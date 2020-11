Hups! Radioasema julkaisi liudan virheellisiä uutisia – väitti Pelén, kuningatar Elisabetin ja muutaman muun kuuluisuuden kuolleen

Ranskalainen radioasema RFI teki maanantaina hyvin kiusallisen virheen.

Ranskalainen radioasema RFI (Radio France International) alkoi suoltaa maanantaina järkyttäviä uutisia, kertovat mm. BBC ja Business Insider. Ihmiset saivat hieraista silmiään lukiessaan RFI:n internetsivuilta lukuisten merkkihenkilöiden kuolemista.

Kymmeniä miljoonia kuuntelijoita maailmanlaajuisesti keräävä kanava julkaisi muistokirjoitukset mm. kuningatar Elisabetista, Peléstä, Clint Eastwoodista ja Raul Castrosta. Heistä kaikki kuitenkin olivat julkaisuhetkellä – ja vielä maanantai-iltanakin elossa.

RFI riensi pahoittelemaan nopeasti kiusallista virhettään, joka johtui ”teknisestä ongelmasta”. Muistokirjoitukset poistettiin pikavauhtia.

– Haluamme pahoitella ihmisille, jotka huolestuivat ja seuraavat meitä sekä luottavat meihin, se tiedotti Twitterissä.

BBC:n mukaan RFI on päivittämässä internetsivujensa tietojenhallintajärjestelmää, minkä vuoksi jopa sadat etukäteen laaditut luonnokset – mukaan lukien merkkihenkilöiden muistokirjoitukset – lähtivät maailmalle.

RFI vakuutti korjaavansa pikimmiten ”merkittävän ohjelmointivirheensä”.

Virheellisesti julkaistujen muistokirjoitusten sisältö ei ole tiedossa.

Kaikkien aikojen parhaana jalkapalloilijana pidetty Pelé täytti lokakuussa 80 vuotta.

Brassitaikuri on kärsinyt viime vuosina erilaisista terveysongelmista mutta on edelleen kelpo vedossa. Hän julkaisi ennen merkkipäiväänsä musiikkikappaleen Acredita No Véio (Kuunnelkaa vanhaa miestä).

– En halua ihmisten vertailevan säveltäjä-Peléä ja jalkapalloilija-Peléä. Se olisi epäoikeudenmukaista. Jalkapallossa kykyni oli lahja Jumalalta, musiikki on vain hauskaa, Pelé kertoi FourFourTwo-lehden mukaan