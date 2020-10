Vakio: Huuhkajat hyökkää Puola-tappiosta huolimatta suosikkina Bulgarian kimppuun

Kupongilla löytyy tällä viikolla Kansojen liigan kohteita. Peli-ideaa haetaan ohipelillä Ranskasta.

1 Suomi–Bulgaria (1)

Kansojen liiga: Suomi sai voittotilinsä auki, kun Irlanti kaatui 1–0. Ottelun peliesitys oli myös sitä edeltänyttä 0–1-Wales-tappiota laadukkaampi. Keskiviikkona Huuhkajat joutuivat toteamaan Puolan laadun liian korkeaksi, kun Puolassa pelattu harjoitusottelu meni isäntien hyväksi 5–1. Ottelusta puuttuneiden Teemu Pukin sekä Tim Sparvin pelaaminen on myös Bulgariaa epävarmaa.

Bulgaria tasasi syyskuun Kansojen liigan otteluissaan pisteet kotonaan Irlannin kanssa 1–1 ja hävisi Walesin vieraana niukasti 0–1. Bulgaria kärsi torstaina kotikentällään tylyn 1–3-tappion EM-karsintojen välierävaiheessa Unkaria vastaan. Vaikka ottelu oli loppulukemiaan tasaväkisempi, ei Bulgarian tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana.

Edellisen kierroksen Kansojen liigan otteluihin nähden puolustuslinjansa osalta vahvistunut Suomi lähtee otteluun koti- sekä lepoedun myötä selkeänä 57 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa Huuhkajien kannatus on säilynyt maltillisena ja avauskohteeseen saadaankin ottaa todennäköisesti Puola-tappiosta sisuuntunut kotijoukkue.

2 Englanti–Belgia (X2)

Kansojen liiga: Englannin peliesitykset jäivät syyskuun Kansojen liigan otteluissa Islantia ja Tanskaa vastaan odotuksista, vaikka otteluista selvittiinkin tappioitta. Torstain harjoitusottelussa kohdattiin Wales ja tuloksena oli pelitapahtumiin nähden ansaittu 3–0-voitto. Englanti joutuu tulemaan toimeen ilman avainpelaajiin lukeutuvaa Raheem Sterlingiä.

Belgia esiintyi kummassakin syyskuun Kansojen liigan ottelussaan vakuuttavasti voitettuaan vieraissa Tanskan 2–0 ja kotonaan Islannin 5–1. Torstaina Belgia tasasi pisteet kotonaan Norsunluurannikon kanssa 1–1, mutta tyytyi säästelemään normaalisiti avauskokoonpanossa nähtäviä pelaajiaan. Joukkueen avainpelaajiin lukeutuva Eden Hazard sivussa loukkaantuneena, mutta Belgian hyökkäysarsenaalissa riittää laatua muun muassa Romelu Lukakun johdolla.

Englanti lähtee lohkon kiistattomaan kärkikamppailuun kotietunsa turvin niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakiossa isännät ovat vain marginaalisesti ylipelattu, mutta vahvemmin syyskuun otteluissa esiintyneen Belgian menestys kiinnostaa pelivalintana.

3 Islanti–Tanska (2)

Kansojen liiga: Islanti joutui tyytymään tappioon kummassakin avauskierroksen ottelussaan. Kotona tuli pataan Englannilta 0–1 ja vieraissa Belgiaa vastaan edessä oli ruma 1–5-tappio. Huomionarvoista Islannin kohdalla oli syyskuun otteluista useamman avainpelaajan poissaolo. Torstaina Islanti kaatoi kotonaan Romanian 2–1 ja eteni EM-karsintojen finaalivaiheeseen, jossa vastaan asettuu Unkari.

Tanska hävisi syyskuussa kotonaan Belgialle 0–2 ja tasasi pisteet Englannin kanssa maalittomana päättyneessä ottelussaan. Keskiviikkona pelituntumaa haettiin kotikentällä Färsaaria vastaan harjoitusottelussa, jonka Tanska vei nimiinsä odotetun suvereenisti 4–0.

Islanti saa puuttuneita avainpelaajiaan mukaan ryhmään, mutta joutuu otteluun päivää lyhyemmällä palautumisajalla. Pelaajamateriaaliltaan selvästi laadukkaampi Tanska lähtee otteluun noin 50 prosentin suosikkiasemasta. Vakiossa oikein pelattu kakkonen kelpuutetaan kohteessa varmaksi.

4 Kroatia–Ruotsi (1)

Kansojen liiga: Kroatia kärsi syyskuun alussa pelatuissa otteluissa kaksi vierastappiota ensin Portugalissa 1–4 ja Ranskassa 2–4. Tasoero tuolloisiin vastustajiin nähden oli tiedossa, mutta joukkueen peliesitysten taso jäi kummassakin ottelussa jälkeen odotuksista. Keskiviikon harjoitusottelussa Kroatia esiintyi kuitenkin laadukkaasti kaadettuaan Sveitsin vieraissa 2–1.

Ruotsin kohtalo oli syyskuun Kansojen liiga otteluissa lähes Kroatiaa vastaava sen hävittyä kotonaan Ranskalle 0–1 ja Portugalille 0–2. Myös Ruotsi onnistui keskiviikkoisessa harjoitusottelussa hakiessaan 2–1-voiton vaikeasta vierasottelusta Venäjää vastaan.

Kroatia on joukkueista materiaaliltaan laadukkaampi, mutta Ruotsi pitää kollektiivisella puolustuspelaamisellaan vastustajat tehokkaasti pois laadukkailta maalipaikoilta. Isännät ansaitsevat kotiedun myötä hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkitään kohteessa varmaksi.

5 Ranska–Portugali (X2)

Kansojen liiga: Ranska voitti syyskuun Kansojen liigan otteluissa Ruotsin vieraissa niukasti 1–0 ja juhli kotikentällään Kroatian kustannuksella 4–2-voittoa. Keskiviikkona Ranska jyräsi kotonaan harjoitusottelussa Ukrainan yli peräti 7–1. Ranskan materiaalin laatu ja leveys hakevat vertaistaan ja se on ehdoton ykkössuosikki tuleviin arvokisoihin.

Kansojen liigan hallitseva mestari Portugali kaatoi syyskuussa kotonaan Kroatian 4–1 ja Ruotsin vieraissa 2–0. Keskiviikkona Portugali tasasi pisteet Espanjan vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Myös Portugalin materiaalin leveys on ottanut aimo harppauksia, mitä tulee esimerkiksi sen voittamiin edellisiin kesän 2016 EM-kisoihin.

Edellisessä Kansojen liigan turnauksessa ulos jatkopeleistä jääneellä Ranskalla riittää nälkää alkanutta turnausta kohtaan. Pienimarginaalisessa kärkikamppailussa isännät nousevat noin 45 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on noussut kymmenisen prosenttia liian korkeaksi ja peli-idea rakennetaankin kohteessa vieraiden varaan.

6 Bosnia-H–Hollanti (X2)

Kansojen liiga: Bosnia-Hertsegovina tasasi syyskuussa pisteet Italian vieraana 1–1, mutta kärsi kotonaan 1–2-tappion Puolalle. Odotuksiin nähden heikosti sujuneista EM-karsinnoista huolimatta takaportti lopputurnaukseen aukesi Kansojen liigan kautta. Torstaina pelatussa välierässä Bosnia-Hertsegovina joutui kuitenkin nöyrtymään rangaistuspotkukilpailun pääteeksi Pohjois-Irlannille 1–2.

Hollanti joutui vaihtamaan päävalmentajaansa Ronald Koemanin siirryttyä Barcelonaan. Koeman olisi todennäköisesti luopunut maajoukkueen vetovastuusta joka tapauksessa EM-kisojen jälkeen. Koemanin projekti oli viemässä Hollantia vahvasti oikeaan suuntaan heikkojen viime vuosien jälkeen. Päävalmennusvastuun ottanut Frank de Boerin otteet seurajoukkueiden peräsimessä ovat olleet kaikkea muuta kuin vakuuttavia. Boerin aikakausi maajoukkueessakaan ei alkanut järin lupaavasti, kun keskiviikkoinen harjoitusottelu kotona Meksikoa vastaan hävittiin 0–1.

Hollanti on valmennusmuutoksistaan huolimatta ovat useamman luokan isäntiä laadukkaampi ja ansaitsee vieraskentällä selkeän 65 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on kohdallaan, mutta alipelattu tasapeli on syytä nostaa mukaan riveihin.

7 Puola–Italia (2)

Kansojen liiga: Puola kärsi syyskuussa Hollannin vieraana 0–1-tappion, mutta kuittasi pettymyksen Bosnia-Hertsegovinan vieraana 2–1-voitollaan. Keskiviikkona Puola kuritti kotonaan Huuhkajia 5–1-voitolla ja hyödynsi Suomen puolustusvirheet tehokkaasti.

Suomellekin EM-karsinnoissa tutuksi tullut Italia esiintyi Kansojen liigan avauspeleissään vakuuttavasti, vaikka joutui kotikentällään tyytymään 1–1-pistejakoon Bosnia-Hertsegovinan kanssa. Hollanti kaatui vieraissa vakuuttavan peliesityksen siivittämänä 1–0. Keskiviikkona Italia kaatoi kotonaan Moldovan 6–0 peluuttaen useita Roberto Mancinin alaisuudessa mukaan maajoukkueryhmään nousseita pelaajia.

