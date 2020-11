Vakio: Seuraavaksi Huuhkajien kynsiin joutuu lohkojumbo Bulgaria

Moni Kansojen liigan kotijoukkue on jäämässä selkeästi alipelatuksi.

1 Bulgaria–Suomi (X2)

Kansojen liiga: Bulgaria on toistaiseksi hävinnyt kaikki neljä otteluaan Kansojen liigassa ja onnistunut maalinteossa vain kertaalleen. Putoaminen C-liigaan näyttää todennäköiseltä. Tappioputki saatiin torstain harjoitusottelussa Gibraltaria vastaan poikki, kun Bulgariassa pelattu ottelu päättyi isäntien hyväksi 3–0.

Huuhkajat yllättivät voittamalla torstaina harjoitusottelussa hallitsevan maailmanmestarin Ranskan vieraskentällä 2–0. Maaleista vastasivat A-maajoukkueessa debytoineet Marcus Forss ja Onni Valakari. Huuhkajien kokoonpanon oli muutenkin normaalia avauskokoonpanoa säästelevä. Huikea voitto Ranskasta oli jatkumoa lokakuun hyville otteille Kansojen liigassa, kun sekä Bulgaria että Irlanti kaatuivat Olympiastadionilla maaleja päästämättä.

Tasoero on Suomen hyväksi selkeä, eikä itseluottamus voisi torstain harjoitusotteluvoiton jäljiltä paljon korkeammalla enää olla. Huuhkajat ansaitsevat vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu, mutta Huuhkajat keräävät todennäköisesti lisää peliä puoleensa. Kohde rastitetaan Huuhkajien voiton sekä toteutuessaan rivin arvoa nostavan tasapelin kautta.

2 Wales–Irlanti (1X)

Kansojen liiga: Wales on lohkon piikkipaikalla ja toistaiseksi tappioitta. Lokakuussa pisteet tasattiin Irlannin vieraana 0–0 ja kotikentällä hoidettiin Bulgaria 1–0. Torstaina Wales tasasi pisteet maalittomaksi jääneessä harjoitusottelussa Yhdysvaltoja vastaan. Walesin puolustus pitää vastustajat kiitettävästi poissa laadukkailta maalipaikoilta, mutta oma hyökkäyspeli ei tahdo tuottaa riittävästi laatupaikkoja.

Irlanti tarvitsee ottelusta pisteitä säilyttääkseen paikkansa B-liigassa. Lokakuussa maaliton tasapeli Walesia vastaan sekä 0–1-tappio Helsingissä Huuhkajia vastaan eivät pelillisesti vakuuttaneet. Torstain harjoitusottelussa Englantia vastaan Irlanti taipui selvään 0–3-tappioon vieraskentällä.

Wales ei ole päästänyt neljässä Kansojen liigan otteluissa maaliakaan. Isännät lähtevät jatkopaikan tavoittelun kannalta tärkeään kotiotteluunsa noin 45 prosentin suosikkina. Kotivoitto on keräämässä liikaa peliä puoleensa, mutta laadukkaamman Walesin jättäminen ulos riveistä ei inspiroi. Runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

3 Hollanti-Bosnia–Herts. (1X)

Kansojen liiga: Lokakuun maaottelut päättänyt 1–1-tasapeli Italian vieraana oli Hollannilta askel parempaan päin uuden valmennuksen alaisuudessa, sillä ottelua edeltäneet esitykset Kansojen liigassa olivat jääneet odotuksista. Torstaina Hollanti tasasi pisteet kotonaan harjoitusottelussa Espanjaa vastaan 1–1, ja myös peliesitys oikeutti pistejakoon.

Bosnia kariutui ulos EM-lopputurnauksesta hävittyään rangaistuspotkuilla Pohjois-Irlannille, eivätkä otteet Kansojen liigassakaan ole toistaiseksi vakuuttaneet. Torstain harjoitusottelu jatkoi heikkojen otteiden sarjaa, kun kotiottelu Irania vastaan hävittiin 0–2. Bosnian ykköshyökkääjä Edin Dzeko jätti Iran ottelun väliin ja on poissa mahdollisesti myös sunnuntaina Hollantia vastaan. Dzekon puutuminen on hyökkäystehojen uupumisen kanssa painivalle Bosnialle iso heikennys.

Hollanti ei ole esiintynyt potentiaalinsa ylärajoilla, mutta laatuero pelaajamateriaaliltaan selvästi heikompaan Bosniaan nähden on merkittävä. Kotivoitto toteutuu hieman alle 70 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja todennäköisen kotivoiton rinnalle nostetaan noin kerran viidestä osuva tasapeli rivin mahdollista arvoa nostamaan.

