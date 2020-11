Vakio: Huuhkajat lähtee selkeänä suosikkina Bulgariaan

Hollannin, Tanskan ja Itävallan kotivoitot ovat kierroksen runkomerkkejä. Turkki voi kaataa kotona Venäjän.

1 Bulgaria–Suomi (X2)

Kansojen liiga: Bulgaria on toistaiseksi hävinnyt kaikki neljä otteluaan ja onnistunut maalinteossa kertaalleen. Putoaminen C-liigaan näyttää todennäköiseltä. Huuhkajien lokakuun ottelut sujuivat vakuuttavasti, kun sekä Bulgaria että Irlanti kaatuivat Olympiastadionilla maaleja päästämättä. Tasoero on Suomen hyväksi selkeä, ja noin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierassuosikkiasema perusteltu.

2 Wales–Irlanti (1X)

Kansojen liiga: Wales on lohkon piikkipaikalla tappioitta. Lokakuussa pisteet tasattiin Irlannin vieraana 0–0 ja kotona hoidettiin Bulgaria 1–0. Irlanti tarvitsee pisteitä pitääkseen paikkansa B-liigassa. Lokakuussa maaliton tasapeli Walesia vastaan sekä 0–1-tappio Helsingissä eivät vakuuttaneet. Wales ei ole päästänyt neljään otteluun maaliakaan ja lähtee tärkeään kotiotteluunsa hieman alle 50 prosentin suosikkina.

3 Hollanti–Bosnia-Hertsegovina (1)

Kansojen liiga: Lokakuun maaottelut päättänyt 1–1-tasapeli Italian vieraana oli Hollannilta askel parempaan suuntaan uuden valmennuksen alaisuudessa. Bosnia kariutui ulos EM-kisoista hävittyään rangaistuspotkuilla Pohjois-Irlannille, eivätkä otteet Kansojen liigassakaan ole vakuuttaneet. Hollanti ei ole esiintynyt potentiaalinsa ylärajoilla, mutta laatuero pelaajamateriaaliltaan selvästi heikompaan Bosniaan nähden on merkittävä. Kotivoitto toteutuu hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä.

4 Italia–Puola (12)

Kansojen liiga: Italia joutui tyytymään lokakuussa pistejakoihin. Kotona Hollantia vastaan pisteet tasattiin 1–1 ja vierasottelu Puolaa vastaan päättyi maalittomana. Puola sai maalihanojaan auki maalittoman Italia-ottelun jälkeen kaadettuaan kotonaan Bosnian 3–0. Puolalla on mahdollisuus varmistaa voitolla finaalipaikka, mikä näkynee Italian pelisuunnitelmassa. Isäntien suosikkiasema jää hieman alle 60 pinnan.

5 Belgia–Englanti (1X)

Kansojen liiga: Belgia päätti lokakuun maaottelut 2–1-vierasvoittoon Islannissa. Tätä edelsi 1–2-tappio Wembleyllä Englantia vastaan tasaisessa ottelussa, jossa pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin. Englanti menetti Belgia-voitolla saadun asemansa lohkossa, kun se hävisi heti perään kotonaan Tanskalle 0–1. Kotijoukkue on pakko arvostaa tällä hetkellä joukkueista paremmaksi. Kotivoitto toteutuu hieman alle 45 prosentin todennäköisyydellä.

6 Tanska–Islanti (1)

Kansojen liiga: Tanska ilmoittautui mukaan taisteluun lohkon jatkopaikasta kaataessaan lokakuussa vieraissa Englannin 1–0 ja Islannin 3–0. A-liiga on toistaiseksi osoittautunut olevan Islannin tämänhetkiselle tasolle liikaa, eikä se ole onnistunut keräämään pistettäkään. Islanti taistelee torstaina EM-kisapaikasta Unkarissa. Tanska ansaitsee kotikentällään selkeän 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

7 Turkki–Venäjä (1)

Kansojen liiga: Turkki on yhä voitoitta tasattuaan pisteet kotona Serbiaa vastaan 2–2 ja Venäjän vieraana 1–1. Venäjä on piikkipaikalla puhtaalla pelillä, mutta joutui tyytymään lokakuussa pistejakoihin kotiotteluissa Turkkia ja Unkaria vastaan. Turkissa on syksyn tuloksia enemmän potentiaalia. 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto peliprosenttien salliessa varmaksi.

