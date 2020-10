Vakio: Liverpool ja Norwich kierroksen runkovarmat

Championshipissä moni vierasjoukkue on jäämässä alipelatuksi.

1 Liverpool–Sheffield U (1)

Valioliiga: Liverpool joutui viimeksi tyytymään 2–2-pistejakoon Merseysiden derbyssä Evertonia vastaan. Pistemenetyksen lisäksi Pool menetti loukkaantuneen avainpelaajiinsa lukeutuvan Virgin van Dijkin mahdollisesti koko loppu kaudeksi. Liverpool avasi keskiviikkona Mestarien liigan urakkansa 1–0-voitolla Ajaxin vieraana. VvD:n lisäksi lauantaina Sheffieldia vastaan sivussa ovat vammoista kärsivät Alisson, Thiago Alcantara ja Joel Matip.

Sheffield tasasi viimeksi pisteet kotonaan Fulhamin kanssa 1–1. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisista pelitapahtumista. Sheffield ei ole toistaiseksi yltänyt viime kauden tasolleen ja on edelleen viiden pelatun kierroksen jälkeen voitoitta.

Liverpool kärsii rasituksesta sekä loukkaantumisten pakottamista poissaoloista. Tasoero vieraisiin nähden on kuitenkin niin merkittävä, että kotivoitto toteutuu puutteista huolimatta noin 75 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntien kannatus on jäämässä selvästi alakanttiin, joten ykkönen tarjoaa kierroksen parhaita varmavalintoja.

2 Manchester U–Chelsea (12)

Valioliiga: United kohotti itseluottamustaan voittamalla liigassa Newcastlen 4–1 ja viikolla Mestarien liigassa PSG:n vieraskentällä 2–1. Kumpaakin voittoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden ansaittuina. Unitedin odotetaan pääsevän Chelsea-otteluun ilman uusia poissaoloja pelikieltoaan kärsivä Anthony Martial sekä pitkäaikaispotilaat Eric Bailly ja Jesse Lingard pois lukien.

Chelsea ei pystynyt viikonloppuna pitämään kotikentällään johtoasemaansa, kun jo varmalta näyttänyt kotivoitto Southamptonia vastaan kääntyi 3–3-tasapeliksi lisäajalla. Myös Mestarien liigan avausottelussa pelattu maaliton tasapeli kotona Sevillaa vastaan jäi peliesitykseltään jälkeen odotuksista. Chelsea pääsee ennakkotietojen mukaan viikonlopun otteluun ilman poissaoloja.

Chelsea on rankingissa pykälää korkeammalla, mutta kotietu pitää Unitedin kiinni 40 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa isäntien kannatus on jäämässä aavistuksen alakanttiin, mutta runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

3 Fulham–Crystal P (1X)

Valioliiga: Fulham tasasi pisteet Sheffieldin vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden loogisena lopputuloksena. Fulham on ollut odotetusti alkukauden heikoimpia ja tulokset ovat melko tarkasti linjassa peliesitysten tason kanssa. Sivussa paikallisottelusta Palacea vastaan ovat uusi hankinta Joachim Andersen sekä Kenny Tete.

Crystal Palace tasasi viimeksi kotikentällään pisteet Brightonin kanssa 1–1, mutta oli pelillisesti selvästi heikompi osapuoli. Alkukauden otteet ovat olleet kokonaisuudessa linjassa odotusten kanssa, vaikka alussa tulikin kaksi voittoa laadukkaampia jengejä vastaan. Poissaolot ovat vaikeuttaneet Palacen kauden alkua ja sivussa jatkavat edelleen Jordan Ayew, Gary Cahill, Wayne Hennessey ja James McCarthy.

