Vakio: Teemu Pukilla ja Norwichilla edessä vaikea kotiottelu

Tiiviisti puolustava Swansea ei anna helpolla maalipaikkoja. Marcus Forssin Brentford nousee varmaksi Championshipin kotiottelussa Middlesbrough’ta vastaan.

1 Crystal P–Leeds U (X2)

Valioliiga: Palace kärsi kauden kolmannen tappionsa Wolvesin vieraana 0–2 ja jäi myös pelillisesti alakynteen. Leeds murskasi hyväviereisen Aston Villan vieraskentällä 3–0 ja osoitti yhä enemmän kuuluvansa ylemmän keskikastin kalustoon. Isännät eivät ole vakiintuneesta Valioliiga-statuksestaan huolimatta rankingissa sarjanousija Leedsiä korkeammalla. Vieraille suodaan jopa marginaalinen suosikkiasemassa lähtökohdiltaan tasaisessa kamppailussa.

2 Chelsea–Sheffield U (1)

Valioliiga: Chelsea haki kahden peräkkäisen tasapelin jälkeen tärkeän 3–0-voiton Burnleyn vieraana. Sheffield teki voitavansa kotiottelussa Manchester Cityä vastaan, mutta hävisi ansaitusti 0–1. Otteluruuhka ei anna isännille armoa, kun tuplapeliviikot UCL:n myötä jatkuvat. Chelsea lähtee otteluun rasituksesta huolimatta selkeänä 70 prosentin ennakkosuosikkina.

3 West Ham–Fulham (1)

Valioliiga: West Ham kärsi viimeksi Liverpoolin vieraana 1–2-tappion, mutta onnistui pitämään Liverpoolin kohtalaisesti poissa laadukkailta maalipaikoilta. Fulhamin kausi Valioliigassa tuntuu edellisen vierailun toisinnolta. Pisteitä ei kerry eivätkä peliesitykset juuri enempään oikeuta. Hammersin otteet ovat olleet positiivinen yllätys ja pisteitä voisi olla reilumminkin. Ero perustasossa nostaa isännät noin 55 prosentin suosikiksi.

4 Norwich C–Swansea (1X)

Championship: Norwich pelasi toistaiseksi kauden parhaan ottelunsa kaataessaan Teemu Pukin kahden nopean maalin siivittämänä vieraissa Bristolin 3–1. Swansea vakaat otteet kotikentällä jatkuivat joukkueen voitettua Blackburnin 2–0, vaikka pistejako olisi ollut pelitapahtumiin nähden oikeutetumpi lopputulos. Norwich on parantanut peliään, mutta tiiviisti puolustava vierasjoukkue ei tee tehtävää helpoksi. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

5 Derby–Barnsley (X2)

Championship: Alkukaudesta ryvettynyt Derby alkaa saamaan hiljalleen kupletin juonesta kiinni. Viimeksi pisteet tasattiin Bournemouthin vieraana 1–1 pelitapahtumiin nähden ansaitusti. Barnsley sai alkukauden epäonnensa jälkeen maistaa varianssin suotuisampaa puolta voitettuaan Watfordin pelitapahtumien vastaisesti 1–0. Isäntien palautumisaika jää päivää lyhyemmäksi, mutta kotietu pitää joukkueen kiinni marginaalisessa suosikkiasemassa.

6 Blackburn–QPR (1)

Championship: Blackburn hävisi viimeksi Swansean vieraana 0–2, vaikka joukkueet loivat lähes identtisen määrän maalipaikkoja. QPR piti pintansa kotona Cardiffia vastaan voittaessaan 3–2, vaikka vieraille tarjottiin useampi mahdollisuus rangaistuspotkuihin. Joukkueet ovat taulukossa tasapisteissä, mutta isännät ansaitsisivat selvästi enemmän. Yli 50 pinnan todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto peliprosenttien salliessa varmaksi.

7 Brentford–Middlesbrough (1)

Championship: Brentford palasi pistemenetysten jälkeen voittokantaan, kun Luton kaatui vieraissa 3–0. Marcus Forss osui jälleen. Boro jatkoi väkeviä otteitaan, kun kotiottelu Forestia vastaan hoidettiin 1–0. Voitto oli Borolle niukkaa lopputulosta helpompi rasti. Brentford on esiintynyt alkukaudesta pelillisesti sarjan parhaiten. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

8 Watford–Coventry C (1)

Championship: Watford hävisi viimeksi Barnsley vieraana 0–1. Vaikka Watford loi runsaammin maaliodottamaa, ei peliesitys vieläkään vastannut odotuksia. Coventry otti isot pisteet voittaessaan kotonaan sarjakärki Readingin 3–2, vaikkei esiintynytkään pelillisesti voittoon oikeuttavalla tavalla. Watfordin otteet eivät vakuuta, mutta ero perustasossa pitää isännät kiinni lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuvassa suosikkiasemassa.

9 Nottingham–Wycombe (1)

Championship: Forest tahkosi jo neljännen ottelun voitoitta, kun vierasottelu Boroa vastaan hävittiin 0–1. Wycombe otti kauden avausvoittonsa kaadettuaan kotonaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta Sheffieldin 1–0. Otteluohjelma tarjoaa Forestille viikon sisään kaksi kotiottelua sarjanousijoita vastaan. Näissä otteluissa alisuorittanut joukkue voi nostaa itseluottamusta. Viikonloppuna Forest ansaitsee kotonaan noin 60 prosentin suosikkiaseman.

10 Birmingham–Bournemouth (X2)

Championship: Birmingham haki viimeksi isot pisteet pohjoisesta kaataessaan Prestonin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–1. Bournemouth joutui tyytymään kotonaan pistejakoon Derbyä vastaan 1–1 päättyneessä ottelussa. Pistejako on linjassa tasaisten pelitapahtumien kanssa. Birmingham on tuloksellisesti myötätuulessa, mutta ollut myös onnekkaampi. Ero perustasossa lisättynä lepoetuun nostaa vierasjoukkueen 45 prosentin suosikiksi.

11 Sheffield W–Millwall (X2)

Championship: Sheffield kärsi kriittisen 0–1-tappion Wycomben vieraana. Suosikkina otteluun lähteneen Sheffieldin peliesitys jäi odotuksista, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Millwall hävisi kotonaan Huddersfieldille 0–3 ja ansaitsi tappion myös pelillisestä näkökulmasta. Kotietu pitää isännät kiinni marginaalisessa suosikkiasemassa, mutta Millwall on joukkueista laadukkaampi.

12 Huddersfield–Luton (1)

Championship: Huddersfield oli liekeissä Millwallin vieraana, vaikka kohtaaminen oli tasaisempi kuin 3–0-voittolukemat antavat ymmärtää. Luton joutui toteamaan Brentfordin liian kovaksi kotiottelun päätyttyä ansaittuun 0–3-tappioon. Ero perustasossa menee ohuesti isäntien hyväksi. Päivää pidempää palautuva kotijoukkue vie ottelun nimiinsä noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

13 Rotherham–Preston (12)

Championship: Rotherham jäi viimeksi Stoken vieraana niukasti alakynteen ja tuloksena oli 0–1–tappio. Prestonin vaikeudet kotikentällä saivat jatkoa Birminghamin hakiessa täydet pisteet 2–1-voitollaan. Kumpikin on peliesityksiinsä nähden ansaitusti sarjan häntäpään sijoituksilla. Vieraiden perustaso on korkeampaa luokkaa sarjanousija Rotherhamiin nähden. Vieraiden marginaalinen suosikkiasema on perusteltu.