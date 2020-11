Ruotsalaisen MM-legendan ja valokuvamallin poika saa tilaisuutensa miesten joukkueessa

Sebastian Hardenborg Brolin harjoittelee Gif Sundsvallin riveissä.

Jalkapalloilija Tomas Brolin kasvoi pienessä Forsan pitäjässä Hälsinglandissa, mutta lähti varhain isompiin ympyröihin. Brolin siirtyi vuonna 1987 Gif Sundsvallin riveihin ja debytoi Ruotsin pääsarjassa 17-vuotiaana. Sundsvallista matka jatkui vuonna 1990 Norrköpingiin ja sieltä maailmalle.

Kaikkein parhaiten vankkatekoinen hyökkääjä muistetaan Ruotsin maajoukkuepaidasta. Brolin oli sinikeltaisten avainpelaajia Yhdysvaltain MM-kisoissa 1994, joissa Ruotsi selviytyi välieriin ja voitti pronssiottelussa Bulgarian.

Nyt Sundsvallin joukkueessa häärii seuraavan polven Brolin. Kyse on 19-vuotiaasta Sebastian Hardenborg Brolinista. Hän on Tomas Brolin ja valokuvamalli Susan Hardenborgin avioliitosta syntynyt lapsi. Liitto päättyi eroon, ja Brolin on avioitunut sen jälkeen kaksi kertaa.

Hardenborg Brolin on käynyt arvostetun Värnamon jalkapallolukion. Kyse on isä Brolinin, 50, entisen maajoukkuekaverin Johan Thernin suunnittelemasta opintokokonaisuudesta, jossa futiksella on iso rooli.

Nuorempi Brolin on pelannut tällä kaudella Värnamon 19-vuotiaiden joukkueessa, mutta saa nyt tilaisuutensa miesten joukkueessa, kertoo Sundsvall Tidning. Gif Sundsvall pelaa tällä kaudella Superettanissa eli länsinaapurin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Isä oli paikalla Sundsvallissa seuraamassa poikansa tutustumista uuteen seuraan ja välitti tunnelmia Instagram-tilillään.