Vaikka Puolalla on laadukas ja kansainvälisissä peleissäkin rutinoitunut ryhmä, tekee ero perustasossa Italiasta vieraskentälläkin hieman alle 50 prosentin suosikin. Vakiossa aavistuksen alipelattu Italia merkitään varmaksi.

8 Norja–Romania (1)

Kansojen liiga: Norja joutui syyskuussa taipumaan kotonaan Itävallalle 1–2, mutta nostatti itseluottamustaan hakemalla Pohjois-Irlannista 5–1-murskavoiton. Torstaina EM-lopputurnauksen kannalta ratkaisevassa karsintaottelussa tuli 1–2-tappio Serbiaa vastaan, vaikka ottelu saatiin onnekkaasti venytettyä jatkoajalle. Norjan seuraava arvoturnauspaikka antaa tappion myötä edelleen odottaa itseään.

Romania tasasi syyskuussa pisteet kotonaan Pohjois-Irlannin kanssa 1–1, mutta otti pelitapahtumien vastaisen 3–2-voiton Itävallan vieraana. Romania joutui torstaina taipumaan karsintaottelussa Islannin vieraana 1–2-tappioon ollen myös pelitapahtumien valossa selvästi heikompi osapuoli. Euroopan huippusarjoissa pelaavat pelimiehet ovat tällä hetkellä Romanian osalta harvassa ja joukkue on muuttunut paljon kesällä 2016 EM-kisoihin selviytyneeseen joukkueeseen nähden.

Norja on laadukkaiden yksiöidensä myötä vähintään puoli luokkaa laadukkaampi. Isännät välttivät myös matkustamisen pelattuaan torstaina kotona. Norja ansaitsee kotonaan hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta suosikkivarmojen ollessa kortilla pysyy kotivoitto kohteessa piikkinä.

9 P-Irlanti–Itävalta (2)

Kansojen liiga: Pohjois-Irlanti tasasi syyskuussa pisteet Romanian vieraana 1–1, mutta hävisi kotonaan Norjalle peräti 1–5. Torstaina P-Irlanti yllätti EM-karsintojen välierävaiheessa Bosnia-Hertsegovinan vieraissa 2–1. Paikka ratkaisevaan finaalivaiheeseen irtosi vasta rangaistuspotkukilpailun päätteeksi. Toista perättäistä EM-kisapaikkaa tavoitellaan marraskuussa kotiottelussa Slovakiaa vastaan.

Itävalta avasi Kansojen liiga turnauksensa 2–1-voitolla Norjan vieraana, mutta hävisi yllättäen kotonaan Romanialle 2–3. Keskiviikkona Itävalta haki kotikentällään pelituntumaa ystävyysottelulla Kreikkaa vastaan, jonka se vei nimiinsä 2–1. Itävalta joutuu tuleviin Kansojen liiga otteluihin ilman syyskuussa ykköstorjujan vastuuta nauttinutta Alexander Schlageria sekä hyökkäyspelaamisen kannalta tärkeää Marcel Sabitzeria.

Isäntien matala blokki ja erikoistilanteiden varaan rakennettu hyökkäyspelaamien on tuottanut viime vuosina tulosta. Tasoero Itävaltaan nähden on kuitenkin merkittävä ja vieraiden pallollisen osaamisen tulisi riittää luomaan tarvittavan määrän laadukkaita maalipaikkoja etenkin P-Irlannin palautumisajan jäädessä torstain jäljiltä lyhyeksi. Itävalta ansaitsee ottelussa selkeän 56 prosentin suosikkiaseman vieraskentästä huolimatta. Vakiossa kymmenisen pinnaa alipelattu vierasvoitto on kierroksen parhaita varmoja.

10 Venäjä–Turkki (X2)

Kansojen liiga: Venäjä jatkoi jo EM-karsinnoissa nähtyjä vahvoja otteita kaadettuaan avauspeleissä ensin kotonaan Serbian 3–1 ja vieraissa Unkarin 3–2. Torstain harjoitusottelussa Ruotsia vastaan jouduttiin kuitenkin taipumaan 1–2-tappioon.

Turkin otteet jäivät syyskuun Kansojen liigan otteluissa odotuksin nähden vaisuiksi, kun kotiottelu Unkaria vastaan hävittiin 0–1 ja Serbian vieraana pisteet tasattiin maalittomaksi jääneessä ottelussa. Keskiviikkona Turkki tasasi harjoitusottelussa pisteet Saksan vieraana 3–3, vaikka nimenomaan isännät pelasivat ottelussa normaalia kokeellisemmalla ryhmityksellä.

Kumpikin joukkue on käynyt läpi sukupolvenvaihdosta viimeisten arvoturnausten ja niiden karsintojen aikana. Venäjä on muutoksen läpiviennissä pidemmällä, mutta Turkillakin on useita lupaavia pelimiehiä Euroopan suurseuroissa. Venäjä jatkaa turnausta voitokkaana hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Venäjä on merkattu 70 prosentin kannatukseen, joten ohipeli isännistä on kokeilun arvoinen peli-idea.