Fulham janoaa kauden avausvoittoaan, mutta maalipaikkojen luominen tuottaa vaikeuksia. Palace pitää linjansa tiiviinä ja lähtee paikallisotteluunkin puolustuksen kautta. Paikallispeliväännöissä maaliodotusarvo tyypillisesti laskee ja tasapelin todennäköisyys nousee hieman verrattuna normaaliin sarjapeliin. Laadukkaampi vierasjoukkue on marginaalinen suosikki, mutta vakion pelipinnat ovat nousemassa vieraiden kannatuksen osalta liian korkeaksi. Runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

4 Norwich C–Wycombe (1)

Championship: Norwich jatkoi voittojen tiellä kaadettuaan kotonaan Birminghamin 1–0. Vaikka ratkaisu venyi ottelun loppuhetkille, ansaitsi Norwich peliesityksellään täydet pisteet. Kaksi peräkkäistä voittoa nostanevat alkukaudesta ailahdelleen kärkijoukkueen itseluottamusta.

Wycombe kärsi viikolla jo kuudennen tappionsa, kun vierasottelu Readingia vastaan hävittiin 0–1. Wycombe piti Readingin poissa maalipaikoilta odotettua tehokkaammin, eikä pistejako olisi ollut tasaisiin pelitapahtumiin nähden vääryys.

Norwichin otteet eivät ole täysin vakuuttaneet, mutta tasoero sarjan heikoimpiin lukeutuvaan Wycombeen nähden on merkittävä. Hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

5 Millwall–Barnsley (X)

Championship: Millwall otti toisen peräkkäisen voittonsa, kun viikolla kaatui kotikentällä Luton 2–1. Myös peliesitys oikeuttu täyteen pistepottiin. Millwall on ottanut vuoden sisällä merkittäviä kehitysaskelia ja alkaneenkin kauden peliesitykset vaikuttavat pitävän joukkueen tukevasti ylemmän keskikastin sijoituksilla.

Barnsleyn kauden avausvoitto antaa odottaa itseään. Viikolla pisteet tasattiin Stoken vieraana 2–2. Peliesitys oli jälleen odotettua laadukkaampi, vaikka Barnsley lähti kohtaamiseen selkeänä altavastaajana. Barnsleyn on ollut koko alkukauden yksi sarjan epäonnisimmista joukkueista.

Millwall on joukkueista laadukkaampi ja nauttii päivää pidempää palautumisaikaa viikkokierroksen jäljiltä. Kotivoitto toteutuu lepoedusta huolimatta maltillisella 50 prosentin todennäköisyydellä. Isäntien kannatus on hivenen liian korkea ja rastitus on syytä aloittaa alipelatusta rististä, joka toteutuu noin 30 prosentin todennäköisyydellä.

6 Stoke–Brentford (2)

Championship: Stoke joutui tyytymään viikkokierroksella pistejakoon, kun kotiottelu Barnsleyta vastaan päättyi 2–2. Stoken peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi. Pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden loogisena lopputuloksena, vaikka Stoke pelasi viimeiset 20 minuuttia vajaamiehisenä. Barnsleyta vastaan ulosajon saanut Nathan Collins on pelikieltonsa vuoksi sivussa Brentfordia vastaan.

Brentford jatkoi voitokkaana, kun viikkokierroksen vierasottelu Sheffieldia vastaan hoidettiin 2–1. Yhden maalin voitto oli oikeutettu myös pelitapahtumiin perusteella. Brentford on pudottanut alkukaudesta pisteitä, mutta viimeisten esitysten perusteella kurssi on tasaantumassa kohti sarjan kärkisijoituksia.

Stoken otteet ovat olleet alkukaudesta lupaavia, mutta kärkijoukkue Brentfordin tasolle sillä on vielä kurottavaa. Brentford ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden arvostus on jäämässä alakanttiin, joten vierasvoitto tarjoaa laadukkaan varmavalinnan.

7 Reading FC–Rotherham (1X)

Championship: Reading jatkaa tappioitta sarjan piikkipaikalla. Viikkokierroksella kaatui kotona sarjanousija Wycombe 1–0. Peliesitys jäi kuitenkin odotuksiin nähden vaatimattomaksi, eikä pistejakoakaan olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä. Readingin avainpelaajiin lukeutuva John Swift jatkaa edelleen loukkaantumisen vuoksi sivussa.