4 Italia–Puola (1)

Kansojen liiga: Italia joutui tyytymään lokakuun Kansojen liigan otteluissa pistejakoihin. Kotona Hollantia vastaan pisteet tasattiin 1–1 ja vierasottelu Puolaa vastaan päättyi maalittomana. Torstaina pelituntumaa saivat pienemmälle vastuulle maajoukkueessa jääneet pelaajat, mutta kotiottelu Viroa vastaan hoidettiin silti 4–0. Roberto Mancinin aikakausi Italian peräsimessä on sujunut toistaiseksi vakuuttavasti, kun 25 ottelusta vain kaksi on päättynyt tappioon.

Puola sai maalihanojaan auki maalittoman Italia-ottelun jälkeen kaadettuaan kotonaan Bosnia-Hertsegovinan 3–0. Torstaina Puola voitti kotona harjoitusottelussa Ukrainan 2–0. Puola on ollut Italian tapaan vakuuttava EM-karsinnoista asti. Puola voitti oman lohkonsa suvereenisti. Kansojen liigassa se johtaa Italiaa pisteen turvin ja voitolla Italiasta se nousisi hyvin lähelle paikkaa finaalipeleissä.

Italia on joukkueista noin kaksi luokkaa laadukkaampi. Kotivoitto toteutuu noin 57 prosentin todennäköisyydellä. Vakion alustavassa pelijakaumassa isännät ovat keränneet vain 50 prosentin kannatuksen, joten kotivoitto tarjoaa edullisen suosikkivarman riveihin.

5 Belgia–Englanti (1)

Kansojen liiga: Belgia päätti lokakuun maaottelut 2–1-vierasvoittoon Islannissa. Tätä edelsi 1–2-tappio Wembleyllä Englantia vastaan tasaisessa ottelusta, jossa pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin. Belgia voitti torstaina pelatun harjoitusottelun Sveitsiä vastaan 2–1, mutta kumpikin joukkue tyytyi kierrättämään runsaasti normaalisti avauskokoonpanossa nähtäviä pelaajiaan.

Englanti menetti lokakuussa Belgia-voitolla saadun asemansa lohkossa, kun se hävisi heti perään kotonaan Tanskalle 0–1. Torstain harjoitusottelussa Irlantia vastaan nähtiin kenties syksyn parasta Englantia, kun Wembleyllä kaatui Irlanti 3–0. Englanti esiintyi EM-karsinoissa varsin vakuuttavasti, mutta syksyn Kansojen liigassa se ei ole ollut missään nimessä parhaimmillaan.

Ottelun voittaja parantaa lohkovoittonsa todennäköisyyksiä merkittävästi, joten riskejä voidaan välttää hieman normaalia enemmän. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Isäntien kannatus on jäämässä Vakiossa turhan maltilliseksi, joten laadukkaammin turnauksessa esiintynyt Belgia kelpaa kohteessa varmaksi.

6 Tanska–Islanti (1)

Kansojen liiga: Tanska ilmoittautui mukaan taisteluun lohkon jatkopaikasta kaataessaan lokakuussa vieraissa Englannin 1–0 ja Islannin 3–0. Vakuuttavat otteet jatkuivat torstaina, kun harjoitusottelu Ruotsia vastaan voitettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Tanskan on hävinnyt viimeisistä 21 ottelustaan vain yhden ja senkin syyskuussa itseään laadukkaammalle Belgialla 0–2.

Kova A-liiga on toistaiseksi osoittautunut olevan Islannin tämänhetkiselle tasolle liikan kovaksi, sillä joukkue on jäänyt toistaiseksi kokonaan pisteittä. Torstaina tuli kirvelevä 1–2-tappio Unkaria vastaan EM-kisapaikan kohtalon ratkaisseessa ottelussa, kun maalin johtoasema kääntyi loppuhetkillä tappioksi.

Tanska on viimeisten vuosien aikana taantunutta Islantia useamman luokan laadukkaampi joukkue. Isännät ansaitsevat kotikentällään selkeän 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Tanska on Vakion alustavassa pelijakaumassa jäänyt jopa niukasti alipelatuksi, joten kotivoitto tarjoaa edullisen ja usein osuvan varmavalinnan.

