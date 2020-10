Nuoren rakastajattaren julkaisema kuva paljasti urheilutähden kaksoiselämän – pian vaimolle selvisi vieläkin rajumpi kuvio

Entisen huippufutari Patrice Evran raju kaksoiselämä paljastui vaimolle.

Entisen huippujalkapalloilijan Patrice Evran, 39, härski kaksoiselämä on paljastunut.

Evran seuraelämän koukeroista raportoivat muun muassa brittilehdet The Sun ja Daily Mail.

Suhdesoppa tuli ilmi, kun ranskalaistähden 39-vuotias vaimo Sandra huomasi hollantilaismalli Margaux Alexandran, 25, julkaisseen Instagramissa kuvan itsestään Evran kodin kuntoiluhuoneesta.

Kyseinen kuva on esitetty Daily Mailin tässä jutussa.

Piakkoin ”käryn” jälkeen Evra ilmoitti asianajajansa välityksellä vaimolleen haluavansa avioeron.

– Hänellä ei ollut edes rohkeutta kertoa siitä minulle itse, Sandra Evra kivahti brittimedian mukaan.

Kaiken kukkuraksi on selvinnyt, että Patrice Evra on elänyt kaksoiselämää jo ennen suhdettaan Alexandraan. Entisellä futarilla on raportoitu olleen salasuhde myös lääkäri Gabriella Birleyn, 32, kanssa. Birleyllä on kerrottu olevan Evran kanssa kaksi lastakin.

Sandra Evra on pöyristynyt puolisonsa kaksoiselämästä. Pariskunta oli yhdessä yli 20 vuotta ja heillä on kaksi lasta.

– Patrice on ainoa mies, jota olen koskaan rakastanut ja hän on kohdellut minua julmasti, Sandra Evra tilitti The Sunin mukaan.

Teemu Pukki (vas.) kohtasi Patrice Evran maaottelussa 2012. Kuvan tilanteessa pelisilmät pidettiin kiinni.­

Evra lopetti pelaajauransa vuonna 2018. Laitapuolustajana pelannut Evra edusti urallaan useita huippuseuroja, kuten Manchester Unitedia ja Juventusta. Hän kuului useiden vuosien ajan myös Ranskan maajoukkueeseen.

Sittemmin Evra on ollut mukana valmennuksessa ja tv-töissä.