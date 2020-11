Kumpi on nyt nopeampi, Usain Bolt vai Cristiano Ronaldo? Näin vastaa Bolt

Usain Bolt, 34, pitää nykyisin kuntoaan yllä pyöräilemällä.

Kumpi on nykykunnossaan nopeampi: pikajuoksu-uransa jo lopettanut Usain Bolt, 34, vai Juventuksen jalkapallotähti Cristiano Ronaldo, 35?

Tämän yllättävän mutta mielikuvitusta kiihottavan kysymyksen esitti viikonloppuna Boltille espanjalaislehti Marca.

Myös vastaus saattaa yllättää.

– Ihan varmasti Cristiano Ronaldo. Hän harjoittelee joka päivä. Hän on superurheilija. Hän antaa aina parastaan, tekee kovaa töitä ja on aina keskittynyt. Tällä hetkellä uskon, että hän olisi varmasti nopeampi kuin minä, Bolt vastasi naureskellen.

Kovaa puhetta jamaikalaiselta, jonka sadan metrin maailmanennätys 9,58 ja 200 metrin ME 19,19 ovat yhä voimassa. Bolt juoksi molemmat ennätykset Berliinin MM-kisoissa vuonna 2009.

Tosin ei Ronaldokaan hidas ole. Gazzettan mukaan portugalilainen ylsi viime kaudella Serie A:ssa 34 kilometrin tuntinopeuteen. Jos kyseisellä vauhdilla juoksisi tasaisesti sata metriä, ajaksi tulisi noin 10,6 sekuntia.

Cristiano Ronaldo edustaa nykyisin Juventusta Italiassa.­

Bolt kokeili siipiään myös Ronaldon lajissa jalkapallossa pikajuoksu-uransa jälkeen. Piipahdus australialaisseurassa vuonna 2018 jäi vain kahden kuukauden mittaiseksi.

Nykyisin Bolt kertoo pitävänsä itsensä kunnossa pyöräilemällä.

– Pyöräily on uusi juttuni. Yritän pysyä kunnossa. Kaikki ystäväni pyöräilevät. En itse aja joka päivä, mutta yritän pysyä heidän perässään. On vaikeaa pysyä kunnossa. Varsinkin, kun on treenannut koko ikänsä ja on nyt eläkkeellä, Bolt kertoi.

Marcan toimittaja kysyi pikajuoksulegendalta myös, miten hän saa pidettyä kilpailuviettinsä kurissa eläkeläisenä.

– Muistutan itseäni vain siitä, kuinka paljon kilpaurheilijan pitää treenata. Pysyn rauhallisena, kun käyn vain katsomassa muiden kovia juoksutreenejä. Olen saavuttanut kaiken, mitä haluan, joten nyt on aika rento meininki, kahdeksankertainen olympiakultamitalisti totesi.