Erotuomarikerho: Futisottelu keskeytettiin rasistisen solvauksen takia

Erotuomari keskeytti Ykkösen jalkapallo-ottelun.

Kotkan Työväen Palloilijoiden ja Kokkolan Pallo-Veikkojen välinen Ykkösen ottelu keskeytettiin torstaina erotuomariin kohdistuneen rasistisen solvauksen vuoksi. Näin tiedotti maanantaina Jalkapallon Valioerotuomarikerho VEK.

VEK:n mukaan solvauksen kohteeksi joutunut tuomari noudatti tilanteessa Suomen Palloliiton ohjeistusta yleisön rasistiseen kielenkäyttöön puuttumisesta.

Keskeytyksen aikana annettujen kuulutusten jälkeen ottelu pystyttiin pelaamaan loppuun, VEK:n julkaisemassa tiedotteessa kirjoitetaan.

– Punainen kortti rasismille, todetaan VEK:n Twitter-päivityksessä.

KTP ja KPV päätyivät ottelussa lopulta maalittomaan tasapeliin.

Jäsenemme tulevat jatkossakin puuttumaan tiukasti rasistisiin solvauksiin tai muihin selkeisiin ylilyönteihin, kuten erotuomareihin kohdistuviin uhkauksiin, käyttämällä kaikkia niitä valtuuksia, joita erotuomareille on annettu. Toimenpiteisiin kuuluvat tarvittaessa ottelun lopettaminen ja rikosilmoituksen tekeminen törkeimmissä tapauksissa, tiedotteessa sanotaan.

KTP on 18 ottelun jälkeen Ykkösen sarjataulukossa toisena, ainoalla karsijan paikalla. Kaksi ottelua kotkalaisia enemmän pelannut AC Oulu on kuusi pistettä kotkalaisia edellä ja kiinni suorassa nousussa Veikkausliigaan. KPV on kuudentena. Sarjassa pelataan 22 kierrosta.