11 Serbia–Unkari (1)

Kansojen liiga: Serbia kärsi syyskuussa Venäjää vastaan vieraissa 1–3-tappion ja kotikentällä Turkkia vastaan jäätiin maalittomaan tasapeliin. Torstain EM-karsintaottelu Norjan vieraana venyi jatkoajalle, mutta paikka karsintojen viimeisessä vaiheessa kuitattiin lopulta 2–1-voitolla. Serbian peliesitykseen nähden voitto olisi pitänyt irrota selvemmällä marginaalilla. Lopullisen kisapaikan ratkaisevassa ottelussa Serbiaa vastaan asettuu Skotlanti.

Unkari onnistui syyskuussa yllättämään Turkin vieraissa 1–0-voitollaan, mutta hävisi kotonaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta Venäjälle 2–3. Torstaina Unkari kaatoi EM-jatkokarsintojen välierässä Bulgarian vieraskentällä 3–1. Vaikka ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi, ansaitsi Unkari voittonsa ja paikan marraskuussa pelattavassa finaalissa, jossa vastaan asettuu Islanti.

Serbia sai itseluottamukselleen nostetta torstain Norja-voiton myötä heikosti syyskuussa alkaneen Kansojen liigan jälkeen. Myös Unkarin esitystä Bulgariaa vastaan voi pitää odotuksiin nähden laadukkaana, sillä joukkue joutui ja joutuu Serbiaakin vastaan tulemaan toimeen ilman ykköstähti Dominik Szobozlaita. Materiaaliltaan selvästi vahvempi Serbia ansaitsee kotonaan hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan varmaksi.

12 Israel–Tshekki (X2)

Kansojen liiga: Israel avasi turnauksensa tappioitta, kun sekä Skotlannin että Slovakian kanssa pisteet tasattiin 1–1. Torstaina tie nousi pystyyn ensi kesän EM-karsintoja ajatellen, kun Skotlanti eteni seuraavaan vaiheeseen rangaistuspotkukilpailun päätteeksi.

Tshekki haki syyskuussa Slovakian vieraana odotetun 3–1-voiton, mutta kärsi kotonaan Skotlantia vastaan 1–2-tappion. Keskiviikkona pelituntumaa käytiin hakemassa Kyproksella, jossa isännät kaatuivat 2–1.

Israel esiintyi EM-karsinnoissa kotikentällään poikkeuksetta vahvasti, kun taas Tshekin peliesitykset vieraskentillä jäivät odotuksista otteluissa muun muassa Bulgariaa ja Kosovoa vastaan, vaikka se lähti näihin kamppailuihin selkeänä ennakkosuosikkina. Tshekki on perustasoltaan luokkaa laadukkaampi ja hyötyy päivää pidemmästä palautumisajasta. Vieraille suodaan ennakkoon vähämaalisessa ottelussa noin 45 prosentin suosikkiasema. Vakiossa hieman ylipelattu kakkonen varmistetaan vaihtomerkillä.

13 Skotlanti–Slovakia (X2)

Kansojen liiga: Skotlanti avasi Kansojen liigan urakkansa syyskuussa tappioitta. Kotona pisteet tasattiin Israelin kanssa 1–1 ja rupeaman päättäneestä vierasottelusta Tshekkiä vastaan irtosi 2–1-voitto. Torstaina Skotlanti eteni EM-jatkokarsintojen viimeiseen vaiheeseen kaadettuaan Israelin rangaistuspotkukilpailussa varsinaisen peliajan päätyttyä maalittomana. Marraskuussa EM-kisapaikan ratkaisevassa ottelussa vastaan asettuu Serbia.

Slovakia tasasi syyskuussa pisteet Israelin vieraana niin ikään 1–1, mutta hävisi kotiottelunsa Tshekille 1–3. Slovakia jatkaa kamppailua toisesta peräkkäisestä EM-kisapaikasta edettyään torstaina Skotlannin tapaan karsintojen viimeiseen vaiheeseen voitettuaan Irlannin rangaistuspotkukilpailussa. Slovakiaa vastaan viimeisessä vaiheessa asettuu Pohjois-Irlanti.

Kummankin joukkueen EM-karsintaottelut pelattiin pitkän kaavan kautta ja palautumisaika jää lyhyeksi. Skotlanti on lohkon laadukkain joukkue ja välttyy matkustamiselta pelattuaan torstaina kotikentällään. Kotivoittoon päädytään hieman useammin kuin kerran kahdesta. Vakiossa kotivoitto on kerännyt roimasti todennäköisyyttään runsaammin peliä ja kotivoitto on syytä asettaa ohituskaistalle.