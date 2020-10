Pelé täyttää 80 vuotta – legenda juhlisti merkkipäiväänsä yllättävällä aluevaltauksella

Maailman parhaaksi tituleerattu futaaja muistetaan muun muassa kolmesta maailmanmestaruudesta ja hurjasta maalimäärästä.

Perjantaina 80 vuotta täyttävä brasilialaislegenda Pelé ei selvästikään käyttänyt kaikkia yllätyksiään näyttävän uransa aikana.

Pelé nimittäin julkaisi merkkipäivänsä lähestyessä musiikkikappaleen Acredita No Véio (Kuunnelkaa vanhaa miestä). Linkki YouTube-videoon löytyy tästä.

Kyseessä ei ole uusi pysyvä aluevaltaus, eikä Peléä varmasti nähdä esimerkiksi keikkakiertueella.

– En halua ihmisten vertailevan säveltäjä-Peléä ja jalkapalloilija-Peléä. Se olisi epäoikeudenmukaista. Jalkapallossa kykyni oli lahja Jumalalta, musiikki on vain hauskaa, Pelé kertoi FourFourTwo-lehden mukaan.

Mestarin singleä voisi kuvailla hieman erikoiseksi. Sillä lauletaan mm. vuohista ja kanoista. Idea kieli poskessa sanoitettuun lauluun syntyi Pelén peliuralta Santosissa.

– Kirjoitin tämän (laulun) siksi, että Santosissa pelatessani valmentajan mukaan tappiot olivat aina pelaajien vika ja voitot tulivat macumban (noituuden tai mustan magian) avulla. Laulu vitsailee tästä – tietenkään macumba ei auta voittamaan otteluita, Pelé sanoi.

Hän halusi myös jättää uuden merkin elämästään täyttäessään pyöreitä vuosia.

– Olen kirjoittanut monta kirjaa, olen tehnyt paljon maaleja, olen kasvattanut lapsia isänä, olen istuttanut puita. Vain musiikillinen muisto puuttui, brasilialainen sanoi.

Pelé poseerasi nykyisen nuoren tähden, Ranskan Kylien Mbappén kanssa Pariisissa viime vuonna.­

Jos kyseistä laulua voi pitää hauskana, hauskaa Pelé osasi pitää myös kentällä. Hänen poikkeukselliset kykynsä ja rakkaus pelaamiseen siivittivät brassilegendan suuriin voittoihin ja ennätyksiin.

Pelé sai maalinteon näyttämään helpolta. Helppoa oli usein: Guinnessin ennätysten kirjan mukaan 1 283 kertaa.

Toki Peléstä muistetaan myös ikoniset mustavalkoiset valokuvat, joissa hän juhli maailmanmestaruuskisoissa. Pelaaja voitti urallaan kolme maailmanmestaruutta: 1958, 1962 ja 1970.

Näistä ensimmäisensä hän saavutti kaikkien aikojen nuorimpana, vain 17-vuotiaana. Hän teki silloin MM-finaalissa kaksi maalia kisojen isäntämaata Ruotsia vastaan.

17-vuotias Pelé MM-kisojen välieräottelussa Ranskaa vastaan 1958.­

Hän onnistui maalinteossa myös vuoden 1970 MM-finaalissa, jossa Brasilia voitti Italian maalein 4–1. Pelé on ainoa futaaja, joka on voittanut maailmanmestaruuden kolmesti.

Ei ihme, että taituri on jättänyt jälkensä koko jalkapalloilevaan maailmaan, vaikka hänen suuruutensa aikoina tiedon- ja kuvankulku olivat vielä kaukana nykytekniikan tarjoamista ihmeistä.

Pallo Italian verkossa MM-finaalissa 1970, ja maalintekijä juhlii.­

Pelé nostettiin kultatuoliin hänen kolmannen maailmanmestaruutensa jälkeen 1970.­

Brassitaikuri Pelén huikeaa uraa on ylistetty aiheestakin paljon, mutta elämä kenttien ulkopuolella ei ole ollut aina täydellistä.

Futaajalla kerrotaan olevan yhteensä seitsemän lasta, joista ensimmäinen syntyi suhteesta sisäkön kanssa 1960-luvun puolivälin tietämillä. Pelé ei tunnustanut lasta omakseen, mistä seurasi oikeustaistelu.

Tämä tytär kuoli syöpään 2006, eikä Pelé osallistunut hautajaisiin.

Legendan lapsilla ei ole aina helppoa. Pelén pojista Edinho (s. 1970) sai vuonna 2014 pitkän vankeustuomion sekaantumisesta huumekauppaan. Edinho pelasi sitä ennen kelpo futisuran Santosissa – isänsä yllätykseksi maalivahtina.

Pelé matkustaa edelleen paljon jalkapallon lähettiläänä. Kuva viime vuodelta.­

Pelé itse on ollut viime vuosina otsikoissa sairastelujensa takia. Hän on joutunut aika ajoin sairaalahoitoon mm. munuaisongelmien takia.

Viime talvena Pelé turhautui mediaväitteisiin, joiden mukaan hän ei pystynyt enää kävelemään omin voimin. Vaikeuksien uutisoitiin juontavan hänelle vuonna 2016 tehtyyn lonkkaleikkaukseen.

Iän ja terveydentilan tuomat rajoitteet ymmärrettävästi harmittavat miestä, joka tunnetaan myös lempinimellä O Rei – Kuningas.

Pelé on matkustanut viime vuosinakin paljon ympäri maailmaa lajin lähettiläänä.

