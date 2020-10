Jari Litmanen teki yllättävän aluevaltauksen – puhuu hollantia uudessa Risto Räppääjä -elokuvassa

Jalkapallolegenda suostui elokuvarooliin kahden viikon harkinnan jälkeen.

Jalkapalloilija Jari Litmanen on poseerannut elämänsä aikana kameroille tuhansia kertoja. Lahtelaislähtöisestä pelaajasta on myös laadittu dokumenttielokuvia Alankomaissa ja Suomessa. Näissä otoksissa Litmanen on esittänyt itseään.

Nyt Litmanen, 49, on tehnyt uuden aluevaltauksen ja ryhtynyt näyttelijäksi. Kyse on ensi-iltaan tulleesta Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvasta, jossa futaajalla on mielenkiintoinen rooli. Litmanen esittää hollantilaista taidetutkijaa van Houtenia.

Elokuvan tuottaja Rimbo Salomaa kertoo, kuinka Virossa asuva Litmanen päätyi valkokankaalle. Juoneen liittyy Alankomaat ja taiteilija Vincent van Gogh.

– Koska elokuvan käsikirjoituksessa oli hollantia puhuva taidetutkija, yhtiössämme työskentelevä Jussi Lepistö muisti, että me molemmat tunnemme henkilön, joka puhuu hollantia, Salomaa kertoo.

Niinpä tuottaja päätti kysyä rooliin Litmasta.

Salomaa pelasi itse HJK:n edustusjoukkueessa 1970–80-luvun vaihteessa ja tutustui Litmaseen tämän ollessa nuori pelaaja.

– Soitin Jarille ja hän lupasi miettiä asiaa, Salomaa kertoo.

Kahden viikon päästä Viron suunnasta näytettiin vihreää valoa.

– Jari lupasi hoitaa roolin.

Salomaan mukaan jalkapallotähden läsnäolo sähköisti tunnelmaa elokuvan tekijätiimissä.

– Kohtauksessa mukana olleet Pirjo Lonka ja Eero Ritala olivat aivan innoissaan Litmasen saapumisesta.

Litmanen otti roolinsa vakavasti ja toi mukanaan useita vaatekertoja.

– Näin ohjaaja Maria Sidillä oli mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista, Salomaa taustoittaa.

Taidetutkija van Houten asteli kameroiden eteen Kansallisarkistossa, joten puitteet olivat komeat. Ja tunnelma katossa.

– Ryhmä tykkäsi kuvauspäivästä ja samoin Jari, Salomaa kertoo.

Litmanen ei ollut kyseisen päivän ainoa merkkihenkilö, sillä kun van Houtenin taidearvio oli saatu purkkiin, saliin marssi ”Suomen luotettavin mies” eli eläkkeellä oleva uutisankkuri Arvi Lind.

Risto Räppääjä ei ollut Salomaan ja Litmasen ensimmäinen yhteinen filmiproduktio. Ensi-ilta nähtiin jo 1990-luvun puolivälin tienoilla.

– Teimme Veikkaukselle mainosvideota, jossa Jari ja anonyymi mummo pomputtelivat palloa.

Tuolloin Litmanen esitti itseään, mutta mummon pomputteluosuuteen tarvittiin stuntti. Rooli lankesi mainoksen käsikirjoittaneelle Salomaalle.

– Meidän piti etsiä Lahdessa minulle samanlaiset vaatteet kuin mummolla oli kuvauksissa.

Mainoskuvaus jäi Litmasen mieleen.

– Kun Jarin elämäkerta ilmestyi, hän kirjoitti omistukseksi ”Rimbolle, ikimummolle”, Salomaa sanoo.

Elokuvan trailerin voi katsoa tästä: