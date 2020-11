Vakio: Swansean tiivis puolustus voi tuottaa Teemu Pukille ja Norwichille suuria ongelmia

Alipelatut Leeds, Shieffield Wednesday ja Bournemouth edulliset varmavalinnat. Marcus Forssin Brentfordin kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

1 Crystal P–Leeds U (2)

Valioliiga: Palace kärsi kauden kolmannen tappionsa Wolvesin vieraana 0–2 jääden myös pelillisesti alakynteen. Palace on napannut voittoja sieltä täältä, mutta pisteitä on kertynyt jopa hieman peliesitysten oikeuttamaa määrää runsaammin. Loukkaantumiset ovat vaikeuttaneet Palacen tekemistä ja sivussa viikonloppuna ovat pelikieltoaan sovittava Luka Milivojevic sekä loukkaantuneet Joel Ward, James Tomkins, Gary Cahill, James McCarthy, Wayne Hennessey ja Connor Wickham.

Leeds kärsi maanantaina kotonaan tylyn 1–4-tappion Leicesterille. Vaikka ottelu oli loppulukemiaan tasaväkisempi ei tappiota voinut pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. Leedsin peliesitysten laadussa on nähty alkukaudesta runsaasti vaihtelua, mutta pelivoimaltaan sarjanousija on pakko arvostaa keskimääräistä joukkuetta laadukkaammaksi. Myös Leeds kärsii poissaoloista, kun sivussa ovat loukkaantuneet Kalvin Phillips, Rodrigo Moreno ja Gaetano Berardi.

Isännät eivät ole vakiintuneesta Valioliiga -statuksestaan huolimatta rankingissa sarjanousija Leedsiä korkeammalla. Myös isäntien poissaolot painavat vieraiden vastaavia enemmän. Leeds on vieraskentälläkin noin 40 prosentin suosikki. Vakiossa vieraat ovat jäämässä vaille riittävää kannatusta, joten vierasvoitto merkitään avauskohteessa rohkeasti varmaksi.

2 Chelsea–Sheffield U (1)

Valioliiga: Chelsea haki kahden peräkkäisen tasapelin jälkeen tärkeän 3–0-voiton Burnleyn vieraana. Tiistaina Mestarien liigassa tehtiin selvää Lontoossa vierailleesta Rennesistä niin ikään 3–0-voitolla. Chelsean merkittävät panostukset kesän siirtoikkunassa alkavat maksaa itseään hiljalleen takaisin. Viikonloppuna sivussa loukkaantumisen takia ovat Christian Pulisic ja Kai Havertz.

Sheffield teki voitavansa kotiottelussa Manchester Cityä vastaan, mutta hävisi pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–1. Sheffield ei ole yltänyt viime kauden huikealla tasolleen, vaikka pelilliset prinsiipit eivät ole muuttuneet. Joukkue on ansaitusti sarjan häntäpään sijoituksilla, vaikka otteet ovat olleet niukasti toteutuneita tuloksia parempia. Sheffieldiltä loukkaantumisten vuoksi sivussa ovat John Fleck, Ethan Ampadu ja Jack O’Connel.

Otteluruuhka ei anna isännille armoa, kun tuplapeliviikot UCL:n myötä jatkuivat. Chelsea lähtee otteluun rasituksesta huolimatta selkeänä 70 prosentin ennakkosuosikkina. Oikein pelattu Chelsea kuuluu viime viikonlopun tapaan kierroksen runkomerkkeihin.

3 West Ham–Fulham (1X)

Valioliiga: West Ham kärsi Liverpoolin vieraana 1–2-tappion, mutta onnistui pitämään Liverpoolin kohtalaisesti poissa laadukkailta maalipaikoilta. Viime kaudella odotuksiin nähden rajusti alisuoriutunut Hammers on nousemassa vahvasti mukaan ylempään keskikastiin, vaikka sarjataulukossa ollaankin tällä hetkellä peliesityksiin nähden vaatimattomasti sijalla 14. West Hamilta Fulham ottelun sivuun jättävät Michail Antonio sekä mahdollisesti myös Mark Noble.

Fulhamin kausi Valioliigassa on tuntunut edellisen vierailun toisinnolta. Maanantaina voittotili saatiin auki kotona WBA:n kustannuksella 2–0. Voitto oli myös pelitapahtumien valossa perusteltu ja säilymistavoitteita ajatellen elintärkeä. Fulhamilta sivussa ovat pelikieltoaan kärsivä Aboubakar Kamara sekä loukkaantuneet Kenny Tete ja Mario Lemina.