7 Turkki–Venäjä (1X)

Kansojen liiga: Turkki on edelleen ilman voittoa tasattuaan pisteet lokakuussa kotona Serbiaa vastaan 2–2 ja Venäjän vieraana 1–1. Torstaina pisteet tasattiin vauhdikkaassa harjoitusottelussa Kroatiaa vastaan 3–3. Tasapeli oli Turkille kaikki ottelut mukaan lukien viides peräkkäinen. Sukupolvenvaihdos on Turkin maajoukkueessa hyvässä vauhdissa. Sillä on useita Euroopan isoissa sarjoissa pelaavia nuoria pelaajia, joiden varaan projektia rakennetaan, kuten Cengiz Under ja Merih Demiral.

Venäjä on lohkon piikkipaikalla pelattuaan toistaiseksi tappioitta. Venäjäkin sai tyytyä lokakuussa pistejakoihin, kun kotiottelu Unkaria vastaan päättyi maalittomana ja Turkkia vastaan 1–1. Myös torstain harjoitusottelussa Moldovaa vastaan oli tyytyminen tasapeliin ottelun päätyttyä Venäjän suvereenista pelitapatumien hallinnasta huolimatta maalittomana.

Turkissa on Kansojen liigan tuloksia enemmän potentiaalia. Venäjä on joukkueista pykälän laadukkaampi, mutta otteet ovat ailahdelleet. Kotietu pitää isännät kiinni marginaalisessa 40 prosentin suosikkiasemassa. Vakion alustava pelijakauma on selvästi vieraiden suuntaan kallellaan ja isäntiin nojaava pelivalinta tarjoaa hyvää etua.

8 Valko-Venäjä–Liettua (1)

Kansojen liiga: Valko-Venäjä on maalieron turvin lohkonsa kärjessä, mutta kummatkin voitot ovat tulleet heikosti Kansojen liigassa esiintyneen Kazakstanin kustannuksella. Torstain peliesitys harjoitusottelussa Romaniaa vastaan toi ruman 3–5-tappion. Valko-Venäjä on perustasoltaan lohkon laadukkain, mutta peliesitykset ovat jääneet toistaiseksi hieman jälkeen odotuksista.

Liettua joutui tyytymään kummassakin lokakuun ottelussaan pistejakoon, joista ensimmäinen tuli jälleen sunnuntaina vastaan asettuvaa Valko-Venäjää vastaan 2–2. Torstaina Liettua voitti kotona harjoitusottelussa Färsaaret 2–1. Ottelu oli Liettualle jo viides peräkkäinen ottelu ilman tappiota.

Valko-Venäjä on perustasoltaan pykälää laadukkaampi, mutta aikaisempi kohtaaminen kuukauden takaa osoittautui odotettua tasaväkisemmäksi. Hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on jäämässä Vakiossa niukasti alipelatuksi, joten pientä etua tarjoava kotivoitto merkitään kohteessa varmaksi.

9 Albania–Kazakstan (1)

Kansojen liiga: Albania pelasi kuukauden takaisella maajoukkuetauolla maalittomat tasapelit Liettuaa ja Kazakstania vastaan. Maalittomat ottelut kuvaavat hyvin Albanian rosteria, jonka vahvuus on Italian Seria-A joukkueita seuratasolla edustavien pelaajien muodostama puolustuslinja. Torstaina pelituntumaa haettiin kotikentällä harjoitusottelussa Kosovoa vastaan, jonka Albania voitti pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–1.

Kazakstan päätti edellisen maajoukkuetauon selvään 0–2-tappioon Valko-Venäjällä, jota edelsi maaliton tasapeli kotona Albaniaa vastaan. Maalittomana päättyi myös Kazakstanin torstaina pelaama harjoitusottelu vieraskentällä Montenegroa vastaan. Kazakstan on viimeiselle kierrokselle lähdettäessä lohkon jumbosijalla, mutta tasaisessa lohkossa C-liigaan putoamisen välttäminen on edelleen omissa käsissä.

Joukkueiden kohdattua kuukausi sitten Kazakstanissa ottelu päättyi maalittomana Albanian selvästä hallinnasta huolimatta. Vähämaalinen ottelu on todennäköisesti edessä nytkin vieraiden keskittyessä pitämään maalinsa koskemattomana. Nousua B-liigaan realistisesti tavoitteleva Albania ansaitsee kotonaan hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kotijoukkue on jäämässä Vakiossa vaille riittävää arvostusta ja isännät merkataankin kohteessa varmaksi.

10 Itävalta-P–Irlanti (1)

Kansojen liiga: Itävalta on maalieron turvin lohkon piikkipaikalla. Kuukausi sitten haettiin 0–1-vierasvoitot niin Romaniasta kuin Pohjois-Irlannistakin. Torstaina pelituntumaa haettiin harjoitusottelussa Luxemburgin vieraana, joka hoidettiin odotetusti 3–0.