Rotherham oli onnekas tasattuaan pisteet Forestin vieraana 1–1. Pelillisesti pahasti vastaantulijana ollut Rotherham teki maalinsa rangaistuspotkusta, kun isännät loivat useamman maalin voittoon oikeuttavan määrän laadukkaita maalipaikkoja.

Reading on joukkueista laadukkaampi, mutta kauden alun otteissa on vahvaa ylisuorittamisen makua. Kotivoitto toteutuu maltillisella 50 prosentin todennäköisyydellä ja hieman ylipelatun kotivoiton kylkeen on syytä nostaa selvästi alipelattu tasapeli rivin arvoa nostamaan.

8 Coventry C–Blackburn (2)

Championship: Coventry pääsi kahden hävityn ottelun jälkeen pisteille, kun viikolla pisteet tasattiin kotona Swansean kanssa 1–1. Piste oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu ja hieman suotuisammalla onnella olisi niukka voittokin ollut mahdollinen. Coventryn kausi on alkanut odotuksiin nähden hyvin, kun pisteitä on napattu sieltä täältä, eikä myöskään peliesitysten taso ole ollut sarjan heikoimpia.

Blackburn kärsi toisen peräkkäisen tappion, kun viikkokierroksen vierasottelu Watfordia vastaan hävittiin 1–3. Pelillisesti Blackburn ei ollut kuitenkaan paljoa isäntiä jäljessä, ja ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi.

Hyvin viikolla esiintynyt Coventry nauttii päivän pidempää palautumisaikaa. Blackburnin otteissa on nähty vaihtelua, mutta ero perustasossa on sarjanousijaan nähden selvä. Blackburn ansaitsee vieraissa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa niukasti alipelattu Blackburn kelpuutetaan varmaksi asti.

9 Bristol C–Swansea (2)

Championship: Bristol joutui viikolla taipumaan kotonaan Boroa vastaan 0–1-tappioon. Bristolin peliesitys jäi ottelussa varsin vaatimattomaksi ja tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu. Kauden aloitus neljällä voitolla tuo vahvasti mieleen edelliskauden, jolloin Bristol viihtyi pitkään playoff-sijoituksilla, vaikka peliesitykset olivat selvästi toteutuneita tuloksia heikompia.

Swansea hyytyi viikolla Coventryn vieraana 1–1-pistejakoon. Peliesitys oli laadultaan selvästi odotettua vaatimattomampi, eikä niukka tappiokaan olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Nihkeä esitys sarjanousijan vieraana oli yllättävä, sillä edeltävissä kolmessa ottelussa joukkueen tekeminen oli ollut hyvällä tasolla xG-lukujen valossa.

Swanseaa voi pitää joukkueista laadukkaampana, mutta kotietu pitää isännät marginaalisena suosikkina. Noin 35 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on jäämässä niukasti alipelatuksi ja siihen tartutaan varmana toivoen Swansean palaavan viikkokierrosta edeltäneelle tasolle.

10 Sheffield W–Luton (1)

Championship: Sheffield kärsi viikolla kauden toisen tappionsa, kun kotiottelu Brentfordia vastaan hävittiin 1–2. Tappio sarjan kärkijoukkueisiin lukeutuvaa nippua vastaan oli odotettu ja myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Kokonaisuudessaan Sheffield on aloittanut kautensa odotetusti, eikä 12 miinuspisteen takaa keskikastiin nousemisen pitäisi tuottaa suuria ongelmia. Puolustuksessa on puutteita, kun takalinjojen vaihtoehdot Dominic Iorfa ja Tom Lees puuttuvat.

Luton kärsi toisen peräkkäisen tappion, kun viikkokierroksen vierasottelu Millwallia vastaan hävittiin 0–2. Tappio oli myös pelitapahtumiin nähden varsin ansaittu. Viime kaudella paljon vastuuta saanut laitapuolustaja James Bree jatkaa edelleen loukkaantumisen vuoksi sivussa.