Hammersin alkukauden pelilliset otteet ovat olleet positiivinen yllätys ja pisteitä voisi olla reilumminkin. Ero perustasossa menee kotijoukkueen hyväksi siinä määrin, että kotivoitto toteutuu 55 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu. Lontoon paikallisottelun ollessa kyseessä kelpuutetaan kotivoiton rinnalle risti mukaan riveihin.

4 Norwich C–Swansea (1X)

Championship: Norwich tasasi viikolla pisteet kotonaan Millwallia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Pelitapahtumien hallinta meni kuitenkin Norwichin hyväkti selvällä marginaalilla ja isäntien voittoon päädyttään vastaavalla pelinkuvalla merkittävästi useammin kuin pistejakoon.

Swansea pelasi jo viidennen peräkkäisen ottelun tappioitta, kun viikkokierroksen vierasottelu Brentfordia vastaan päättyi 1–1. Vieraspiste haastavasta ottelusta oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu ja peliesitys selvästi odotettua laadukkaampi. Swansea on ollut alkukaudesta odotettua vahvempi, mutta sarjasijoitus toisena on edelleen niukasti yläkanttiin peliesityksiin nähden.

Norwich on parantanut otteitaan, mutta tiiviisti puolustava vierasjoukkue ei tee tehtävää helpoksi kuten se osoitti Brentfordin vieraanakin. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Runsas rastitus on tasaisessa ja Vakiossa oikein pelatussa kohteessa enemmän kuin paikallaan.

5 Derby–Barnsley (1X)

Championship: Alkukaudesta ryvettyneen Derbyn peliesitysten koheneminen jäi varsin lyhyeksi, kun viikkokierroksen kotiottelu QPR:ää vastaan hävittiin 0–1. Pitkästä aikaa suosikkina otteluun lähteneen Derbyn peliesitys jäi rajusti odotuksista ja tappio oli kaikilla mittareilla mitattuna ansaittu. Vaikka kaudesta ei ole vielä pelattu neljännestäkään, alkaa putoaminen näyttäytyä Derbylle realistisena uhkana.

Barnsley saa alkukauden epäonnen jälkeen maistaa varianssin suotuisampaa puolta voitettuaan viikonloppuna Watfordin pelitapahtumien vastaisesti 1–0. Viikolla tuli lunta tupaan huolella, kun vierasottelu Cardiffia vastaan hävittiin 0–3. Loppulukemat kuvaavat hyvin kentällä nähtyä tasoeroa.

Isäntien palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi. Derbyn alkukauden heikot otteet ovat pudottaneet sitä rankingissa merkittävästi. Kotietu pitää joukkuee silti kiinni marginaalisessa 37 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa kotivoitto on niukasti alipelattu, mutta rinnalle nostetaan myös vaihtomerkki osuman todennäköisyyttä kasvattamaan.

6 Blackburn–QPR (1)

Championship: Blackburn tasasi viikolla pisteet kotonaan Boron kanssa maalittomana päättyneessä ottelussa. Tasapelipiste oli kuitenkin pelitapahtumiin nähden ansaitsematon, sillä vieraat dominoivat maalipaikkojen määrässä ja olisivat ansainneet voiton selvällä marginaalilla. Alkukauteen mahtuu Blackburnin osalta myös runsaasti hyvää, vaikka viimeisen kuukauden aikana voitot ovat joukkuetta karttaneet.

QPR nappasi toisen peräkkäisen voiton, kun viikkokierroksen vierasottelu Derbya vastaan hoidettiin 1–0. Vaikka Ärrien voittomaali syntyi vasta kaksi minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua, hallitsi QPR pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla.

Vieraat ovat sarjataulukossa kaksi pinnaa edellä, mutta alkukaudesta epäonninen Blackburn on selvästi vieraita laadukkaampi joukkue. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Vakiossa kotivoitto on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten pelivalinta kohdistuu pientä etua tarjoavaan suosikkivarmaan.

7 Brentford–Middlesbrough (1)

Championship: Brentford joutui viikkokierroksella tyytymään kotonaan 1–1-pistejakoon Swanseaa vastaan. Myös joukkueen peliesitys jäi hieman jälkeen odotuksista. Brentford on kymmenen kierroksen jälkeen sarjataulukossa kymmenentenä, mutta peliesitykset oikeuttaisivat kärkisijoille. Viime kaudella runkopelaajiin lukeutuneiden Pontus Janssonin ja Christian Norgaardin poissaolot ovat aiheuttaneet valmennukselle haasteita. Kummatkin jatkavat lasaretissa myös viikonloppuna.

Boro on pelannut avauskierroksen jälkeen tappioitta. Viikkokierroksella vierasottelu Blackburnia vastaan päättyi maalittomana pelitapahtumien suvereenista hallinnasta huolimatta. Boron sarjasijoitus kuudentena on linjassa peliesitysten kanssa ja viime kaudella rankasti alisuorittanut joukkue on tällä hetkellä kärkijoukkueiden vanavedessä vahva kandidaatti nousukarsintoihin.