Pohjois-Irlanti kamppaili torstaina paikasta toiseen peräkkäiseen EM-lopputurnaukseen kotonaan Slovakiaa vastaan, mutta joutui lopulta taipumaan jatkoajalle venyneessä ottelussa 1–2-tappioon. Pohjois-Irlannin otteet ovat jääneet Kansojen liigassa odotettua vaatimattomammiksi, sillä neljästä pelatusta ottelusta kasassa on toistaiseksi vain yksi piste 1–1-tasapelistä Romanian vieraana.

Vieraat puolustavat syvältä ja kurinalaisesti, mutta isäntien materiaalin laatu on liikaa. Noin 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuvassa kotivoitossa on runkomerkin vikaa, kun kannatus Vakiossa on jäänyt selvästi alakanttiin.

11 Romania–Norja (12)

Kansojen liiga: Romania hävisi kummatkin kuukauden takaiset Kansojen liigan ottelunsa, kotona Itävallalle 0–1 ja vieraissa Norjalle 0–4. Torstaina itseluottamusta kohotettiin kaatamalla kotikentällä harjoitusottelussa Valko-Venäjä 5–3. Romanian maajoukkueessa käydään läpi sukupolvenvaihdosta ja joukkue on muuttunut merkittävästi vuoden 2016 EM-kisoihin yltäneeseen ryhmään nähden.

Norjan EM-lopputurnaus haaveet kariutuivat kuukausi sitten 1–2-kotitappiossa Serbiaa vastaan, mutta pettymyksestä huolimatta Kansojen liigan ottelut Pohjois-Irlantia ja Romaniaa vastaan hoidettiin puhtaalla pelillä. Viimeisille Kansojen liigan lohkovaiheen kierroksille Norja lähtee tasapisteissä Itävallan kanssa. Itävallan joukkue kohtaa viimeisessä ottelussaan keskiviikkona.

Tasoero menee selvästi paikkaa A-liigassa tavoittelevan Norjan hyväksi. Vieraat ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja runsas rastitus täten paikallaan.

12 Tshekki–Israel (1)

Kansojen liiga: Tshekki päätti edellisen maajoukkuetauon tappioon, kun vierasottelu Skotlantia vastaan hävittiin 0–1. Tshekki loi ottelussa isäntiä runsaammin maaliodottamaa ja olisi ansainnut pisteen. Tshekki on päässyt toistaiseksi Kansojen liigassa pelaamaan vain kerran kotikentällään, jossa se esiintyi EM-karsinnoissa vahvasti voittaen kaikki neljä otteluaan.

Israel voitti viimeksi lohkojumboksi ajautuneen Slovakian vieraskentällä 3–2, kun ykköshyökkääjä Eran Zahav onnistui maalinteossa kolmesti. Hyökkäyspeli onkin paljolti Zahavin onnistumisien varassa. Tuoreessa muistissa ovat miehen tehot EM-karsinnoissa, joissa hän viimeisteli lähes 70 prosenttia joukkueen maaleista.

Joukkueiden kohdattua kuukausi sitten Haifassa Tshekki vei täydet pisteet 2–1-voitollaan, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Tshekki on joukkueista useamman luokan laadukkaampi ja ansaitsee vahvana kotijoukkueena hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu suosikki kelpuutetaan varmaksi.

13 Unkari–Serbia (X2)

Kansojen liiga: Unkari selvitti torstaina tiensä EM-lopputurnaukseen käännettyään kotiottelun Islantia vastaan 0–1-tappioasemasta 2–1-voitoksi kaksi minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua. Paikka EM-kisoissa on ansaittu ja Kansojen liigassakin joukkue on hyvissä asetelmissa lohkon kakkosena.

Serbia on esiintynyt syksyllä rajusti alle odotusten, eikä onnikaan ole ollut myötä. EM-kisapaikka lipesi torstaina käsistä, kun kotiottelu Skotlantia vastaan hävittiin rangaistuspotkujen pääteeksi. Serbia on ennen kahta viimeistä ottelua lohkon viimeisenä saldona vain kaksi pistettä ja kolme tehtyä maalia. Putoaminen C-liigaan olisi kova kolaus materiaaliltaan laadukkaalle Serbialle.

Kumpikin joukkue on torstain karsintaotteluiden jäljiltä rasittunut ja kierrätystä nähdään todennäköisesti molempien avauskokoonpanoissa. Ottelu on ainakin paperilla Serbialle merkityksellisempi, sillä putoaminen C-liigaan halutaan ehdottomasti välttää. Vierasjoukkue on niukka suosikki, riippuen avauskokoonpanoista. Vakiossa ylipelattu kotivoitto on syytä ohittaa.