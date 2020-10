Pikkuhuuhkajat haki EM-karsinnoissa vierasvoiton Pohjois-Irlannista

Naatan Skyttä laukoi Suomen voittomaalin.

Lopputurnausmahdollisuutensa aiemmin menettänyt Suomi kukisti jalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsinnoissa Pohjois-Irlannin vieraissa 3–2.

Pikkuhuuhkajat aloitti ottelun vahvasti, mutta Pohjois-Irlanti siirtyi 23. minuutilla johtoon, kun maalivahti Hugo Keto ei saanut pysäytettyä Paul O'Neillin ohjausta. Avauspuoliajan lopussa Timo Stavitski riisti pallon ja viimeisteli 1–1-tasoituksen.

Vajaan tunnin kohdalla O'Neill vei kotijoukkueen jälleen johtoon. Suomi nousi nopeasti tasoihin Mikael Soisalon lauottua pallon etukulmasta sisään. Pikkuhuuhkajien voittomaalin laukoi Naatan Skyttä, kun ottelua oli takana 68 minuuttia.

Suomi on kerännyt kahdeksasta karsintapelistään yhteensä kymmenen pistettä ja on lohkossaan neljäntenä. Lohkon kärjessä on Tanska, jolla on 22 pistettä. Tanska isännöi Suomea ensi viikon tiistaina Aalborgissa.