Brentfordin pitäminen sarjan parhaana joukkueena alkukauden pistemenetyksistä huolimatta on loogista. Puolustussuuntaan hyvin orientoitunut Boro tarjoaa isännille toisen haastavan ottelun viikon sisään. Ero perustasossa hinnoittelee kotivoiton todennäköisyyden kuitenkin 55 prosentin tuntumaan. Vakiossa selvästi alipelattu Brentford kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

8 Watford–Coventry C (1)

Championship: Watford ehti tahkoa kolme ottelua voitoitta ennen viikkokierroksen kotiottelua Stokea vastaan, jonka se vei nimiinsä 3–2. Laadukkaisiin maalipaikkoihin nähden runsaasti osumia sisältänyt ottelu ei voitosta huolimatta ollut Watfordin peliesityksen osalta odotetun hyvä. Watford on sarjataulukossa mukavasti neljäntenä, mutta peliesitykset ovat jättäneet toistaiseksi paljon toivomisen varaa.

Coventry otti viikonloppuna isot pisteet voitettuaan kotonaan sarjakärki Readingin 3–2, vaikkei esiintynytkään pelillisesti voittoon oikeuttavalla tavalla etevämmin. Viikolla joukkue joutui taipumaan Forestin vieraana 1–2-tappioon lisäajan viimeisillä minuuteilla tuomitun rangaistuspotkun myötä, mutta peliesitys oli odotettua laadukkaampi. Coventry on odotetusti ja peliesityksiinsä nähden ansaitusti sarjan häntäpään sijoituksilla, eikä taistelu putoamista vastaan alkukauden näyttöjen perusteella ole helppo.

Watfordin otteet eivät ole vakuuttaneet, mutta ero perustasossa pitää isännät kiinni kuusi kertaa kymmenestä toteutuvassa suosikkiasemassa. Ison tasoeron ottelu ennen maajoukkuetaukoa on isännille otollinen sauma kohentaa itseluottamusta. Vakiossa kohde on alustavasti varsin tarkasti oikein pelattu ja kotivoitto säilyy riveissä varmana.

9 Nottingham–Wycombe (1X)

Championship: Forest pääsi viimein takaisin voiton makuun, kun viikkokierroksen kotiottelu Coventryä vastaan voitettiin 2–1. Voitto varmistui vasta lisäajan seitsemännellä minuutilla rangaistuspotkusta, eikä peliesitys varmasti tyydyttänyt kuukausi sitten seuran peräsimeen palkattua Chris Hughtonia. Forest kärsii edelleen poissaoloista, kun sivussa ovat pelikieltoaan sovittava Nicholas Ioannou sekä loukkaantuneet Lewis Grabban ja James Worall.

Wycombe sai viikonloppuna voittotilinsä auki Sheffieldiä vastaan ja jatkoi viikkokierroksella voitokkaana. Vierasottelu Birminghamia vastaan hoidettiin 2–1 ja voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Avauskierroksilla tappiosta tappioon edennyt Wycombe on alkanut vastata Championshipin vaatimustasoon, eikä säilyminen näytä niin epätodennäköiseltä kuin kuukausi sitten.

Otteluohjelma tarjoaa Forestille mahdollisuuden nostaa itseluottamusta ennen maajoukkutaukoa kahden sarjanousijan asettuessa vastaan perätysten. Viikkokierroksen kotiottelu Coventryä vastaan hoitui niukasti, mutta poissaolot vaikuttavat edelleen syövän parasta iskukykyä. Kotivoitto toteutuu hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa alustava pelijakauma ei tarjoa suurta etua mihinkään suuntaan. Todennäköisen kotivoiton rinnalle on syytä nostaa vaihtomerkki vieraiden kohentuneiden otteiden jatkumiselle.

10 Birmingham–Bournemouth (2)

Championship: Birminghamin viime viikkojen tuloksellisesti hyvät otteet tulivat päätökseen, kun viikkokierroksen kotiottelu Wycombea vastaan hävittiin 1–2. Myös peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi, ja sarjan heikoimpiin lukeutuva Wycombe vei ansaitusti täydet pisteet mukaansa. Isossa kuvassa Birminghamin pistetili on kertynyt muutaman pisteen peliesitysten oikeuttamaa määrää suuremmaksi.

Bournemouth kärsi kauden ensimmäisen tappionsa, kun viikkokierroksen vierasottelu Sheffieldiä vastaan hävittiin 0–1. Peliesitys jäi odotuksista jälkeen, vaikka Steve Cookin rike seurauksenaan ulosajo ja rangaistuspotku 70. minuutilla vaikutti ottelun kulkuun. Bournemouthin kokeneisiin runkopelaajiin lukeutuva Cook on pelikieltonsa myötä sivussa kahdesta seuraavasta ottelusta.