– En välttele sitoutumisia, joita minulla on paljon kiireisessä aikataulussani. Minulla on hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Se on normaalia ikäisilleni ihmisille, Pelé sanoi viime helmikuussa BBC:n mukaan.

Pelé on vieraillut uransa jälkeen myös Suomessa.

HJK:n Kari Martonen (oik.) ja Markku Kanerva katsovat, kuinka Pelé suorittaa HJK–Kuusysi-ottelun avauspotkun 21. syyskuuta 1986.­

Nykyään Huuhkajien valmentajina vaikuttavat Markku Kanerva ja Kari Martonen saivat arvovaltaista seuraa Helsingin Olympiastadionille syyskuussa 1986, kun he olivat valmistautumassa potkaisemaan käyntiin Mestaruussarjan ottelun HJK–Kuusysi.

Kentälle saapui kolminkertainen maailmanmestari Pelé – silloin ikää 45 vuotta.

Pelé oli kutsuvieraana Helsingissä, eikä tieto hänen seremoniallisesta avauspotkustaan ollut saapunut ainakaan Martoselle.

– Muistikuvani mukaan ei ollut hirveästi tietoa, että Pelé tulee antamaan avauspotkun. Olemme ”Riven” (Kanerva) kanssa valmiina, ja yht’äkkiä legenda tulee kentälle, Martonen muistelee.

Kuka siinä tilanteessa antoi ohjeita ja kenelle?

– Kai me annoimme Pelélle muutaman neuvon, että miten hänen olisi kannattanut pelata, Martonen vitsaili.

Vakavasti puhuttaessa legendan kohtaaminen oli silloin 23-vuotiaalle Martoselle suuri hetki.

– Seurasimme jo pikkupoikina Brasiliaa, joka voitti maailmanmestaruuksia Pelé kirkkaimpana tähtenään.

– Hänestä etsittiin kaikkea tietoa, mitä siihen aikaan oli saatavilla, ja yritimme matkia häntä mahdollisimman tarkasti pihapeleissämme, Martonen kertoo.

Pelé (kesk.) juhlimassa joukkuekavereidensa kanssa maailmanmestaruutta 1970.­

Martoselle Pelé on edelleen yksi jalkapallon parhaista.

– Eri aikakausia on vaikea verrata. Henkilökohtaisesti hän menee top2:eeni Johan Cruijffin kanssa, nykyinen huuhkajavalmentaja sanoo.

Pelén hypnoottiseen vaikutuspiiriin imeytyi myös Atik Ismail, oman aikansa poikkeuksellinen suomalaistaituri. Välähdykset brasilialaisen tempuista tekivät lähtemättömän vaikutuksen.

– 60-luvulla täällä ei ollut hirveästi televisioita. Peléstä toki kirjoitettiin. Itselleni kolahti vuoden -66 kisoista tehty dokumenttielokuva. Olin elokuvateatteri Kitkatissa katsomassa sen elokuvan. Niissä kisoissa Peléä rapattiin olan takaa, Ismail kertoo.

Pelé itse asiassa suivaantui armottomasta kohtelustaan 1966 MM-kisoissa todella pahasti. Hän vannoi, ettei enää koskaan pelaa MM-kisoissa.

Pelén (maassa) MM-kisat vuonna 1966 näyttivät pitkälti tältä. Tähti sai kovaa kohtelua otteluissa.­

Hän pyörsi päätöksensä Brasilian – ja jalkapallon – onneksi myöhemmin ja johti Brasilian MM-kultaan 1970 kisoissa.

Juuri nuo kisat antoivat Ismailinkin Pelé-fanitukselle kliimaksin. Ismail seurasi niitä kisoja koti-Suomessa isänsä ostamasta Saloran väritelevisiosta.

– Muistan, kuinka Pelé nosti pallon puolesta kentästä vain vähän ohi vastustajan maalin. Viimeistään silloin tajusin, että tuossa kundissa on jotakin makeeta, vaikka hän ei siitä tehnyt maalia. Finaalissa toki tuli sitten se puskumaali, Ismail sanoo.

Ismail sai kesällä 1988 kaksospojat, jotka nimettiin Peleksi ja Aliksi. Pele ei tarvinne selittelyjä, Ali tulee Ismailin toisen suuren idolin Muhammad Alin mukaan.

Onko Pelé sinulle edelleen kaikkien aikojen paras futaaja?

– Kyllä se on nykyään Lionel Messi, Ismail vastaa.

20-vuotias nuorimies poseeraa peliasussa vuonna 1961.­

Entä kuka on maailman kaikkien aikojen parhaaksi tituleeratun futaajan mielestä kaikkien aikojen ykkönen? Viime maaliskuussa Pelé sanoi Pilhadon YouTube-haastattelussa, että tämän hetken paras on Cristiano Ronaldo ennen Lionel Messiä.

Kaikkien aikojen paraskin löytyi lopulta.

– Kysymykseen on vaikea vastata, koska emme voi unohtaa Zicoa, Ronaldinhoa ja Ronaldoa tai Euroopasta Franz Beckenbaueria ja Johan Cruijffia. Mielestäni Pelé on silti paras kaikista. On vain yksi Pelé, Pelé sanoi.

Pelé vieraili Helsingissä syyskuussa 1986. Kuva Olympiastadionilta.­

Aulis Rytkönen oli ainoa suomalainen, joka pelasi Peléä vastaan. Herrat tapasivat Helsingissä 1986.­

Pelé ilmoitti lopettavansa aktiiviuransa 1974, mutta pelasi sittenkin vielä kolme vuotta. Tässä sankari NY Cosmosin paidassa elokuussa 1977.­

Pelé ja Yhdysvaltain liigan mestaruuspokaali elokuussa 1977.­