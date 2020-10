Fifan puheenjohtajalla Gianni Infantinolla koronatartunta

50-vuotiaan Gianni Infantinolla on lieviä oireita.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajalla Gianni Infantinolla, 50, on todettu koronavirustartunta. Fifan tiedotteen mukaan Infantinolla on lieviä oireita ja hän on eristyksissä vähintään kymmenen päivää.

Fifa kertoi tiistaina, että kaikkia Infantinon kanssa viime päivinä tekemisissä olleita on informoitu tartunnasta ja heitä on pyydetty ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Sveitsiläis-italialainen Infantino on johtanut Fifaa helmikuusta 2016. Ennen Fifan puheenjohtajuutta hän toimi Euroopan jalkapalloliiton Uefan pääsihteerinä.