Tasoero on sarjan kärkijoukkueisiin lukeutuvan Bournemouthin hyväksi selkeä. Päivää pidempää palautumisaikaa viikkokierroksen jäljiltä nauttiva Cherries lähtee otteluun vieraskentälläkin selkeänä 48 prosentin suosikkina. Vakiossa vieraat ovat jäämässä alustavasti liian pienelle kannatuksella, joten vierasvoitto on tarjoamassa edullisen suosikkivarman riveihin.

11 Sheffield W–Millwall (1)

Championship: Sheffield palasi neljän peräkkäisen tappion jälkeen voittokantaan, kun viikkokierroksen kotiottelu Bournemouthia vastaan hoidettiin 1–0. Voittomaali syntyi rangaistuspotkusta ja samassa rytäkässä vieraat joutuivat alivoimalle viimeiseksi 20 minuutiksi. Ottelun lopun miesylivoima huomioidenkin Sheffield vei ottelun ansaitusti nimiinsä. Voitto kärkijoukkueesta tappioputken pääteeksi nostaa itseluottamusta, mutta keskiviikkona annettu liiton päätös muuttaa Sheffieldin alkuperäinen 12 pisteen rangaistus puoleen on käännekohta koko kauden kannalta.

Millwallin peliesitys viikolla Norwichin vieraana jäi vaatimattomaksi, vaikka vieraspiste saatiin maalittomana päättyneestä ottelusta matkaan. Isännät hallitsivat pelitapahtumia selvällä otteella, eikä Millwall olisi ansainnut esityksellään pistettäkään. Millwallin sarjasijoitus kahdeksantena on niin ikään niukasti yläkanttiin peliesityksiin nähden.

Millwall on joukkueista niukasti laadukkaampi, mutta kotietu pitää isännät kiinni marginaalisessa suosikkiasemassa. Vakion pelijakauma on kallistumassa vieraiden suuntaan, mikä jättää viikolla itseluottamustaan parannelleen kotijoukkueen edulliseksi pelivalinnaksi. Noin 37 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto rohkeasti varmaksi.

12 Huddersfield–Luton (X2)

Championship: Viikkokierros oli Huddersfieldille paluu arkeen, kun edelliskierroksella vahvasti esiintynyt joukkue joutui taipumaan kotonaan Bristolille 1–2-tappioon. Loppulukemia voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Hudds ei tarjoa yllätyksiä. Tämänhetkinen sarjasijoitus sijalla 15 on linjassa niin peliesitysten kuin ennen kauden alkua asetettujen odotusten kanssa.

Lutonin hyvin alkanut kausi sai jatkoa joukkueen napattua viikolla tärkeät kolme pistettä Rotherhamin vieraana 1–0-voitolla. Voitto oli myös pelitapahtumien valossa niukasti ansaittu. Lutonin tasonnostosta viime kauteen nähden kertoo useat niukat voitot, joita se on pystynyt sarjan alemman kastin joukkueita vastaan ottamaan.

Joukkueiden välinen tasoero menee ainakin vielä toistaiseksi ohuesti kotijoukkueen eduksi, mutta Lutonin vahvat esitykset ovat antaneet aihetta pelivoiman nostolle. Huddersfield nauttii päivää pidempää palautumisaikaa ja ansaitsee kotonaan hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus näyttää alustavasti nousevan todennäköisyyttään korkeammaksi, joten vieraisiin kohdistuva pelivalinta voi jäädä edulliseksi.

13 Rotherham–Preston (X2)

Championship: Rotherham kärsi jälleen niukan tappion, kun viikkokierroksen kotiottelu Lutonia vastaan hävittiin 0–1. Rotherham ei jäänyt pelillisesti vieraista paljon jälkeen, mutta haasteet laadukkaille maalipaikoille murtautumisessa pitää pistekertymän laihana.

Prestonin alkukausi on ollut hämmentävä. Kymmenen pelatun kierroksen jälkeen kotikentällä on hävitty viidesti, mutta vieraissa voitettu neljästi ja pelattu kertaalleen tasan. Viikolla joukkue onnistui Readingin vieraana 3–0. Selvänumeroinen voitto oli ansaittu myös pelitapahtumien valossa.

Vieraiden perustaso on selvästi sarjanousija Rotherhamia korkeammalla. Prestonille suodaan hieman alle 40 prosentin suosikkiasema. Vakiossa kohde on melko tarkasti oikein pelattu, eikä kumpikaan laita tarjoa merkittävää etua. Runsas rastitus on kohteessa tarpeen.