8 Valko-Venäjä–Liettua (1X)

Kansojen liiga: Valko-Venäjä on maalieron turvin lohkon kärjessä, mutta voitot ovat tulleet Kazakstanista . Liettua joutui tyytymään kummassakin lokakuun ottelussaan pistejakoon, joista ensimmäinen tuli jälleen sunnuntaina vastaan asettuvaa Valko-Venäjää vastaan 2–2. Valko-Venäjä on perustasoltaan laadukkaampi, mutta aikaisempi kohtaaminen osoittautui odotettua tasaväkisemmäksi. Hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on syytä varmistaa.

9 Albania–Kazakstan (1)

Kansojen liiga: Albania pelasi viime maajoukkuetauolla maalittomat tasapelit Liettuaa ja Kazakstania vastaan. Maalittomat ottelut kuvaavat hyvin Albanian rosteria, jonka vahvuus on Italian Seria-A:n joukkueita seuratasolla edustavien pelaajien muodostama puolustuslinja. Kazakstan päätti edellisen maajoukkuetauon selvään 0–2-tappion Valko-Venäjällä. Nousua B-liigaan realistisesti tavoitteleva Albania ansaitsee kotonaan hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman.

10 Itävalta–P-Irlanti (1)

Kansojen liiga: Itävalta on maalieron turvin lohkon piikkipaikalla. Kuukausi sitten tuli 1–0-vierasvoitot niin Romaniasta kuin Pohjois-Irlannistakin. Pohjois-Irlannin otteet ovat jääneet odotettua vaatimattomammiksi. Kasassa on vain yksi piste 1–1–tasapelistä Romanian vieraana. Vieraat puolustavat syvällä ja kurinalaisesti, mutta isäntien materiaalin laatu on liikaa. Noin 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuvassa kotivoitossa on runkomerkin vikaa.

11 Romania–Norja (2)

Kansojen liiga: Romania hävisi kummatkin kuukauden takaiset Kansojen liigan ottelunsa, kotona Itävallalle 0–1 ja vieraissa Norjalle 0–4. Norjan haaveet EM-kisoista kariutuivat 1–2-kotitappiossa Serbiaa vastaan, mutta pettymyksestä huolimatta ottelut Pohjois-Irlantia ja Romaniaa vastaan hoidettiin puhtaalla pelillä. Tasoero menee selvästi paikkaa A-liigassa tavoittelevan Norjan hyväksi. Vieraat ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman.

12 Tshekki–Israel (1)

Kansojen liiga: Tshekki päätti viime maajoukkuetauon tappioon, kun vierasottelu Skotlantia vastaan hävittiin 0–1. Israel voitti lohkon heittopussiksi ajautuneen Slovakian vieraissa 3–2. Joukkueiden kohdattua kuukausi sitten Tshekki vei täydet pisteet 2–1-voitollaan. Pelitapahtumien valossa pistejako olisi ollut oikeutetumpi lopputulos. Tshekki on kotonaan selkeä 57 prosentin suosikki.

13 Unkari–Serbia (X2)

Kansojen liiga: Syksy on ollut Unkarille antoisa. Kansojen liigan lohkossa sijoitus on toinen ja paikka EM-kisoissa omissa käsissä. Serbian otteet Kansojen liigassa ovat jääneet jälkeen odotuksista, kun neljästä ottelusta saldona on kaksi pistettä ja vain kolme tehtyä maalia. Kummallakin on torstaina edessään EM-lopputurnauspaikan ratkaiseva karsintaottelu. Hyvävireinen Unkari on kotona marginaalinen suosikki.