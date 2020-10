Rio Ferdinand menetti vaimonsa ja jäi kolmen lapsensa yksinhuoltajaksi – jalkapallotähden surusta kertova dokumentti lauantaina tv:ssä

Suru ja ikävä ovat aina läsnä, kun menettää rakkaan ihmisen. Jalkapalloilija Rio Ferdinandille kävi niin.

Huippujalkapalloilija Rio Ferdinand menetti ensimmäisen vaimonsa Rebeccan syövälle, ja hänestä tuli kolmen lapsensa yksinhuoltaja.

Surutyöstä kertova palkittu dokumentti Rio Ferdinand ja kuolema (Rio Ferdinand: Being Mum and Dad) nähdään pyhäinpäivänä uusintana TV2:lla.

Ferdinandin peliurasta saisi mielenkiintoisen dokumentin. Lontoolainen pelasi mittavan uran Valioliigassa. Manchester Unitedissa hän voitti kuudesti Valioliigan mestaruuden ja kerran Mestarien liigan. Ferdinand oli Englannin maajoukkueen vakiokalustoa yli vuosikymmenen ja aikanaan maailman kallein puolustaja.

Jalkapallosaavutukset eivät näyttele mitään roolia Rio Ferdinand ja kuolema -dokumentissa vuodelta 2017. Konteksti pysyy vahvasti Ferdinandin tuntemuksissa hänen vaimonsa Rebeccan kuoleman jälkeen. Rebecca menehtyi rintasyöpään vuonna 2015. Hän oli 34-vuotias.

Rio ja Rebecca Ferdinand olivat yhdessä 1990-luvun lopulta asti. Kuva vuodelta 2009.­

– Minulla oli uskomattoman hyvä elämä ja upea perhe. Sitten yhtäkkiä Rebeccalla todettiin syöpä, ja kaikki muuttui, hän sanoo.

Ferdinand jäi yksin huolehtimaan perheen kolmesta lapsesta Tatesta, Lorenzista ja Tiasta.

– Ensimmäiset kymmenen päivää olivat varmaan raskaimpia, koska mikään ei tuntunut luonnistuvan minulta. Jouduin ajattelemaan ensimmäistä kertaa, mitä syödään lounaaksi. Pesukone ja kuivaaja olivat minulle täysin outoja.

Ferdinand hakee vertaistukea muun muassa vanhempansa menettäneiltä nuorilta löytääkseen keinoja puhua asiasta lapsilleen. Vertaistuki on ollut tärkeää Ferdinandille. Hän on käynyt tapaamassa muita miehiä, jotka ovat myös menettäneet vaimonsa. Vaikka Ferdinand tunnetaan jalkapalloilijan urasta, hänet kohdataan tapaamisissa henkilönä, joka on kokenut menetyksen siinä missä muutkin vertaisryhmän miehet.

Dokumentti näyttää ihmiselämän arvokkaana välittämättä siitä, miten ammatillisesti menestynyt on. Rauhallinen kerronta pitää huolen siitä, ettei Ferdinandin vaimon kuolemaa turhaan dramatisoida liikaa.

Sittemmin Ferdinand on mennyt elämässään eteenpäin. Hän meni naimisiin uuden vaimonsa Katen, 29, kanssa vuonna 2019. Pari odottaa yhteistä lasta.

Vaikka Rebecca halusi Rion löytävän vielä uuden rakkauden ja ehti kertoa toiveestaan parhaalle ystävälleen, hänen kuolemansa varjo jätti jäljen uuteen suhteeseen. Kate paljasti BBC:lle, ettei kokenut olleensa Rebeccan veroinen Rion vanhempien silmissä.

– Koin, että minua verrattiin jatkuvasti häneen, ja olisin vain halunnut olla minä.

Ferdinand toimii nykyään brittiläisen tv-kanavan BT Sportsin suosittuna jalkapalloasiantuntijana.

Rio Ferdinand ja kuolema lauantaina 31.10. TV2 klo 14.30