Vieraiden lepoaika on viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempi, mutta noin kaksi luokkaa laadukkaampi kotijoukkue ansaitsee rasituksesta huolimatta hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa tarkasti oikein pelatussa kohteessa on tyytyminen kotijoukkueen menestykseen varmana.

11 Huddersfield–Preston (X2)

Championship: Huddersfield otti toisen peräkkäisen voiton, kun viikkokierroksen kotiottelu Derbyä vastaan hoidettiin 1–0. Hudds hallitsi myös pelitapahtumia selvään voittoon oikeuttavalla tavalla. Terrierien kauden aloitus on vastannut melko tarkasti odotuksia ja kerätyt kymmenen pistettä ovat peliesitysten valossa ansaittuja.

Preston otti viikolla kauden toisen voittonsa, kun QPR kaatui vieraissa 2–0. Vaikka kummatkin maalit tulivat rangaistuspotkuista, voi voittoa pitää pelillisesti ansaittuna. North Endin kauden aloitus on ollut ailahteleva ja odotuksista on jääty hieman jälkeen.

Preston on heikommista alkukauden tuloksista huolimatta arvostettava laadukkaammaksi joukkueeksi. Kun lepo- ja kotiedun menevät Huddersfieldin hyväksi, jakautuu todennäköisyyskenttä joukkueiden välillä tasaisesti. Vakiossa kotijoukkue on nousemassa selkeäksi suosikiksi, joten vieraiden varaan nojaava peli-idea tarjoaa kohteessa etua.

12 QPR–Birmingham (12)

Championship: QPR on tahkonnut avauskierroksen jälkeen voitoitta. Viikolla tuli kotikentällä 0–2-tappio Prestonia vastaan. Vieraat iskivät kummatkin maalinsa pilkulta, mutta kun QPR:n oma hyökkäyspeli jäi täysin pimentoon, joukkue ansaitsi tappionsa. Maalipaikkojen luominen on alkukaudesta tuottanut aikaisemminkin Ärrille päänvaivaa.

Myöskään Birminghamin vireessä ei ole kehumista, ainoa voitto tuli niin ikään avauskierroksella. Viikolla Birmingham kärsi 0–1-tappion Norwichin vieraana. Vaikka ottelu ratkesi vasta loppuhetkillä joukkueen jouduttua alivoimaiseksi, oli tappio nähden ansaittu. Norwichia vastaan ulosajettu ja paljon vastuuta alkukaudesta saanut Adam Clayton on sivussa pelikieltonsa takia.

Joukkueet kuuluvat rankingiltaan samaan putoamisviivan yläpuolelle sijoittuvaan luokkaan. Vieraat nauttivat lepoetua, mutta kotietu pitää isännät noin 40 prosentin suosikkina. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus on paikallaan.

13 Cardiff C–Middlesbrough (X2)

Championship: Cardiff jatkoi kolmannessa peräkkäisessä ottelussaan tappioitta, kun viikolla pisteet tasattiin kotona Bournemouthin kanssa 1–1. Pelitapahtumiin nähden pistejako oli Cardiffin osalta ansaitsematon, sillä vieraat loivat selvästi runsaammin laadukkaita maalipaikkoja. Cardiffin kausi on alkanut odotettua heikommin ja pisteitä on kertynyt jopa ansaittua runsaammin.

Middlesbrough jatkoi niin ikään tappioitta, kun joukkue haki viikolla täydet pisteet Bristolin vieraana 1–0-voitollaan. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Boro etenee viiden tappiottoman ottelun putkessa ja yhdeksän pistettä kuudelta ensimmäiseltä kierrokselta on melko hyvin linjassa peliesitysten kanssa.

Vieraat nauttivat päivää pidempää palautumisaikaa viikkokierroksen jäljiltä ja Boro on syytä arvostaa niukasti laadukkaammaksi joukkueeksi. Kotietu pitää Cardiffin marginaalina suosikkina. Vakiossa ykkönen on niukasti ylipelattu 40 prosentin kannatuksella, ja pelivalinta nojaa ohutta etua tarjoavan vierasjoukkueen suunaan.