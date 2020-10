Diego Maradonan ura ja elämä kiteytyvät yhteen otteluun – ristiriitainen legenda täyttää 60 vuotta: ”Hänen elämänsä on ollut usein rikki”

Diego Maradonan uran ja elämänkin voi sanoa kiteytyvän pitkälti yhteen peliin. Meksikon MM-kisojen 1986 puolivälieräotteluun Englantia vastaan.

Uransa huipulla ollut Maradona, 25, teki Argentiinan molemmat maalit tässä ottelussa. Ensimmäisen huijaamalla eli kädellään ja toisen maagisella soolomaalilla läpi kentän.

Perjantaina 60 vuotta täyttävä Maradona on kiistelty ja ristiriitainen henkilö. Hän on kulkenut vuosien varrella skandaalista toiseen, mutta ymmärtääkseen edes hieman Maradonaa pitää ymmärtää hänen taustojaan ja Argentiinaa.

Esimerkiksi Englanti-ottelua oli rummutettu ennakkoon Falklandin sodalla, jota Argentiina oli käynyt Englantia vastaan vuonna 1982. Sodassa Britannia nöyryytti Argentiinaa ajamalla sen pois Falklandinsaarilta. Niinpä Meksikon MM-ottelu sai valtavat mittasuhteet.

Argentiinan oli pakko voittaa ja jalkapallohullun maan toiveet lepäsivät 165-senttisen Maradonan harteilla. Lisäksi taustalla painoi se, että Maradona oli kykyihinsä nähden epäonnistunut edellisissä MM-kisoissa.

Maradonan oli pakko hoitaa voitto Argentiinalle. Ja hän teki sen – apunaan Jumalan käsi – mutta teki kuitenkin. Oliko se väärin? Ehkä, mutta Maradona nousi Argentiinassa ja Etelä-Amerikassa asemaan, jota on vaikea kylmästä Pohjolasta ymmärtää.

Unelmoin, että voisin tehdä vielä maalin Englantia vastaan, ja tällä kertaa oikealla kädellä, Maradona vitsaili France Footballille ennen merkkipäiväänsä.­

Lopulta Maradona johti upeilla maaleillaan ja nerokkailla syötöillään Argentiinan maailmanmestariksi. Köyhissä oloissa Buenos Airesin liepeillä varttunut lapsitähti oli ylittänyt odotukset jo 25-vuotiaana.

Maradona ja MM-pokaali Meksikossa 1986.­

Voidaan kysyä, kenen vaatimattomista lähtökohdista ponnistavan nuoren pää ei menisi sekaisin siitä valtavasta pyörityksestä, ylistyksestä ja taloudellisesta vauraudesta, jota Maradona koki?

Eurooppalaisesta hyväosaisesta näkökulmasta voi olla myös vaikea käsittää, mitä Buenos Airesin laitamilla kasvaessaan piti tehdä pärjätäkseen. Maradonan tapauksessa pelata hemmetin paljon paremmin jalkapalloa kuin muut ja ajoittain myös huijata, jos sillä oli mahdollisuus saada jotain elämää edistävää itselle tai läheisille.

Maradona on supertähti, jonka tekemiset ovat olleet luupin alla lapsuudesta asti. Kuvassa hän on Napolissa 1980-luvulla.­

Meksikon MM-turnauksen jälkeen Maradonan vaarallisin vastustaja oli käytännössä Maradona itse. Hän oli kentällä usein suvereeni, mutta kentän ulkopuoliset ongelmat paisuivat.

Maradonan sekoilut yöelämässä, sivusuhteet lapsineen, vakavat päihdeongelmat sekä ajautuminen mafian vaikutuspiiriin ovat asioita, jotka kuuluvat oleellisesti argentiinalaistähden elämään.

