arsenalin vieraissa 3–0. Brighton tasasi viimeksi pisteet kotonaan Burnleyä vastaan maalittomassa tasapelissä, vaikka oli pelillisesti parempi osapuoli. Brighton on ollut yksi alkukauden epäonnisimmista joukkueista. Villaa voi pitää niukasti parempana joukkueena, mutta ero on selvästi sarjataulukon osoittamaa maltillisempi. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

2 Tottenham–Manchester C (2)

Valioliiga: Tottenhamin alkukausi on ollut isossa kuvassa positiivisempi. Ennen taukoa WBA kaatui vieraissa 1–0, vaikkei peliesitys ollut silmiä hivelevä. City on tiputtanut pisteitä ja viimeksi pisteet jaettiin kotona Liverpoolia vastaan 1–1. Pistejako kärkijoukkueiden välillä oli myös pelitapahtumiin nähden oikea lopputulos. City on edelleen syytä arvostaa selvästi isäntiä laadukkaammaksi, ja hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva vierassuosikkiasema perusteltu.

3 Manchester U–West Bromwich (1)

Valioliiga: United kaatoi taukoa edeltäneellä kierroksella Evertonin vieraissa 3–1 ja oli myös pelitapahtumien valossa selvästi kotijoukkuetta parempi. WBA kärsi viimeksi kotonaan 0–1-tappion Tottenhamia vastaan. Tappio oli sarjanousijalle jo kauden viides. Unitedin otteet ovat ailahdelleet, mutta tasoero ensimmäistä voittoaan metsästävään WBA:n nähden on merkittävä. Noin 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Middlesbrough–Norwich (1X)

Championship: Boro esiintyi jälleen odotuksiin nähden vakuuttavasti tasattuaan pisteet Brentfordin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Norwich voitti kotonaan Swansean 1–0, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumiltaan tasaista ottelua kotivoittoa paremmin. Kummankin joukkueen sarjasijoitukset ovat melko tarkasti linjassa peliesitysten kanssa. Norwich on luokkaa laadukkaampi, mutta kotiedun myötä todennäköisyydet jakautuvat joukkueiden välillä tasaisesti.

5 QPR–Watford (2)

Championship: QPR kärsi viimeksi selvän 1–3-tappion Blackburnin vieraana. Watford kaatoi puolestaan taukoa edeltäneellä kierroksella kotonaan Coventryn 3–2. QPR:n alkukausi on vastannut odotuksia ja paikka ohuesti putoamisviivan yläpuolella on linjassa peliesitysten kanssa. Watford ei sinällään kelvollisista tuloksistaan huolimatta ole täysin vakuuttanut. Tasoero pitää silti Watfordin noin 45 prosentin vierassuosikikina.

6 Barnsley–Nottingham (1X)

Championship: Barnsley nappasi ennen taukoa arvokkaan 2–0-vierasvoiton Derbysta ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Alisuorittanut Forest sai itseluottamukselleen nostetta voittaessaan taukoa edeltäneellä viikolla kaksi sarjanousijaa, viimeisimpänä Wycomben 2–0. Kumpikin ryhmä on esiintynyt tuloksiaan paremmin. Forest on laadukkaampi, mutta kotietu pitää Barnsleyn marginaalisena suosikkina.

7 Wycombe–Brentford (2)

Championship: Wycombe joutui ennen taukoa taipumaan Forestin vieraana 0–2-tappioon jääden myös pelillisesti loppulukemia vastaavalla tavalla isännistä jälkeen. Brentford joutui viimeksi tyytymään maalittomaan tasapeliin kotona Boroa vastaan. Wycombe on parantanut heikkojen avauskierrosten jälkeen, mutta tasoero pistemenetyksistä huolimatta sarjan kärkijengeihin lukeutuvaan Brentfordiin nähden on merkittävä. Brentford ansaitsee ottelussa noin 60 prosentin suosikkiaseman.

8 Millwall–Cardiff (X2)

Championship: Millwall pelasi taukoa edeltäneellä viikolla kaksi maalitonta tasapeliä, joista viimeisimmän Sheffieldin vieraana. Millwall loi ottelussa isäntiä runsaammin maalipaikkoja, eikä niukka voittokaan olisi ollut vääryys. Cardiff hävisi viimeksi kotonaan Bristolille 0–1, mutta olisi ansainnut pelistä vähintään pisteen. Cardiff on joukkueista laadukkaampi ja ollut alkukaudesta epäonninen. Kotietu pitää isännät marginaalisena suosikkina.

9 Stoke–Huddersfield (1X)

Championship: Stoke oli viimeksi Readingin vieraana tehokas voittaessaan selvästi loppulukemia tasaisemmista pelitapahtumista huolimatta 3–0. Huddersfield tasasi taukoa edeltäneessä kotiottelussaan pisteet Lutonin kanssa 1–1. Stoken alkukausi on sujunut melko odotetusti, mutta suoritustasossa riittää edelleen vaihtelua. Hudds on ansaitusti alemman keskikastin sijoituksilla. Stoke ansaitsee kotonaan hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

10 Swansea–Rotherham (1)

Championship: Swansea joutui taipumaan Norwichin vieraana 0–1-tappioon, vaikkei jäänyt ottelussa pelillisesti heikommaksi osapuoleksi. Rotherham onnistui ennen taukoa kaatamaan kotonaan Prestonin 2–1 ja myös peliesitys oikeutti voittoon. Swansea on ollut hyvä ja pisteitä voisi olla runsaamminkin. Tasoero vieraaksi saapuvaan sarjanousijaan nähden riittää tekemään Swanseasta noin 57 prosentin suosikin.

11 Bristol C–Derby (1)

Championship: Bristol nappasi taukoa edeltäneellä viikolla kaksi vierasvoittoa, joista viimeisimmän Cardiffin vieraana 1–0. Derby valahti sarjan hännille hävittyään kotona Barnsleylle 0–2. Alkukauden surkeat otteet pakottivat lopulta Derbyn erottamaan päävalmentaja Phillip Cocun valmennustiimeineen. Bristol on suoriutunut peliesityksiinsä nähden yläkanttiin yläkanttiin, mutta vieraiden tilanne on sekava. Bristol ansaitsee ottelussa hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman.

12 Luton–Blackburn (X2)

Championship: Luton tasasi viimeksi pisteet Huddersfieldin vieraana 1–1. Pistejaon kuvasi hyvin niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältänyttä ottelua. Blackburn palasi voittokantaan kaadettuaan taukoa edeltäessä kotiottelussa QPR:n 3–1. Isännät ovat sarjataulukossa korkeammalla, mutta vieraat niin perustason kuin alkukauden otteiden suhteen edellä. Blackburnin vierassuosikkiasema on perusteltu.

13 Preston–Sheffield W (1)

Championship: Prestonin taukoa edeltäneet otteet Rotherhamin vieraana eivät vakuuttaneet joukkueen hävittyä pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–2. Sheffieldin miinuspistekurimus puolitettiin, mutta viimeksi pisteet tasattiin maalittomana päättyneessä kotiottelussa Millwallia vastaan. Joukkueista hieman laadukkaampiPreston hakee kotitappioidensa sarjalle katkoa. 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto peliprosenttien salliessa piikiksi.