Lisäksi hänellä oli tapana ajautua riitoihin valmentajien, seurapomojen ja toimittajien kanssa. Joukkuetoverien kanssa hänen on kerrottu harvemmin riidelleen, itse asiassa moni aikalainen on ainakin julkisuuteen kehunut Maradonaa joukkuetoverina. Vastustajia hän on sen sijaan päätynyt mätkimään, kuten Barcelonan paidassa 1984.

Miksi Maradona sitten oli niin hyvä? Maradonasta on kerrottu, että hän ymmärsi peliä jo alle 10-vuotiaana kuin aikuiset. Lisäksi hänen henkilökohtainen taitotasonsa lähenteli taidetta.

Maradona kosketti palloa pääosin vain vasemmalla jalallaan, mutta hän teki sen niin taitavasti, oivaltavasti ja nopeasti, että sääntöjen sallimin keinoin pelivälinettä oli liki mahdotonta saada häneltä pois. Ja kun kaikkea tätä tuki hänen loistava rytmitajunsa, vahvat jalat ja auringontarkka pelisilmä, niin koossa oli myrkyllinen yhdistelmä vastustajien kannalta.

Pysäyttäkää numero 10! Tätä se usein oli, kun Diego Maradona sai pallon.­

Maradonaa syytettiin ajoittain filmaamisesta. Maradonan puolustukseksi on kuitenkin sanottava, että häntä rapattiin surutta. Useissa otteluissa nurmella kirmasi pelaajia, joiden ainoa tehtävä oli käytännössä teilata Maradona tai ainakin pysäyttää hänet keinoja kaihtamatta.

Maradonan urotekoja seurajoukkueessa ja etenkin italialaisessa Napolissa ei voi missään nimessä vähätellä, mutta hän itse on aina painottanut maajoukkueen merkitystä.

Hänen uraansa voikin tarkastella pitkälti MM-kisojen kautta. Vuonna 1982 hän epäonnistui odotuksiin nähden, 1986 loisti, 1990 taisteli Argentiinan kanssa finaaliin ristiriitaisissa tunnelmissa ja 1994 lähti niin sanotusti viimeiselle tehtävälleen, mutta palasi kiistanalaisessa dopingskandaalissa ryvettyneenä.

Italian MM-kisat on vedenjakaja Maradonan uralla. Hän kärsi vammoista ja joutui liki kohtuuttomaan paikkaan MM-välierässä, kun Argentiina kohtasi isäntämaa Italian Napolissa.

Napolissa Maradona oli monelle Jumalasta seuraava ja nimenomaan ylöspäin, mutta nyt italialaisten piti valita puolensa. Oma maa vai Maradona?

Argentiina pudotti Italian ja Maradona teki rangaistuspotkukilpailussa maalin valtavan paineen puristuksessa. Painetta lisäsi se, että hän oli edellisessä matsissa epäonnistunut pilkkukisassa.

Argentiinan hopeaan päättyneiden Italian MM-kisojen pelin jälkeen Maradonan ongelmat puskivat entistä vahvemmin pintaan. Hänen uraansa ja elämäänsä leimasi epämääräisyys.

Maradona eläytyi MM-katsomossa 2018. Hänen sekavaksi kuvailtu käytöksensä aiheutti tuolloin(kin) hämmennystä.­

Sittemmin Maradona on luonut uraa myös valmentajana ja luotsannut jopa maansa maajoukkuetta. Silti hän on monen silmissä nimenomaan pelaaja – ja peluri.

Helsinkiläinen ravintoloitsija Luigi Gargivolo asui Napolissa, kun Maradona saapui kaupunkiin ja otti sen haltuunsa. Napoli voitti Maradonan johdolla kaksi Italian mestaruutta ja Uefa-cupin.

– Hän toi napolilaisille paljon iloa ja menestystä. Mutta hänen elämänsä on ollut usein rikki.

– Hänestä voi ottaa esimerkkiä jalkapalloon, mutta nuorten ei ole ehkä hyvä ottaa hänestä mallia elämäänsä, Gargivolo sanoo.